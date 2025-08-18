Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
Ra sân bay quốc tế Nội Bài
đón Đoàn có: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện các
đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.
Tháp tùng Quốc vương
Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt
Nam có: Thượng tọa Sangay Dorji, Tăng đoàn Trung ương Bhutan; ông D.N.Dhungyel,
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại đối ngoại Bhutan; ông Namgyal Dorji, Bộ
trưởng Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan; ông Dasho Ugyen K. Namgyel,
Trợ lý Quốc vương; ông Sonam Wangyel, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bhutan; ông Karma
Wangchuk, Tổng Thư ký Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan; ông Kinzang Dorji, Đại
sứ Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam.
Quốc vương Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck sinh ngày 21/2/1980; tốt nghiệp thạc sĩ Triết học tại Đại học
Oxford (Vương quốc Anh). Ông từng làm đại diện của Bhutan trong một số sự
kiện quốc tế như tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 27; tham dự Lễ kỷ niệm
60 năm Ngày Quốc vương Thái Lan lên ngôi…
Ngày 9/12/2006, ông được
Vua cha Jigme Singye Wangchuck thông báo truyền ngôi. Ngày 1/11/2008, ông chính
thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan.
Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại
giao ngày 19/1/2012. Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai
nước thường trao đổi điện nhân các dịp sự kiện. Hai nước có tiềm năng về
du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, du lịch tâm linh. Hãng hàng không Vietjet
đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt.
Ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam
quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh "Vương quốc Hạnh
phúc", thiên nhiên trong lành và trải nghiệm thiền định. Hai nước cũng
đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, giáo
dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao
đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn
khu vực và quốc tế.
Tại các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam và
Bhutan cùng tham gia các diễn đàn như ESCAP và Liên hợp quốc, cùng chia sẻ quan
điểm về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác Nam
- Nam. Hai nước thường phối hợp với nhau tại các diễn đàn đa phương.