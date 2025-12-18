Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

18/12/2025, 10:10

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, khởi tố 15 đối tượng trong đường dây giả danh luật sư, công ty luật hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng...

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác là “Hải”), sinh năm 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giam, khởi tố 15 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có một trường hợp được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (Nghệ An); Trần Thùy Trang (Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng); Trần Văn Huy (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (Tây Ninh); Mai Thị Tiến (Hà Tĩnh). Riêng Nguyễn Thị Tú Anh được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật, tiếp cận những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng, hứa hẹn hỗ trợ “thu hồi tiền bị chiếm đoạt”.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phí pháp lý, phí ủy quyền, phí xử lý hồ sơ để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. Toàn bộ số tiền này sau đó bị chiếm đoạt.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới, kịp thời tổ chức truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trong quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê ô tô bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm xuất cảnh. Ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, bắt giữ an toàn các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, có tổ chức và yếu tố xuyên quốc gia, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để xác minh, phong tỏa, thu hồi thêm tài sản liên quan.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và kêu gọi, vận động những người đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

14:29, 07/10/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Giám đốc tự nhận có "nhân thân đặc biệt" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

16:00, 26/09/2025

Giám đốc tự nhận có

Từ khóa:

300 triệu đồng Campuchia Công an tỉnh Quảng Trị hậu quả nghiêm trọng hỗ trợ thu hồi tiền kêu gọi đầu thú Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm công nghệ cao truy bắt đối tượng

Đọc thêm

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung thí điểm đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình phổ thông. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục AI thông qua việc đăng ký các chuyên đề học tập tự chọn...

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Kiến nghị rà soát, sửa đổi Nghị định 15

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Kiến nghị rà soát, sửa đổi Nghị định 15

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cần sửa luật theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong quy trình thẩm định; bổ sung chế tài đối với trường hợp cán bộ tự ý gây khó khăn, kéo dài thời hạn xử lý không có căn cứ pháp luật.

Vụ chuyển nhượng “đất vàng” trái phép: Kiến nghị chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Vụ chuyển nhượng “đất vàng” trái phép: Kiến nghị chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận xét kết luận định giá sai lệch, thấp hơn giá thị trường là do một số cá nhân đã câu kết, móc ngoặc với doanh nghiệp thẩm định giá để cố ý thực hiện trái các quy định của pháp luật.

Đề nghị truy tố vụ nhận hối lộ hơn 94 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm

Đề nghị truy tố vụ nhận hối lộ hơn 94 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm

Từ năm 2018- 2024, các chuyên viên tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp “Giấy tiếp nhận” và “Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP”.

Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” ở TP.HCM

Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan đến sai phạm tại khu “đất vàng” ở TP.HCM

Sai phạm vụ án liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu đất 6.201,9m2 tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với 22 bị can về các tội danh khác nhau.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường phân hóa tích cực, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Chứng khoán

2

FPT và Vietnam Airlines: Kết nối nhân viên, xây dựng hạnh phúc

Dân sinh

3

Hải Phòng: Còn 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2025

Đầu tư

4

Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn dịch vụ hàng không SATS

Đầu tư

5

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy