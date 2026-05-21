Unilever Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Lan Anh
21/05/2026, 17:22
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân...
Ngày 20/5/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội giai đoạn 2020–2025.
Theo
ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, điều đáng trân trọng là Unilever đã cho thấy phát triển bền
vững có thể trở thành một phần cốt lõi của chiến lược kinh doanh - đây cũng là
định hướng TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy trong quá trình xây dựng nền kinh tế
xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng
Unilever Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các
lĩnh vực Thành phố ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi
số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Về
phía Unilever Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia
Unilever Việt Nam, chia sẻ: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm
vinh dự lớn lao đối với tập thể Unilever Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ
giúp củng cố niềm tin mà Unilever luôn kiên định theo đuổi rằng: Một doanh nghiệp
chỉ thật sự phát triển bền vững khi sự tăng trưởng của mình không chỉ tạo ra
giá trị cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những giá trị lâu dài
cho cộng đồng, cho môi trường, cho đất nước. Trong chặng đường phía trước,
chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bằng
chính những năng lực cốt lõi của mình: phục vụ tốt hơn nhu cầu thiết yếu của
người tiêu dùng, nâng cao chuẩn mực chuỗi giá trị cùng đối tác, đổi mới vận
hành, phát triển con người và thúc đẩy các mô hình bền vững tạo ra tác động thực
chất”.
Sau hơn ba thập kỷ hoạt động
tại Việt Nam, Unilever Việt Nam đã kết hợp kinh nghiệm quản trị toàn cầu với sự
am hiểu thị trường và nhu cầu người tiêu dùng trong nước để phát triển các sản
phẩm phù hợp với đời sống hằng ngày của người Việt. Doanh nghiệp hiện tạo gần
1.400 việc làm trực tiếp và khoảng 10.000 việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới
đối tác rộng khắp. Các sản phẩm “Made in Vietnam” được sản xuất tại nhà máy Củ
Chi và Bắc Ninh với tỷ lệ tự động hóa 98%, phục vụ thị trường trong nước và
tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
Trong đại dịch Covid-19, Unilever Việt Nam duy
trì chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng
đồng. Các chương trình của Lifebuoy, P/S và VIM cũng góp phần cải thiện điều kiện
vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ được trao trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn
phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất, chuyển
đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn.
Trong bối cảnh đó, vai
trò của doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua kết quả sản xuất, kinh doanh,
mà còn qua khả năng tạo dựng những nền tảng giúp nền kinh tế phát triển bền vững
và có sức chống chịu tốt hơn.
Với
Unilever Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục phát huy các năng lực
đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời chuyển hóa những năng lực
đó thành các đóng góp cụ thể hơn trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để doanh
nghiệp cụ thể hóa định hướng phát triển thông qua bốn năng lực tạo giá trị dài hạn.
Một là năng lực phục vụ đời sống thiết yếu;
Hai là năng lực kết nối quốc tế
và nâng chuẩn chuỗi cung ứng;
Ba là năng lực đổi mới vận hành và phát triển
con người;
Bốn là năng lực phát triển bền vững.
Thông
qua bốn trọng tâm này, Unilever Việt Nam kỳ vọng tiếp tục góp phần vào những nền
tảng tăng trưởng chất lượng hơn của Việt Nam, từ năng lực chuỗi cung ứng, chuẩn
mực vận hành, nguồn nhân lực đến các mô hình phát triển bền vững có khả năng
nhân rộng trong cộng đồng và thị trường.
