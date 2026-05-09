Quảng Trị: Trồng 10.500 cây xanh phục hồi hệ sinh thái rừng

Dự án được kỳ vọng góp phần phục hồi đa dạng sinh học, hạn chế xói mòn đất và gia tăng khả năng hấp thụ carbon, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng cho người dân miền núi...

Ngày 8/5, Acecook Việt Nam phối hợp cùng địa phương tổ chức lễ trao tặng và khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại các xã Hướng Lập và Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Dự án là hoạt động tiếp nối hành trình của chương trình Acecook Happiness Concert 2026, qua đó chuyển hóa giá trị lan tỏa từ âm nhạc thành những hành động thiết thực vì cộng đồng và môi trường.

Tại buổi lễ, đại diện doanh nghiệp đã trao tặng 10.500 cây giống cho chính quyền địa phương và Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị. Các loại cây được lựa chọn gồm cây trẩu cùng nhiều giống cây bản địa như bồ kết, bồ hòn, xoan nhừ, giổi, lát hoa và huỷnh, phù hợp với điều kiện sinh thái tại khu vực miền núi phía tây Quảng Trị.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ cây giống đã được bàn giao cho địa phương. Từ tháng 6 đến tháng 8/2026, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức trồng khoảng 8.000 cây theo hình thức phân tán dọc đường bao rừng tự nhiên, khu vực sạt lở, ven khe suối và các diện tích đất chưa được sử dụng hiệu quả của các hộ dân.

Dự án hướng tới mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng và bảo vệ nguồn nước tại khu vực miền núi Quảng Trị

Giai đoạn tiếp theo, dự kiến triển khai trong năm 2027, sẽ tập trung theo dõi tỷ lệ sống của cây và dặm bổ sung hơn 2.500 cây nhằm bảo đảm đủ số lượng theo cam kết ban đầu.

Việc trồng bổ sung các loài cây bản địa được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn đất và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Đồng thời, dự án cũng góp phần nâng cao khả năng hấp thụ carbon, hỗ trợ duy trì các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững quốc tế FSC-ES tại địa phương.

Không chỉ mang giá trị môi trường, nhiều loại cây được lựa chọn còn có tiềm năng kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong tương lai, qua đó góp phần phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng bền vững.