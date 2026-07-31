Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Báo chí không chỉ đưa tin, phải kiến giải chính sách và đề xuất giải pháp

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí đổi mới nội dung, tăng phân tích chính sách, đồng hành cùng tăng trưởng hai con số và củng cố niềm tin xã hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chiều 30/7, tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục khẳng định vai trò dòng chảy thông tin chủ lưu của báo chí cách mạng.

“Mỗi bài báo đúng lúc, đúng vấn đề là viên gạch dựng nên niềm tin. Mỗi lần im lặng trước cái sai là một khoảng trống nhường lại cho cái xấu. Nếu bốn bước chuyển chiến lược là mệnh lệnh của thời cuộc thì bước chuyển của báo chí là mệnh lệnh của lòng dân”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí cách mạng phải tiếp tục là tiếng nói của Đảng và nhân dân, là nơi người dân tìm đến để hiểu đúng con đường đất nước đang triển khai. Báo chí vừa là cơ quan ngôn luận, vừa là diễn đàn, tiếng nói của nhân dân; hai vế này không thể tách rời.

BA TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN GẮN VỚI NIỀM TIN XÃ HỘI

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận; tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tham gia hiệu quả vào truyền thông chính sách, không chờ cung cấp thông tin mà chủ động khai thác, phân tích và truyền tải kịp thời, chính xác.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 về yêu cầu các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra bốn bước chuyển chiến lược, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí coi đây là định hướng trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2026, nhất là 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, phát huy vai trò đi trước trong định hướng dư luận. Ảnh;TTXVN

Ba nhiệm vụ tuyên truyền lớn được xác định gồm: đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân; tuyên truyền xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, lấy nhân dân làm trung tâm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, ba trọng tâm chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin xã hội. Niềm tin được bồi đắp từ hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân. Thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, giúp nhân dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, tăng cường phân tích, kiến giải chủ trương, chính sách, khắc phục tình trạng đưa tin đơn thuần về hoạt động, sự kiện theo lối “lễ tân”, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Báo chí cũng phải tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, tuyên truyền mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, tri thức và con người.

“Chuyển mạnh từ đưa tin, phản ánh số liệu sang phân tích, kiến giải chính sách và đề xuất giải pháp; chủ động lựa chọn những vấn đề, điểm nghẽn trong thực tiễn để phân tích, làm rõ; không né tránh việc khó, không để khoảng trống cho các thông tin xấu độc, sai trái lợi dụng”, đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu.

CHỦ ĐỘNG CHIẾM LĨNH KHÔNG GIAN MẠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÁO CHÍ

Cùng với nhiệm vụ kinh tế, báo chí cần tuyên truyền xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển; lan tỏa giá trị tốt đẹp, tôn vinh người tốt, việc tốt, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến; đồng thời cổ vũ cái đúng, phê phán hành vi tiêu cực, góp phần giữ vững đồng thuận xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu báo chí tiếp tục giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí và công tác thông tin, tuyên truyền.

Báo chí phải chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng thông tin chính xác, có cơ sở và sức thuyết phục. Đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng “báo hóa”, biểu hiện tư nhân hóa báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Các cơ quan báo chí phải thực hiện nghiêm quy trình thẩm định, kiểm chứng nguồn tin, nhất là với nội dung liên quan đến lịch sử, lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng; bảo đảm thông tin chính xác, khách quan, tránh sai sót ảnh hưởng đến công tác chính trị, tư tưởng.

Cùng với đó, báo chí cần đổi mới hoạt động trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ mới trong sản xuất, phân phối nội dung. Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện đề án chuyển đổi số, xây dựng quy trình kiểm soát nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Tuy nhiên, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và vai trò của người làm báo cách mạng. Đội ngũ người làm báo phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhạy bén, nhân văn và trách nhiệm.

Hiệu quả của báo chí không chỉ được đánh giá bằng số lượng tin, bài mà quan trọng hơn là khả năng tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chúng.

Để nâng cao chất lượng chỉ đạo, định hướng báo chí, các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và Hội Nhà báo Việt Nam cần tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cụ thể, kịp thời, sát thực tiễn. Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng yêu cầu báo chí đi trước trong khi thông tin cung cấp lại chậm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang xây dựng hệ thống bản đồ số theo dõi, phân tích dư luận xã hội trên phạm vi cả nước, hỗ trợ các cấp ủy, chính quyền và cơ quan báo chí phát hiện sớm vấn đề phát sinh, kịp thời định hướng thông tin, lan tỏa thông tin chính thống và đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Về hạ tầng kỹ thuật, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết Bộ Chính trị sẽ xem xét chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó có nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn hệ thống.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế đặt hàng, hệ thống dữ liệu và hạ tầng dùng chung cho báo chí.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Người chiến sĩ hôm nay ra trận bằng cây bút, ống kính, bản lĩnh chính trị và sự trung thực; trận địa của người làm báo là niềm tin, “trận địa khó giữ nhất và cũng là trận địa không được phép để mất”.