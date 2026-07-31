Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về hạ tầng, năng lượng tái tạo, đóng tàu, nhân lực chất lượng cao

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam.
Hoan nghênh Bộ trưởng Kim Yun Duk thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới.
Bày tỏ hài lòng trước những kết quả thực chất trong quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Hai nước cần nỗ lực sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới.
Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thực chất trong xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới.
Bộ trưởng Kim Yun Duk trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Kim Yun Duk tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Kim Yun Duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Bộ trưởng Kim Yun Duk nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy, cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới.
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