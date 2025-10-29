Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị sáng 28/10, tại phường Nam Đông Hà,

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng.

Dự án có quy mô xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà. Thời gian thực hiện dự án từ 2022-2027, sau khi hoàn thiện Trung tâm sẽ vận hành theo mô hình của Trung tâm phục hồi chức năng cộng đồng Seoul, Hàn Quốc.

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng một trung tâm đa chức năng, hiện đại, cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện và bảo trợ xã hội cho hơn 20.000 người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị được xây dựng trên diện tích sàn 4.802m2, gồm 7 khu chức năng chính, bảo đảm phục vụ toàn diện cho nhu cầu trị liệu, giáo dục, đào tạo nghề, phúc lợi và hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Bên cạnh các hạng mục chính, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ như cấp điện, chiếu sáng ngoài trời, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, sân vườn, cây xanh và khu nhà công vụ, tạo nên một tổ hợp công trình hoàn chỉnh, hiện đại, thân thiện và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người khuyết tật.

Ngoài chức năng chăm sóc, dự án còn hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, công tác xã hội cho Quảng Trị và các tỉnh miền Trung, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo nền tảng phát triển hệ thống phúc lợi xã hội bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân khẳng định sự kiện khởi công Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời mở ra hướng đi mới, toàn diện và bền vững trong lĩnh vực phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để dự án đạt hiệu quả cao nhất, ông Hoàng Xuân Tân đề nghị Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án - Ban Quản lý đầu tư xây dựng dân dụng tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị giám sát để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trong thi công, vận hành.

Tổ chức KOICA, Medipeace và các đối tác Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về thiết kế kỹ thuật, đào tạo nhân lực, tư vấn mô hình quản lý hiện đại.

Các ngành, địa phương chủ động kết nối mạng lưới chăm sóc, phục hồi chức năng cộng đồng, tạo hành lang chính sách và điều kiện thuận lợi để Trung tâm sớm phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy cho người khuyết tật không chỉ trong tỉnh Quảng Trị mà cả khu vực miền Trung Việt Nam.

Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Trị cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Dự án được triển khai thành công, đảm bảo hiệu quả bền vững và mục tiêu đề ra.