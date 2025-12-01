Quốc hội bổ sung nhiều nội dung lớn vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Sáng 1/12, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Kết quả biểu quyết cho thấy với 394/399 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tính đến ngày 1/12, kỳ họp còn 9 ngày làm việc để quyết định công tác lập pháp và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp này có những nội dung mà cấp có thẩm quyền chỉ đạo Chính phủ trình để Quốc hội thảo luận, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 8% và các năm sau đạt tăng trưởng 2 con số, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chia sẻ và tập trung cao nhất trong kỳ họp này. Nhiệm vụ trọng tâm là thông qua các luật và các nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung 7 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 10 để xem xét, thông qua, bao gồm:

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM;

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy;

Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội cũng bố trí thời gian cụ thể trong chương trình để xem xét thông qua dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, sẽ xem xét bổ sung một số nội dung, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn của Thủ đô Hà Nội. Thời gian tiến hành sẽ được điều chỉnh phù hợp để không thay đổi tổng thời gian làm việc của kỳ họp.

Như vậy, theo chương trình được thông qua, chiều 3/12, Quốc hội sẽ nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đồng thời thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết trên.

Trong ngày 4/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.