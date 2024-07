Quảng Trị thu ngân sách tăng cao

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Trị ước tính tăng 5,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,34%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,55%; khu vực dịch vụ tăng 6,14%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,97%.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 20,39%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 31,88%; khu vực dịch vụ chiếm 43,81%; thuế trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,92% (cơ cấu tương ứng của 6 tháng đầu năm 2023 là: 22,81%; 25,81%; 47,17%; 4,21%).

CHỈ SỐ SẢN XUẤT TĂNG NHẸ

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Trị từ đầu năm đến ngày 15/6/2024 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, bằng 51,63% dự toán địa phương và tăng 27,67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh này thu nội địa 1.451,97 tỷ đồng, bằng 49,20% dự toán và tăng 34,41%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 498,34 tỷ đồng, bằng 52,46% dự toán và tăng 1,17%.

Trong thu nội địa, một số khoản thu lớn như: thu ngoài quốc doanh 581,71 tỷ đồng, tăng 29,65% so với cùng kỳ năm trước; thu về nhà đất 335,76 tỷ đồng, tăng 192,49%; thu phí và lệ phí 133,65 tỷ đồng, tăng 20,50%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 97,58 tỷ đồng, tăng 1,90%; thuế bảo vệ môi trường 84,10 tỷ đồng, giảm 0,83%; thuế thu nhập cá nhân 80,13 tỷ đồng, tăng 0,31%.

Tình hình huy động vốn trên địa bàn tỉnh này đến ngày 31/5/2024 đạt 38.537 tỷ đồng, tăng 5,76% so với cuối năm 2023; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 52.405 tỷ đồng, tăng 1,54%; nợ xấu là 622 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ, tăng 44,77% so với cuối năm 2023.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6/2024 của Quảng Trị ước tính tăng 9,51% so với tháng trước và tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này ước tính tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: ngành khai khoáng tăng 0,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,68%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,15%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,65%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng thấp.

Một số sản phẩm chủ yếu của Quảng Trị trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng cao so cùng kỳ năm trước, như: thủy hải sản chế biến tăng 70,88%; com lê, quần áo tăng 20,50%; phân hóa học tăng 18,51%; bia lon tăng 14,67%; tinh bột sắn tăng 14,44%...

SỐ DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG TĂNG MẠNH

Hoạt động thương mại và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Trị chuyển biến theo chiều hướng tích cực, kết quả tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 2 có dấu hiệu khởi sắc hơn so với quý I.

Cụ thể, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 17.288,10 tỷ đồng, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này tăng trưởng khá cả về vận tải hành khách và hàng hoá so với cùng kỳ năm trước do thời tiết khá thuận lợi, các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng có những chuyển biến tích cực, nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hoá tăng…

Ước tính 6 tháng đầu năm 2024, hành khách vận chuyển tăng 5,86%, hành khách luân chuyển tăng 6,81%; hàng hoá vận chuyển tăng 6,11%, hàng hoá luân chuyển tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị, từ đầu năm đến 15/6/2024, toàn tỉnh có 172 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 30,92% (-77 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 1.481 tỷ đồng, giảm 34,60%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,61 tỷ đồng, giảm 5,33%.

Số doanh nghiệp trở lại hoạt động tại tỉnh này là 105 doanh nghiệp, tăng 6,06% (+6 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 278 doanh nghiệp, tăng 25,79% (+57 doanh nghiệp); số doanh nghiệp giải thể là 32 doanh nghiệp, giảm 8,57% (3 doanh nghiệp).

Trong số doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có 4 doanh nghiệp, chiếm 2,33% và giảm 33,33% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp xây dựng có 68 doanh nghiệp, chiếm 39,53% và giảm 20%; khu vực dịch vụ có 100 doanh nghiệp, chiếm 58,14% và giảm 36,71%.