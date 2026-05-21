Unilever Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Lan Anh

21/05/2026, 17:22

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân...

Đại diện Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội giai đoạn 2020–2025

Ngày 20/5/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội giai đoạn 2020–2025.  

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, điều đáng trân trọng là Unilever đã cho thấy phát triển bền vững có thể trở thành một phần cốt lõi của chiến lược kinh doanh - đây cũng là định hướng TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Unilever Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các lĩnh vực Thành phố ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện

Về phía Unilever Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể Unilever Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ giúp củng cố niềm tin mà Unilever luôn kiên định theo đuổi rằng: Một doanh nghiệp chỉ thật sự phát triển bền vững khi sự tăng trưởng của mình không chỉ tạo ra giá trị cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường, cho đất nước. Trong chặng đường phía trước, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bằng chính những năng lực cốt lõi của mình: phục vụ tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, nâng cao chuẩn mực chuỗi giá trị cùng đối tác, đổi mới vận hành, phát triển con người và thúc đẩy các mô hình bền vững tạo ra tác động thực chất”.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Unilever Việt Nam đã kết hợp kinh nghiệm quản trị toàn cầu với sự am hiểu thị trường và nhu cầu người tiêu dùng trong nước để phát triển các sản phẩm phù hợp với đời sống hằng ngày của người Việt. Doanh nghiệp hiện tạo gần 1.400 việc làm trực tiếp và khoảng 10.000 việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp. Các sản phẩm “Made in Vietnam” được sản xuất tại nhà máy Củ Chi và Bắc Ninh với tỷ lệ tự động hóa 98%, phục vụ thị trường trong nước và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong đại dịch Covid-19, Unilever Việt Nam duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Các chương trình của Lifebuoy, P/S và VIM cũng góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua kết quả sản xuất, kinh doanh, mà còn qua khả năng tạo dựng những nền tảng giúp nền kinh tế phát triển bền vững và có sức chống chịu tốt hơn.

Doanh nghiệp đã tạo ra gần 1.400 việc làm trực tiếp và đóng góp vào hệ sinh thái khoảng 10.000 việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp

Với Unilever Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục phát huy các năng lực đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời chuyển hóa những năng lực đó thành các đóng góp cụ thể hơn trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để doanh nghiệp cụ thể hóa định hướng phát triển thông qua bốn năng lực tạo giá trị dài hạn.

Một là năng lực phục vụ đời sống thiết yếu;

Hai là năng lực kết nối quốc tế và nâng chuẩn chuỗi cung ứng;

Ba là năng lực đổi mới vận hành và phát triển con người;

Bốn là năng lực phát triển bền vững.

Thông qua bốn trọng tâm này, Unilever Việt Nam kỳ vọng tiếp tục góp phần vào những nền tảng tăng trưởng chất lượng hơn của Việt Nam, từ năng lực chuỗi cung ứng, chuẩn mực vận hành, nguồn nhân lực đến các mô hình phát triển bền vững có khả năng nhân rộng trong cộng đồng và thị trường.

