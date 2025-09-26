Giám đốc tự nhận có "nhân thân đặc biệt" nhằm lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bị cáo tự giới thiệu bản thân có “địa vị”, có “nhân thân đặc biệt” còn vợ kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phí Thế Hiến (SN 1980, ở Hà Nội) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1981), lĩnh 13 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2019, Hiến và Mai bàn bạc, thống nhất đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Giao Châu. Mặc dù kinh doanh thua lỗ, công ty không hoạt động, không có nhân viên nhưng Hiến và Mai vẫn thuê địa điểm hoành tráng, tạo vỏ bọc hào nhoáng cho cả hai.

Để có tiền tiêu xài, cả hai gặp gỡ tiếp xúc nhiều chủ doanh nghiệp, đưa thông tin sai lệch để tìm cơ hội lừa đảo. Hiến tự giới thiệu bản thân có “địa vị”, có “nhân thân đặc biệt” còn Mai kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn...

Hiến và Mai đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc có dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình; đang gom tiền đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội); đang đầu tư mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng...

Sau khi tung các chiêu lừa với các dự án ảo nêu trên, Hiến và Mai đã chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng của các bị hại.

Nạn nhân bị thiệt hại nhiều nhất là một giám đốc công ty dịch vụ ở Hà Nội đã góp vốn 2 tỷ đồng để đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội).

Theo đó, khoảng tháng 7/2024, Hiến có ý định thuê lại bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường (Hà Nội) để làm bãi xe trung chuyển. Tuy nhiên, khu đất này thuộc Tổng công ty HUD (Bộ Xây dựng và đã nằm trong dự án nên bị cáo không thể thuê được). Nhưng do cần tiền, Hiến nảy sinh ý định lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Khi trao đổi với bị hại, Hiến nói khu đất này không thuộc dự án được quy hoạch và đang gặp lãnh đạo Tổng công ty HUD để thuê lại khu đất, ngoài ra Hiến khoe quen biết với lãnh đạo công an TP Hà Nội nên sẽ xin cấp các giấy phép liên quan. Sau khi thuê được khu đất nêu trên sẽ cải tạo làm bãi xe trung chuyển.

Ngoài ra, Hiến và Mai tiếp tục "nổ" đang sở hữu khoảng 100 đầu xe container có thể vận hành khai thác tạo ra lợi nhuận lớn, tổng số vốn khoảng 10 tỷ đồng, nếu bị hại tham gia đầu tư Hiến cho phép góp vốn. Tuy nhiên, khi nạn nhân chuyển tiền thì Hiến đưa ra nhiều lý do để trì hoãn nhằm chiếm đoạt tiền để chi tiêu.

Hai nạn nhân khác cũng là giám đốc, phó trưởng phòng quản lý xây dựng của các công ty bất động sản ở Hà Nội.

Trong đó, vị phó trưởng phòng quản lý xây dựng bị Hiến lừa mất 1 tỷ đồng để "đầu tư mua cổ phần của xí nghiệp Bộ Quốc phòng".

Liên quan đến hành vi này, Hiến tung ra thông tin gian dối “một xí nghiệp của Bộ Quốc phòng đã ngừng hoạt động nên muốn mua lại giấy tờ pháp lý công ty này để thực hiện công việc liên quan đến vốn ngân sách…”. Hiến úp mở “thông tin này là bí mật nên không tiết lộ tên xí nghiệp”, chỉ nói số vốn mua lại cổ phần là 10 tỷ đồng.