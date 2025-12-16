Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Giá vàng trong nước và thế giới
Chính phủ yêu cầu phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 408/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo đó, Chính phủ đặt ra yêu cầu từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Chính phủ về công tác bầu cử;
Bảo đảm thống nhất với chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác bầu cử;
Tổ chức tập huấn công tác bầu cử trên phạm vi toàn quốc theo thẩm quyền của Chính phủ và thống nhất với Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hướng dẫn cụ thể nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp) phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử theo Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành để phục vụ công tác bầu cử cho phù hợp với tình hình thực tế (trong trường hợp cần thiết).
Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định cung cấp thông tin cho báo chí;
Quản lý chặt chẽ các hoạt động của báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền định hướng về cuộc bầu cử, nhất là trên không gian mạng, tránh để sai sót. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kích động chống phá cuộc bầu cử, xử lý nghiêm hành vi đưa tin, viết bài thiếu khách quan, trung thực...
Mặt khác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và Nghị quyết số 10/NQ-HĐBCQG ngày 18/7/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ bầu cử;
Chủ động nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa bàn trọng điểm, cơ sở dữ liệu bầu cử, thông tin tuyên truyền;
"Phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031", Nghị quyết nêu rõ.
Bên cạnh đó, chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của cuộc bầu cử.
Nghị quyết yêu cầu triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, các nội dung về tổ chức bầu cử (thẻ cử tri, khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ; báo cáo tình hình trong ngày bầu cử; biên bản xác định kết quả bầu cử; công bố kết quả bầu cử;…).
“Cần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin và cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu”, Nghị quyết nhấn mạnh.
Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai công tác bầu cử tại địa phương bảo đảm đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo thuận lợi cho cử tri; chủ động xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong ngày bầu cử. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tiến độ và kết quả bầu cử theo quy định...
