VinFuture 2026: Đa số đề cử thuộc lĩnh vực y tế, môi trường và năng lượng

Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ...

Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture cho biết các đề cử năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như: y học và chăm sóc sức khỏe (38,4%), môi trường và khoa học trái đất (17%), năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng (15%), thực phẩm và nông nghiệp (10,6%), và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác (19%).

Song song với đó, mạng lưới đối tác đề cử chính thức của Giải thưởng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với 17.154 đối tác đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục.

Quy mô này tăng khoảng 16% so với mùa giải 2025 và gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021. Đồng thời, số quốc gia và vùng lãnh thổ có đối tác đề cử cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm.

Đáng chú ý, 1.415 đối tác đề cử năm nay thuộc nhóm Top 2% các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Theo đó, có gần 8.000 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học uy tín toàn cầu như Viện Hàn lâm Khoa học Úc, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford, Đại học Harvard, Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), Viện Weizmann (Israel),...

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, cho rằng “việc tiếp tục ghi nhận số lượng lớn đề cử, cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác cho thấy ngày càng nhiều nhà khoa học và tổ chức uy tín trên khắp thế giới tin tưởng đồng hành cùng giải thưởng trong hành trình phát hiện và tôn vinh những đổi mới khoa học công nghệ có ý nghĩa thiết thực với nhân loại".

Theo bà Hà, đây là động lực để giải thưởng tiếp tục kiên định theo đuổi các chuẩn mực đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch và tầm nhìn kết nối trí tuệ toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Sau vòng đề cử, Hội đồng Sơ khảo sẽ bước vào quá trình đánh giá và lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để tiến tới vòng xét giải cuối cùng của Hội đồng Giải thưởng, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9/2026. Toàn bộ hồ sơ sẽ được thẩm định theo quy trình nhiều lớp với các chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng và minh bạch ở mức cao nhất.

Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm: mức độ tiên tiến trong khoa học công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực với cuộc sống con người, cũng như quy mô và tính bền vững của dự án...