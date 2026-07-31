Mở rộng không gian phát triển của báo chí

Luật Báo chí 2025 ra đời mở rộng không gian hoạt động báo chí, xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa lên không gian mạng; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ, tăng cường quản lý của nhà nước.
Sáng 31/7, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ
chức Hội nghị quán triệt, tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết
thi hành luật.
Tại hội nghị, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày những điểm mới của Luật Báo chí năm
2025.
Theo Cục trưởng Cục Báo chí, Luật Báo chí 2025 ra đời trước
yêu cầu bức thiết của thực tiễn do phương thức tiếp cận thông tin của công
chúng đã thay đổi mạnh mẽ.
So với Luật Báo chí năm 2016, Luật Báo chí năm 2025 gồm
4 chương, 51 điều, giảm 2 chương, 10 điều; tập trung vào 4 chính sách lớn, bao
gồm việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, nâng cao chất lượng đội
ngũ nhà báo, phát triển kinh tế báo chí và các hoạt động của báo chí trên không
gian mạng.
ĐẶT NỀN MÓNG HÌNH THÀNH NỀN TẢNG SỐ BÁO CHÍ QUỐC GIA
Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết điểm nổi bật của
Luật Báo chí 2025 là chính sách mở rộng không gian hoạt động báo chí. Nếu trước
đây cơ quan báo chí hoạt động giới hạn thì hiện nay không gian mạng đã mở rộng
ra trên các nền tảng số.
Từ đó, pháp luật quy định không gian mạng không còn là
nơi đăng lại sản phẩm báo chí mà xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa
lên không gian mạng. Các nội dung này được coi là ấn phẩm báo chí, tuân theo
quy định pháp luật.
Đặc biệt, Luật Báo chí 2025 đặt nền móng hình thành nền tảng
số báo chí quốc gia. Đồng thời cho phép các cơ quan báo chí được tích hợp các dịch
vụ trực tuyến, mở ra khả năng phát triển mô hình nền tảng số, đa dạng hóa nguồn
lực cho các cơ quan báo chí.
Cụ thể hóa điều này, Nghị định số 237/2026/NĐ-CP của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí (viết tắt là Nghị định
237) quy định rõ, khi mở các kênh trên mạng xã hội, cơ quan báo chí phải thông
báo trước 10 ngày với cơ quan quản lý và quy định dấu hiệu nhận biết thống nhất.
Nghị định 237 yêu cầu phải phân biệt nội dung báo chí với nội dung dịch vụ trên
các giao diện; giới hạn liên kết về quảng cáo, công nghệ…
Cục trưởng Cục Báo chí cho biết nền tảng số quốc gia gồm nền
tảng số thành phần do cơ quan báo chí chủ lực triển khai (bao gồm VTV - truyền
hình số, VOV – phát thanh số, Báo Nhân dân - báo chí điện tử). Theo Nghị định
237, nền tảng báo chí được vận hành bởi 3 cơ quan trên, nội dung khác biệt song
hạ tầng dùng chung. Sắp tới sẽ ban hành tiêu chí cụ thể quy định về các nền tảng
số này nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng.
Đối với các cơ quan báo chí, nền tảng dùng chung hạ tầng công
nghệ, từ đó giúp giảm sự đầu tư trùng lặp, tăng chia sẻ dữ liệu. Ở góc độ quốc
gia, chính sách này giúp hình thành hạ tầng truyền thông số quốc gia, tăng cạnh
tranh và bảo đảm chủ quyền số báo chí.
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MÔ HÌNH BÁO CHÍ ĐA DỊCH VỤ
Nhấn mạnh về điểm mới của Luật Báo chí 2025, Cục trưởng Cục
Báo chí cho biết luật thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ bao
gồm việc Nhà nước đầu tư hạ tầng dữ liệu và nhân lực chuyển đổi số. Cơ quan báo
chí được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến. Từ đó, cơ quan báo chí có thể
triển khai mô hình Media Platform, đa dạng hóa dịch vụ và nguồn thu.
Theo đó, cơ quan báo chí có thể tích hợp dịch vụ công, thương
mại điện tử, tài chính, ngân hàng – bảo hiểm, giáo dục, y tế, nội dung theo yêu
cầu. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng đặt ra là nội dung báo chí và nội dung dịch
vụ phát triển phải hiển thị riêng biệt, tránh nhầm lẫn.
Đối với việc thiết lập khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo
(AI), luật quy định cơ quan báo chí, tác giả dùng AI phải tuân thủ sở hữu trí
tuệ, pháp luật về AI và đạo đức nghề nghiệp.
"Việc sử
dụng AI khá phổ biến và có tác phẩm báo chí sử dụng phần nhỏ liên quan đến AI; do
đó luật chỉ quy định về việc xây dựng quy chế. Các cơ quan báo chí cần phải xây
dựng Bộ Quy chế về AI. Sản phẩm sử dụng AI thì phải dán nhãn", Cục trưởng Cục Báo chí khuyến nghị.
Liên quan đến việc đổi mới cơ chế phát triển kinh tế báo chí,
Luật Báo chí 2025 bổ sung nguồn thu bản quyền đọc/nghe/xem, khai thác tác phẩm
báo chí; hoạt động tài chính, vốn góp; thu từ đăng bài nghiên cứu khoa học… Trong
đó, Nghị định 237 quy định đầy đủ phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu,
hỗ trợ chi phí để thực hiện nhiệm vụ chính trị…
Tại hội nghị, bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí
giới thiệu những nội dung trọng tâm của 3 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Báo
chí năm 2025, tập trung vào các quy định về hoạt động của cơ quan thường trú,
văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ
nhà báo; cùng trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới: Người nông dân phải từng bước trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo...
Chuỗi sản xuất toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của chính sách thuế quan, AI và yêu cầu an toàn chuỗi cung ứng. Trước sự dịch chuyển cạnh tranh từ chi phí giá rẻ sang năng lực công nghệ của các nền kinh tế lớn, Việt Nam cần nâng chất dòng vốn FDI, hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp và phát triển lực lượng doanh nghiệp nội địa làm chủ các công đoạn giá trị cao...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.