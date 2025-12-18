Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, khởi tố 15 đối tượng trong đường dây giả danh luật sư, công ty luật hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng...

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác là “Hải”), sinh năm 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giam, khởi tố 15 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có một trường hợp được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (Nghệ An); Trần Thùy Trang (Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng); Trần Văn Huy (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (Tây Ninh); Mai Thị Tiến (Hà Tĩnh). Riêng Nguyễn Thị Tú Anh được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật, tiếp cận những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng, hứa hẹn hỗ trợ “thu hồi tiền bị chiếm đoạt”.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phí pháp lý, phí ủy quyền, phí xử lý hồ sơ để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Toàn bộ số tiền này sau đó bị chiếm đoạt.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới, kịp thời tổ chức truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê ô tô bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm xuất cảnh. Ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, bắt giữ an toàn các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để xác minh, phong tỏa, thu hồi thêm tài sản liên quan.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và kêu gọi, vận động những người đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.