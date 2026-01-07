Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị về dự án đường sắt dừng thi công hơn 10 năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 07/01/2026
Tuấn Khang
07/01/2026, 16:39
Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét triển khai trong giai đoạn 2026–2030, sau khi dự án này bị đình hoãn từ năm 2011...
Thông tin được Bộ Xây dựng nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh, do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1691 ngày 28/10/2025.
Theo kiến nghị của cử tri, dự án tuyến đường sắt Lim – Phả Lại được triển khai từ năm 2005 nhưng đã dừng thi công từ năm 2011 đến nay, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực dự án. Vấn đề này đã nhiều lần được cử tri phản ánh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý.
Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết dự án Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân thuộc nhóm các dự án phải đình hoãn, giãn tiến độ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ ban hành năm 2011. Bộ ghi nhận những ảnh hưởng kéo dài của dự án đối với địa phương và người dân, đồng thời mong nhận được sự chia sẻ trong thời gian dự án chưa thể triển khai trở lại.
Để phù hợp với bối cảnh mới, Bộ Xây dựng cho biết Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt cuối tháng 10/2025, đã định hướng lại phương án đầu tư tuyến Lim – Phả Lại.
Cụ thể, tuyến này được định hướng đầu tư phục vụ vận tải hành khách kết nối Hà Nội với Quảng Ninh. Đối với tuyến Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân, quy hoạch xác định sử dụng đoạn Lim – Phả Lại hiện có làm đường gom hoặc tuyến song hành với cao tốc Nội Bài – Hạ Long, đồng thời nâng cấp, cải tạo tuyến Kép – Hạ Long – Cái Lân để vận tải hành khách kết hợp hàng hóa.
Hiện Ban Quản lý dự án đường sắt đang hoàn thiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo định hướng quy hoạch mới, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030.
