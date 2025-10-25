Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Như Nguyệt
25/10/2025, 12:28
Sáng 25/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ...
Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961, quê quán Thành phố Huế, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao. Ông Lê Hoài Trung hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội: Khóa XV.
Quá trình công tác, ông Lê Hoài Trung từng kinh qua chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Tháng 2/2025, ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2025, ông Trung giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Ngày 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê quán tỉnh Phú Thọ, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế. Ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII.
Quá trình công tác, ông Thắng từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.
Đầu tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (ngày 17/7/2025).
Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV.
Quá trình công tác, ông Bình từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 1/2025, ông Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025
Vào tháng 9/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Ngày 25/10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay bà Phạm Thị Thanh Trà – người được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, do yêu cầu hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế, Việt Nam cần tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng quan hệ, làm cho các nước, các tổ chức và nhân dân trên thế giới hiểu biết hơn về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời trên các diễn đàn quốc tế đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, các quan điểm sai trái của phương Tây về đất nước ta...
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, một trong những trường đại học ngoài công lập có quy mô người học vào loại lớn nhất trong nước, đã xây dựng và phát triển gần 30 năm...
Mỗi lần suy nghĩ về Trần Phương, tôi cứ tự nhiên hình dung: trong khung trời của khoa học kinh tế ở Việt Nam thập kỷ 1960-1970, một khung trời cũng không lấy gì làm cao rộng và quang đãng lắm, Trần Phương là một ngôi sao.
Trong số 1 của Tập san “Thông tin Kinh tế” phát hành năm 1991 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã có bài viết với nhan đề: “Khoa học kinh tế làm gì cho cuộc sống?” thay cho lời ra mắt Tập san. Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết này...
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: