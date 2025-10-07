Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 07/10/2025
Như Nguyệt
07/10/2025, 14:29
Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo người dân, đặc biệt là những người sắp nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp và lương hưu…
Trước đó, khoảng 18 giờ 35 phút ngày 11/9/2025, ông Thanh (trú tại Bắc Ninh) nhận được cuộc gọi từ số 0823.834.284. Người gọi tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, nói đang hướng dẫn ông làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thanh toán tiền lương hưu. Đối tượng đề nghị ông kết bạn Zalo với tài khoản có tên hiển thị “Mạnh Hải” để được “hỗ trợ trực tuyến”.
Sau khi kết nối, “Mạnh Hải” hướng dẫn ông Thanh đăng nhập ứng dụng VNeID và VssID trên điện thoại, rồi gửi hình ảnh giả mạo có tiêu đề “Bảo hiểm điện tử”, trong đó gắn mã QR và logo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu ông sử dụng một điện thoại khác gọi video qua Zalo để được “hướng dẫn thao tác nhận lương hưu qua ngân hàng”.
“Mạnh Hải” sau đó nói sẽ có “Trưởng phòng” gọi điện tiếp để hoàn tất hồ sơ. Ngay sau đó, một đối tượng khác dùng số 0813.577.496, tên hiển thị “Trần Phú Sơn”, tiếp tục liên hệ qua Zalo.
Đối tượng này yêu cầu ông Thanh chuyển toàn bộ tiền trong các tài khoản ngân hàng của mình vào một tài khoản cố định để “xác minh và hoàn tất hồ sơ hưởng chế độ”. Đồng thời, “Sơn” gọi video hướng dẫn ông thao tác chuyển tiền trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng.
Tin tưởng là thủ tục thật, ông Thanh làm theo hướng dẫn. Sau đó, ông phát hiện toàn bộ số tiền trong các tài khoản của mình đã bị chuyển sang tài khoản khác không rõ nguyên nhân. Đây là toàn bộ khoản tiền Nhà nước hỗ trợ ông nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ 178.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an điều tra.
Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, có tính chất tinh vi, được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng hướng đến đối tượng nghỉ hưu được hưởng hỗ trợ một khoản tiền nhất định.
Đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhất là Bảo hiểm xã hội, để gọi điện, kết bạn qua Zalo. Chúng gửi hình ảnh giả mạo có logo, mã QR, văn bản, con dấu nhằm tạo lòng tin; hướng dẫn nạn nhân đăng nhập vào các ứng dụng VNeID, VssID và tài khoản ngân hàng trực tuyến, rồi lợi dụng việc chia sẻ màn hình hoặc nhập mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Để phòng tránh, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, Zalo hay mạng xã hội; không quét mã QR, không bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng được gửi qua tin nhắn từ người lạ.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Công an, Ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước không hướng dẫn làm thủ tục hay yêu cầu người dân chuyển tiền “xác minh” vào tài khoản cá nhân.
Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động ngắt máy, không làm theo hướng dẫn, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.
Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo trong thời gian tới, các đối tượng lừa đảo có thể tiếp tục mở rộng chiêu thức, giả danh thêm cán bộ thuế, kho bạc, ngân hàng chính sách hoặc cơ quan chi trả trợ cấp để chiếm đoạt tiền của người dân. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, cảnh giác và chủ động xác minh thông tin là rất cần thiết.
