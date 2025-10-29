Thứ Tư, 29/10/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng cho TP Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại mưa lũ

Song Hoàng

29/10/2025, 14:39

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra...

Mưa lũ lịch sử tại Huế và nhiều tỉnh miền Trung
Mưa lũ lịch sử tại Huế và nhiều tỉnh miền Trung

Cụ thể, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 03 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 16862/BTC-NSNN ngày 29 tháng 10 năm 2025. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 22-28/10/2025 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã xảy ra mưa rất lớn kéo dài, trên phạm vi rộng, trong đó: tại Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn từ 800-1.500 mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340 mm); Đà Nẵng 600-900 mm; Quảng Ngãi 400-600 mm; Quảng Trị 300-500 mm; một số nơi cũng có mưa rất lớn như: La Tó (Quảng Trị) 1.360 mm; Khe Tre (Huế) 1.904 mm; Nam Đông (Huế) 1.569 mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.145 mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.137 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.432 mm.

Tại thành phố Huế riêng trong ngày 27/10 đã xảy ra mưa đặc biệt lớn như: Khe Tre 1.176 mm, Hương Sơn 1.086 mm; Đỉnh Bạch Mã 1.740 mm - đây là giá trị mưa trong ngày lớn nhất từng quan trắc được đến nay.

Đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng. Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông ở thành phố Huế và Đà Nẵng (đều ở mức trên báo động 3).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, kịp thời, hiệu quả, bám sát các diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo ứng phó với mưa lũ tại miền Trung. 

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các địa phương miền Trung, chỉ đạo bằng mọi biện pháp phải tiếp tế cho người dân ở vùng bị cô lập. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng cho TP Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành xử lý kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế và giống cây trồng, vật nuôi.

Bộ Tài chính cũng đã ra quyết định yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Danh mục hàng hóa được cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 03 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, thống kê đến sáng 29/10, đã có 9 người chết, 5 mất tích do mưa lũ tại miền Trung (Đà Nẵng: 06 người chết, 04 người mất tích; Huế: 01 người chết, 01 người mất tích; Quảng Ngãi: 02 người chết).

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

13:02, 29/10/2025

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

10:20, 29/10/2025

Các địa phương lên phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

08:32, 29/10/2025

Tập trung hỗ trợ bà con vùng lũ Huế

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

​Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Khẩn trương vận chuyển hàng dự trữ quốc gia tới Huế trước ngày 31/10

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025

Tiêu điểm

3

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một "Silicon Valley" của Việt Nam

Kinh tế số

4

Bị Mỹ trừng phạt, hãng dầu lửa Nga bán tài sản ở nước ngoài

Thế giới

5

HAG lên kế hoạch niêm yết hai công ty con

Doanh nghiệp niêm yết

