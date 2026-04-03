Thanh Hóa thu hút được hơn 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý I/2026

Những kết quả này cho
thấy sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư
và thúc đẩy tăng trưởng.
THU HÚT ĐẦU TƯ BỨT
PHÁ VỚI CÁC DỰ ÁN LỚN
Ngay từ đầu năm, công tác vận động,
thu hút đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Các đồng
chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức, tập đoàn lớn như Tập
đoàn Sumitomo (Nhật Bản), Tập đoàn WHA (Thái Lan), Tập đoàn Công nghiệp cao su
Việt Nam, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tập đoàn Hoa Lợi.
Tỉnh cũng ký kết
thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và
làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Các hội nghị tháo gỡ khó khăn
cho dự án trọng điểm như LNG Nghi Sơn, Thủy điện Hồi Xuân, Khu công nghiệp Lam
Sơn - Sao Vàng, Aeon Mall Thanh Hóa được tổ chức kịp thời.
Nhờ đó, tính đến hết quý 1/2026, toàn
tỉnh đã thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI. Tổng vốn
đăng ký đạt 9.409,2 tỷ đồng và 84,8 triệu USD, nâng tổng vốn thu hút lên
hơn 11.614 tỷ đồng.
Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn: Khu công nghiệp số 16 tại
Khu kinh tế Nghi Sơn (2.995 tỷ đồng); Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa (1.969
tỷ đồng); Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học (1.000 tỷ đồng); Nhà máy nhôm
công nghệ cao EcoAlu (980 tỷ đồng). Ngoài ra, có 5 dự án FDI được điều chỉnh
tăng vốn thêm 80,9 triệu USD.
NỖ LỰC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG NGAY TỪ ĐẦU NĂM
Về giải ngân vốn đầu tư công, Kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2026 do tỉnh quản lý đã được giao chi tiết ngay từ cuối năm 2025, tạo
điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai. UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành quyết liệt; tổ chức hội nghị giao
ban trực tuyến và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để giải quyết khó khăn,
vướng mắc phát sinh.
Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 4 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc,
tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng như các chương
trình mục tiêu quốc gia năm 2026.
Nhờ sự chỉ đạo quyết
liệt và các giải pháp đồng bộ, đến ngày 15/3/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư
công do tỉnh quản lý đã đạt 750,9 tỷ đồng, bằng 5,48% kế hoạch năm.
Mặc dù tỷ lệ
này còn khiêm tốn do đặc thù giải ngân thường tập trung vào các quý cuối năm,
nhưng việc đạt được gần 751 tỷ đồng ngay trong quý I cho thấy sự chủ động và nỗ
lực rất lớn từ các cấp chính quyền, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Đây là
tín hiệu đáng mừng, tạo tiền đề để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn trong
các quý tiếp theo.
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TĂNG TỐC, DẪN ĐẦU BẮC TRUNG BỘ
Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển
doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2026. Từ đầu năm đến
nay, toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 35,6% kế hoạch năm và
tăng 63,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Với kết quả này, Thanh Hóa đứng thứ 12 toàn
quốc và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới.
Tổng vốn đăng ký đạt 8.130,4 tỷ đồng, tăng 86,6%; vốn điều lệ bình quân mỗi
doanh nghiệp đạt 7,62 tỷ đồng, tăng 14,3%.
Phân theo quy mô, có
1.012 doanh nghiệp vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 94,7%), 36 doanh nghiệp vốn từ
10-50 tỷ đồng (3,4%) và 20 doanh nghiệp vốn từ 50 tỷ đồng trở lên (1,9%).
Các
doanh nghiệp mới dự kiến tạo việc làm cho gần 7.010 lao động, tăng 77,6% so với
cùng kỳ. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước ước đạt
4.795,1 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng thu nội địa, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm
trước.
Những con số này cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải
thiện, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và doanh nhân.