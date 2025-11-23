Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn từ Nam Phi chỉ đạo ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Rạng sáng 23/11 theo giờ địa phương tại Nam Phi, tức 7giờ sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương về tình hình mưa lũ và các giải pháp cấp bách ứng phó, khắc phục hậu quả tại một số tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Cuộc họp kết nối từ đầu cầu Nam Phi với Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5. Tham dự còn có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo địa phương.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nặng nề về người và tài sản. Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã chỉ đạo sát sao, cử các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp đến địa phương chỉ đạo, thăm hỏi, động viên. Việc tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình, đánh giá công tác khắc phục và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ 16/11, mưa lũ lớn xuất hiện tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mưa vượt mốc lịch sử.

Từ ngày 21/11, lượng mưa giảm, mực nước sông xuống báo động 1; tuy nhiên nhiều khu dân cư vẫn còn ngập như tại 4 xã, phường ở Đắk Lắk; 87 hộ ở Khánh Hòa; 127 hộ tại Lâm Đồng. Dự báo đến 25/11, mưa sẽ giảm dần khi dịch chuyển ra khu vực Huế – Quảng Ngãi.

Thiệt hại thống kê đến nay rất nghiêm trọng: 102 người chết, mất tích; 1.154 nhà hư hỏng; thời điểm cao nhất có 186.000 nhà bị ngập. Trên 80.000 ha lúa và hoa màu thiệt hại; hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 24 vị trí quốc lộ bị sạt lở, chia cắt; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa phải tạm dừng hoạt động. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 9.035 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.

Ngày 21/11, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; ngày 22/11, bốn đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ dẫn đầu đã đến các địa phương để kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh: VGP

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành đã huy động lực lượng và nguồn lực quy mô lớn. Bộ Quốc phòng điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.231 phương tiện; vận chuyển cấp phát 86,5 tấn hàng hóa, quần áo, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; sử dụng trực thăng thả hàng cứu trợ cho vùng bị chia cắt. Lực lượng công an huy động 98.509 lượt cán bộ chiến sĩ, 13.566 lượt phương tiện tham gia ứng phó, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ các địa bàn ngập sâu, có nguy cơ cao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho người dân vùng ngập; cấp 1.500 thùng mì tôm cho Đắk Lắk. Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo cho Gia Lai và Khánh Hòa. Bộ Y tế phân bổ 6 tấn hóa chất, 150.000 viên khử khuẩn lọc nước và 3.000 túi thuốc gia đình.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục sự cố tại quốc lộ 1; hiện vẫn còn 13 điểm sạt lở cục bộ trên các tuyến quốc lộ đang tiếp tục xử lý. Ngành điện lực đã cấp điện trở lại cho hơn 920.000 khách hàng, tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng còn mất điện. Về viễn thông, các nhà mạng thực hiện roaming từ 19/11 để duy trì liên lạc tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh bị thiệt hại.

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 38.381 hộ với 119.938 người; hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu; huy động lực lượng cứu trợ và tiếp tế tại những khu vực còn bị cô lập.

Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Các công việc cấp bách cần tập trung tiếp theo: tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; xuất cấp gạo hỗ trợ người dân (Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục đề nghị hỗ trợ mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo), không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,… trong thời gian chưa khôi phục được hoạt động sản xuất. Bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; xây dựng lại nhà cửa, tái định cư đối với những nhà bị sập đổ, trôi.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu nhất là điện, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới.

Thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị thiệt hại; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương chi trả bảo hiểm cho khách hàng; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi. Tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân.