Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Đỗ Quỳnh Hương

29/10/2025, 15:22

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...

Lễ khởi công Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị
Lễ khởi công Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị sáng 28/10, tại phường Nam Đông Hà,

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng.

Dự án có quy mô xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà. Thời gian thực hiện dự án từ 2022-2027, sau khi hoàn thiện Trung tâm sẽ vận hành theo mô hình của Trung tâm phục hồi chức năng cộng đồng Seoul, Hàn Quốc.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng một trung tâm đa chức năng, hiện đại, cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện và bảo trợ xã hội cho hơn 20.000 người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị được xây dựng trên diện tích sàn 4.802m2, gồm 7 khu chức năng chính, bảo đảm phục vụ toàn diện cho nhu cầu trị liệu, giáo dục, đào tạo nghề, phúc lợi và hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Bên cạnh các hạng mục chính, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ như cấp điện, chiếu sáng ngoài trời, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, sân vườn, cây xanh và khu nhà công vụ, tạo nên một tổ hợp công trình hoàn chỉnh, hiện đại, thân thiện và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người khuyết tật.

Ngoài chức năng chăm sóc, dự án còn hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội cho Quảng Trị và các tỉnh miền Trung, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo nền tảng phát triển hệ thống phúc lợi xã hội bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân khẳng định sự kiện khởi công Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời mở ra hướng đi mới, toàn diện và bền vững trong lĩnh vực phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để dự án đạt hiệu quả cao nhất, ông Hoàng Xuân Tân đề nghị Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án - Ban Quản lý đầu tư xây dựng dân dụng tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trong thi công, vận hành.

Tổ chức KOICA, Medipeace và các đối tác Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về thiết kế kỹ thuật, đào tạo nhân lực, tư vấn mô hình quản lý hiện đại.

Các ngành, địa phương chủ động kết nối mạng lưới chăm sóc, phục hồi chức năng cộng đồng, tạo hành lang chính sách và điều kiện thuận lợi để Trung tâm sớm phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy cho người khuyết tật không chỉ trong tỉnh Quảng Trị mà cả khu vực miền Trung Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai thành công, đảm bảo hiệu quả bền vững và mục tiêu đề ra.

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ

Mưa lớn bao phủ, nhiều nơi ở Quảng Trị bị chia cắt

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Huế để thăm hỏi, động viên bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định công tác khám chữa bệnh sau khi cơ sở này bị ngập sâu trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Theo đề nghị của Bộ Y tế, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn, phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong vùng bị ảnh hưởng sau mưa lũ…

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ

Hà Nội kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025

Thành phố Hà Nội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội…

