VinFuture 2026: Đa số đề cử thuộc lĩnh vực y tế, môi trường và năng lượng

Nhĩ Anh

19/05/2026, 15:27

Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Chính VinFuture 2025 cho các nhà khoa học đã khám phá và phát triển vaccine HPV

Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture cho biết các đề cử năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như: y học và chăm sóc sức khỏe (38,4%), môi trường và khoa học trái đất (17%), năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng (15%), thực phẩm và nông nghiệp (10,6%), và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác (19%).

Song song với đó, mạng lưới đối tác đề cử chính thức của Giải thưởng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với 17.154 đối tác đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục.

Quy mô này tăng khoảng 16% so với mùa giải 2025 và gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021. Đồng thời, số quốc gia và vùng lãnh thổ có đối tác đề cử cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm.

Đáng chú ý, 1.415 đối tác đề cử năm nay thuộc nhóm Top 2% các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Theo đó, có gần 8.000 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học uy tín toàn cầu như Viện Hàn lâm Khoa học Úc, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford, Đại học Harvard, Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), Viện Weizmann (Israel),...

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, cho rằng “việc tiếp tục ghi nhận số lượng lớn đề cử, cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác cho thấy ngày càng nhiều nhà khoa học và tổ chức uy tín trên khắp thế giới tin tưởng đồng hành cùng giải thưởng trong hành trình phát hiện và tôn vinh những đổi mới khoa học công nghệ có ý nghĩa thiết thực với nhân loại".

Theo bà Hà, đây là động lực để giải thưởng tiếp tục kiên định theo đuổi các chuẩn mực đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch và tầm nhìn kết nối trí tuệ toàn cầu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Sau vòng đề cử, Hội đồng Sơ khảo sẽ bước vào quá trình đánh giá và lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để tiến tới vòng xét giải cuối cùng của Hội đồng Giải thưởng, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9/2026. Toàn bộ hồ sơ sẽ được thẩm định theo quy trình nhiều lớp với các chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng và minh bạch ở mức cao nhất.

Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm: mức độ tiên tiến trong khoa học công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực với cuộc sống con người, cũng như quy mô và tính bền vững của dự án...

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Tập đoàn SCG: Chủ động thích ứng trong làn sóng chuyển đổi xanh và số hóa

Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện để thúc đẩy các hoạt động của mình tại thị trường...

Quảng Trị: Trồng 10.500 cây xanh phục hồi hệ sinh thái rừng

Quảng Trị: Trồng 10.500 cây xanh phục hồi hệ sinh thái rừng

Dự án được kỳ vọng góp phần phục hồi đa dạng sinh học, hạn chế xói mòn đất và gia tăng khả năng hấp thụ carbon, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng cho người dân miền núi...

Hà Tĩnh: Chuyển dịch năng lượng xanh và bền vững, phát triển điện mặt trời mái nhà

Hà Tĩnh: Chuyển dịch năng lượng xanh và bền vững, phát triển điện mặt trời mái nhà

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững khi đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ trong năm 2026, đồng thời phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch...

Phát triển vật liệu xanh cần tiếp cận bài bản và đi vào thực chất

Phát triển vật liệu xanh cần tiếp cận bài bản và đi vào thực chất

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận, từ khâu thiết kế, hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường, nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn…

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

