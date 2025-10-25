Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ sung Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10/2025, tại Hà Nội, Quốc hội bỏ phiếu bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và các nghị quyết về công tác nhân sự...

Theo đó, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Phạm Thị Thanh Trà (SN 21/1/1964), quê tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà bắt đầu sự nghiệp công tác từ tháng 9/1985 là giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đến tháng 9/1987, bà làm cán bộ chỉ đạo chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên; tháng 9/1997 giữ chức Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN.

Tháng 12/1999, bà được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên. Sau đó lần lượt giữ các vị trí: Phó Bí thư Tỉnh đoàn (11/2000), Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (2/2002), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1/2006), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (4/2008) và Bí thư Thành ủy Yên Bái (4/2011).

Từ tháng 5/2014, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đến tháng 10/2016, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (2/2017).

Tháng 10/2020, bà được điều động, phân công làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đến tháng 4/2021, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025), Quốc hội phê chuẩn bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966, quê quán tỉnh Gia Lai, có trình độ Thạc sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Bình Định và Gia Lai trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông bắt đầu sự nghiệp trong công tác tại tỉnh Bình Định. Tháng 6/2002, ông làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định. Đến tháng 5/2004, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát.

Tháng 9/2005, ông được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng, sau đó là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định. Tháng 8/2007, ông trở thành Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định; tháng 8/2008 được phân công làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bình Định.

Từ tháng 5/2009, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đến tháng 6/2011 là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định. Tháng 11/2014, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tháng 10/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2025; đến tháng 1/2021, trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Tháng 6/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (ngày 25/10/2025), Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.