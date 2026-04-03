Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Thiên Anh

03/04/2026, 15:51

Trong quý đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên các lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Toàn tỉnh thu hút hơn 11.614 tỷ đồng vốn đầu tư (gồm 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD quy đổi), giải ngân vốn đầu tư công đạt 750,9 tỷ đồng, đồng thời có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,3% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ...

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao giấy phép cho các nhà đầu tư.

Những kết quả này cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

THU HÚT ĐẦU TƯ BỨT PHÁ VỚI CÁC DỰ ÁN LỚN

Ngay từ đầu năm, công tác vận động, thu hút đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức, tập đoàn lớn như Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tập đoàn Hoa Lợi.

Tỉnh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm như LNG Nghi Sơn, Thủy điện Hồi Xuân, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Aeon Mall Thanh Hóa được tổ chức kịp thời.

Nhờ đó, tính đến hết quý 1/2026, toàn tỉnh đã thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, nâng tổng vốn thu hút lên hơn 11.614 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn: Khu công nghiệp số 16 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (2.995 tỷ đồng); Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa (1.969 tỷ đồng); Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học (1.000 tỷ đồng); Nhà máy nhôm công nghệ cao EcoAlu (980 tỷ đồng). Ngoài ra, có 5 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn thêm 80,9 triệu USD.

NỖ LỰC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Về giải ngân vốn đầu tư công, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do tỉnh quản lý đã được giao chi tiết ngay từ cuối năm 2025, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai. UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt; tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 4 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, đến ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã đạt 750,9 tỷ đồng, bằng 5,48% kế hoạch năm.

Mặc dù tỷ lệ này còn khiêm tốn do đặc thù giải ngân thường tập trung vào các quý cuối năm, nhưng việc đạt được gần 751 tỷ đồng ngay trong quý I cho thấy sự chủ động và nỗ lực rất lớn từ các cấp chính quyền, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đây là tín hiệu đáng mừng, tạo tiền đề để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn trong các quý tiếp theo.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC, DẪN ĐẦU BẮC TRUNG BỘ

Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2026. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 35,6% kế hoạch năm và tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, Thanh Hóa đứng thứ 12 toàn quốc và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Tổng vốn đăng ký đạt 8.130,4 tỷ đồng, tăng 86,6%; vốn điều lệ bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 7,62 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Phân theo quy mô, có 1.012 doanh nghiệp vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 94,7%), 36 doanh nghiệp vốn từ 10-50 tỷ đồng (3,4%) và 20 doanh nghiệp vốn từ 50 tỷ đồng trở lên (1,9%).

Các doanh nghiệp mới dự kiến tạo việc làm cho gần 7.010 lao động, tăng 77,6% so với cùng kỳ. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước ước đạt 4.795,1 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng thu nội địa, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và doanh nhân.

Thanh Hóa cấp phép 28 dự án quy mô gần 30.000 tỷ đồng

15:28, 02/04/2026

Thanh Hóa cấp phép 28 dự án quy mô gần 30.000 tỷ đồng

Đầu tư gần 9.500 tỷ đồng cho hạ tầng điện Thanh Hóa

19:35, 30/10/2025

Đầu tư gần 9.500 tỷ đồng cho hạ tầng điện Thanh Hóa

Thanh Hóa đột phá thu hút đầu tư

19:24, 24/04/2021

Thanh Hóa đột phá thu hút đầu tư

Từ khóa:

Giải ngân vốn đầu tư công Thanh Hóa thu hút đầu tư Thanh Hóa vốn đầu tư FDI

Đọc thêm

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% nguồn phát thải lớn, phấn đấu toàn bộ giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030...

Thống kê Thành phố Đà Nẵng cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh xu hướng phục hồi khá rõ nét của nền kinh tế thành phố trong điều kiện môi trường kinh tế còn nhiều biến động...

Tỉnh Điện Biên được lựa chọn xây dựng Đề án thử nghiệm có kiểm soát phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ vì đặc thù địa hình miền núi, chia cắt, mà còn để tạo ra một mô hình tham chiếu cho các địa phương khác...

Với nhiều tiềm năng tương đồng, thành phố Huế và thành phố Krems đang hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến du lịch và phát triển đô thị bền vững.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy