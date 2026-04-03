Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Trong quý đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên các lĩnh vực kinh tế trọng yếu. Toàn tỉnh thu hút hơn 11.614 tỷ đồng vốn đầu tư (gồm 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD quy đổi), giải ngân vốn đầu tư công đạt 750,9 tỷ đồng, đồng thời có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,3% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ...

Những kết quả này cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

THU HÚT ĐẦU TƯ BỨT PHÁ VỚI CÁC DỰ ÁN LỚN

Ngay từ đầu năm, công tác vận động, thu hút đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức, tập đoàn lớn như Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tập đoàn Hoa Lợi.

Tỉnh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm như LNG Nghi Sơn, Thủy điện Hồi Xuân, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Aeon Mall Thanh Hóa được tổ chức kịp thời.

Nhờ đó, tính đến hết quý 1/2026, toàn tỉnh đã thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI. Tổng vốn đăng ký đạt 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, nâng tổng vốn thu hút lên hơn 11.614 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn: Khu công nghiệp số 16 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (2.995 tỷ đồng); Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa (1.969 tỷ đồng); Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học (1.000 tỷ đồng); Nhà máy nhôm công nghệ cao EcoAlu (980 tỷ đồng). Ngoài ra, có 5 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn thêm 80,9 triệu USD.

NỖ LỰC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Về giải ngân vốn đầu tư công, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do tỉnh quản lý đã được giao chi tiết ngay từ cuối năm 2025, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai. UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt; tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 4 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp đồng bộ, đến ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã đạt 750,9 tỷ đồng, bằng 5,48% kế hoạch năm.

Mặc dù tỷ lệ này còn khiêm tốn do đặc thù giải ngân thường tập trung vào các quý cuối năm, nhưng việc đạt được gần 751 tỷ đồng ngay trong quý I cho thấy sự chủ động và nỗ lực rất lớn từ các cấp chính quyền, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đây là tín hiệu đáng mừng, tạo tiền đề để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn trong các quý tiếp theo.

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC, DẪN ĐẦU BẮC TRUNG BỘ

Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2026. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 35,6% kế hoạch năm và tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, Thanh Hóa đứng thứ 12 toàn quốc và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Tổng vốn đăng ký đạt 8.130,4 tỷ đồng, tăng 86,6%; vốn điều lệ bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 7,62 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Phân theo quy mô, có 1.012 doanh nghiệp vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 94,7%), 36 doanh nghiệp vốn từ 10-50 tỷ đồng (3,4%) và 20 doanh nghiệp vốn từ 50 tỷ đồng trở lên (1,9%).

Các doanh nghiệp mới dự kiến tạo việc làm cho gần 7.010 lao động, tăng 77,6% so với cùng kỳ. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước ước đạt 4.795,1 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng thu nội địa, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và doanh nhân.