Giám đốc tự nhận có "nhân thân đặc biệt" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị
cáo Phí Thế Hiến (SN 1980, ở Hà Nội) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981), lĩnh 13 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, năm 2019, Hiến và Mai bàn bạc, thống nhất
đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Giao Châu. Mặc dù kinh doanh
thua lỗ, công ty không hoạt động, không có nhân viên nhưng Hiến và Mai vẫn thuê
địa điểm hoành tráng, tạo vỏ bọc hào nhoáng cho cả hai.
Để có tiền tiêu xài, cả hai gặp gỡ tiếp xúc nhiều chủ doanh nghiệp, đưa thông tin sai lệch để tìm cơ hội lừa đảo. Hiến tự giới
thiệu bản thân có “địa vị”, có “nhân thân đặc biệt” còn Mai kinh doanh bất
động sản, có nhiều dự án lớn...
Hiến và Mai đưa ra những thông tin không đúng
sự thật về việc có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình; đang gom tiền đầu tư
bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội); đang đầu tư mua lại xí nghiệp của Bộ
Quốc phòng...
Sau khi tung các chiêu lừa với các dự án ảo nêu trên, Hiến và Mai đã chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng của các bị hại.
Nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất là một giám đốc công ty dịch
vụ ở Hà Nội đã góp vốn 2 tỷ đồng để đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường
(Hà Nội).
Theo đó, khoảng tháng 7/2024, Hiến có ý định thuê lại bãi đất
trống tại ngõ 32, phố Linh Đường (Hà Nội) để làm bãi xe trung chuyển. Tuy
nhiên, khu đất này thuộc Tổng công ty HUD (Bộ Xây dựng và đã nằm trong dự án nên
bị cáo không thể thuê được). Nhưng do cần tiền, Hiến nảy sinh ý định lợi dụng
thông tin này để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Khi trao đổi với bị hại, Hiến nói khu đất này không thuộc dự án được quy
hoạch và đang gặp lãnh đạo Tổng công ty HUD để thuê lại khu đất, ngoài ra Hiến khoe quen biết với lãnh đạo công an TP Hà Nội nên sẽ xin cấp các giấy phép liên
quan. Sau khi thuê được khu đất nêu trên sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển.
Ngoài ra, Hiến và Mai tiếp tục "nổ" đang sở hữu khoảng 100 đầu xe
container có thể vận hành khai thác tạo ra lợi nhuận lớn, tổng số vốn khoảng 10
tỷ đồng, nếu bị hại tham gia đầu tư Hiến cho phép góp vốn. Tuy nhiên, khi nạn
nhân chuyển tiền thì Hiến đưa ra nhiều lý do để trì hoãn nhằm chiếm đoạt tiền để
chi tiêu.
Hai nạn nhân khác cũng là giám đốc, phó trưởng phòng quản lý
xây dựng của các công ty bất động sản ở Hà Nội.
Trong đó, vị phó trưởng phòng quản lý xây dựng bị Hiến lừa mất 1
tỷ đồng để "đầu tư mua cổ phần của xí nghiệp Bộ Quốc phòng".
Liên quan đến
hành vi này, Hiến tung ra thông tin gian dối “một xí nghiệp của Bộ Quốc phòng
đã ngừng hoạt động nên muốn mua lại giấy tờ pháp lý công ty này để thực hiện công
việc liên quan đến vốn ngân sách…”. Hiến úp mở “thông tin này là bí mật nên không
tiết lộ tên xí nghiệp”, chỉ nói số vốn mua lại cổ phần là 10 tỷ đồng.