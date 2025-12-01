Quốc hội bổ sung nhiều nội dung lớn vào chương trình Kỳ họp thứ 10

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 01/12/2025
Đỗ Mến
01/12/2025, 10:14
Sáng 1/12, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Kết quả biểu quyết cho thấy với 394/399 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tính đến ngày 1/12, kỳ họp còn 9 ngày làm việc để quyết định công tác lập pháp và các vấn đề quan trọng của đất nước.
Kỳ họp này có những nội dung mà cấp có thẩm quyền chỉ đạo Chính phủ trình để Quốc hội thảo luận, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 8% và các năm sau đạt tăng trưởng 2 con số, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng...
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chia sẻ và tập trung cao nhất trong kỳ họp này. Nhiệm vụ trọng tâm là thông qua các luật và các nghị quyết.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Theo đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung 7 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 10 để xem xét, thông qua, bao gồm:
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM;
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng; Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy;
Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành;
Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
Quốc hội cũng bố trí thời gian cụ thể trong chương trình để xem xét thông qua dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, sẽ xem xét bổ sung một số nội dung, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn của Thủ đô Hà Nội. Thời gian tiến hành sẽ được điều chỉnh phù hợp để không thay đổi tổng thời gian làm việc của kỳ họp.
Như vậy, theo chương trình được thông qua, chiều 3/12, Quốc hội sẽ nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đồng thời thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết trên.
Trong ngày 4/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
19:08, 26/11/2025
10:19, 26/11/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm huy động tổng lực khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.
Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.
Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại - đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác...
Sáng 29/11, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025 với chủ đề ''Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới'.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: