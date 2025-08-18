Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

18/08/2025, 15:58

Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Đoàn có: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam có: Thượng tọa Sangay Dorji, Tăng đoàn Trung ương Bhutan; ông D.N.Dhungyel, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại đối ngoại Bhutan; ông Namgyal Dorji, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan; ông Dasho Ugyen K. Namgyel, Trợ lý Quốc vương; ông Sonam Wangyel, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bhutan; ông Karma Wangchuk, Tổng Thư ký Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan; ông Kinzang Dorji, Đại sứ Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sinh ngày 21/2/1980; tốt nghiệp thạc sĩ Triết học tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh). Ông từng làm đại diện của Bhutan trong một số sự kiện quốc tế như tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 27; tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc vương Thái Lan lên ngôi…

Ngày 9/12/2006, ông được Vua cha Jigme Singye Wangchuck thông báo truyền ngôi. Ngày 1/11/2008, ông chính thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan.

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường trao đổi điện nhân các dịp sự kiện. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, du lịch tâm linh. Hãng hàng không Vietjet đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt.

Ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh "Vương quốc Hạnh phúc", thiên nhiên trong lành và trải nghiệm thiền định. Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam và Bhutan cùng tham gia các diễn đàn như ESCAP và Liên hợp quốc, cùng chia sẻ quan điểm về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác Nam - Nam. Hai nước thường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương.

Quốc vương Bhutan

