VinFuture 2026: Đa số đề cử thuộc lĩnh vực y tế, môi trường và năng lượng

Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu
VinFuture cho biết các đề cử năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu
như: y học và chăm sóc sức khỏe (38,4%), môi trường và khoa học trái đất (17%),
năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng (15%), thực phẩm và nông nghiệp
(10,6%), và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác (19%).
Song song với đó, mạng lưới đối tác đề cử chính thức của Giải
thưởng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với 17.154 đối tác đến từ 117 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên cả 5 châu lục.
Quy mô này tăng khoảng 16% so với mùa giải 2025 và
gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021. Đồng thời, số quốc gia và
vùng lãnh thổ có đối tác đề cử cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm.
Đáng chú ý, 1.415 đối tác đề cử năm nay thuộc nhóm Top 2%
các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Theo đó, có gần 8.000 chuyên gia đến
từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học uy tín toàn cầu như
Viện Hàn lâm Khoa học Úc, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford,
Đại học Harvard, Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Vương
quốc Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU,
Singapore), Viện Weizmann (Israel),...
TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, cho rằng “việc
tiếp tục ghi nhận số lượng lớn đề cử, cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác cho thấy
ngày càng nhiều nhà khoa học và tổ chức uy tín trên khắp thế giới tin tưởng đồng
hành cùng giải thưởng trong hành trình phát hiện và tôn vinh những đổi mới khoa
học công nghệ có ý nghĩa thiết thực với nhân loại".
Theo bà Hà, đây là động lực để giải
thưởng tiếp tục kiên định theo đuổi các chuẩn mực đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch
và tầm nhìn kết nối trí tuệ toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
Sau vòng đề cử, Hội đồng Sơ khảo sẽ bước vào quá trình đánh
giá và lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để tiến tới vòng xét giải cuối
cùng của Hội đồng Giải thưởng, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9/2026. Toàn bộ hồ
sơ sẽ được thẩm định theo quy trình nhiều lớp với các chuẩn mực quốc tế nghiêm
ngặt nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng và minh bạch ở mức cao nhất.
Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm: mức độ tiên tiến
trong khoa học công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực với cuộc sống con người, cũng
như quy mô và tính bền vững của dự án...