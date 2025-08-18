Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công
Nhĩ Anh
18/08/2025, 13:35
Việc sửa đổi bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án khẩn cấp; dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt đảm bảo tiến độ 2 dự án đường sắt quan trọng quốc gia (đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam và tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng)…
Chính phủ ban hành Nghị định số 227/2025/NĐ-CP ngày
16/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp.
Cụ thể, Nghị định 227/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 42a
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định
số 27/2024/NĐ-CP quy định về tạm sử dụng rừng.
PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN CẤP THIẾT, QUAN TRỌNG PHỤC VỤ LỢI
ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG
Tạm sử dụng rừng là việc sử dụng rừng để thực hiện thi công
công trình tạm phục vụ thi công dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích
quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, dầu khí, xây dựng, điện lực và pháp luật khác
có liên quan nhưng không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với
diện tích tạm sử dụng rừng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc tạm sử dụng rừng đã
được quy định tại Nghị định số 27/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhưng đối tượng được
tạm sử dụng rừng mới quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện công trình tạm
phục vụ thi công dự án lưới điện để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc
gia, công cộng; chưa có quy định về đối tượng tạm sử dụng rừng cho các dự án
“Đường giao thông, đường sắt” trọng điểm quốc gia để phát triển kinh tế xã hội
vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, để đảm bảo tiến độ xây dựng
2 dự án đường sắt cấp thiết quan trọng quốc gia (dự án đường sắt tốc độ cao trục
Bắc- Nam và tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng), việc xây dựng Nghị định
số 227/2025/NĐ-CP để bổ sung quy định về đối tượng được tạm sử dụng rừng để phục
vụ thi công các dự án đường giao thông và đường sắt là rất cần thiết.
Theo quy định mới tại Nghị định 227/2025/NĐ-CP, có ba loại dự
án được tạm sử dụng rừng.
Thứ nhất, dự án được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư
hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí.
Thứ hai, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh; dự án khẩn cấp
theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; dự án đột xuất, khẩn cấp
trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ; dự án nguồn điện, lưới điện
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; dự án cấp bách để giải quyết những vấn
đề phát sinh trong thực tiễn được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu
tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư.
Thứ ba, dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế
xã hội thiết yếu: Dự án xây dựng công trình giao thông, đường sắt; dự án thủy lợi;
dự án hồ chứa nước ngọt; dự án tôn tạo di tích cách mạng, dự án tôn tạo di tích
lịch sử - văn hóa là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt được cấp có thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết
định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư
theo phương thức đối tác công tư (PPP).
CÁC ĐIỀU KIỆN DỰ ÁN ĐƯỢC TẠM SỬ DỤNG RỪNG
Quy định nêu rõ điều kiện dự án được tạm sử dụng rừng: Có
phương án tạm sử dụng rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp rừng
trồng là rừng sản xuất thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư thì không phải xây dựng Phương án tạm sử dụng rừng.
Nghị định này đã sửa đổi các điều kiện phê duyệt phương án tạm
sử dụng rừng. Cụ thể, điều kiện phải có dự án được tạm sử dụng rừng được cấp có
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc
quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Dầu khí;
Trường hợp dự án có cả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác và tạm sử dụng rừng, phải có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác (đối với phần diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng).
Trường hợp dự án không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nhưng có
tạm sử dụng rừng, phải có quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ
trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư;
Quy định chỉ cho phép tạm sử dụng rừng trong trường hợp dự
án bắt buộc phải sử dụng trên diện tích có rừng do không thể bố trí trên diện
tích đất khác. Hạn chế tối đa diện tích tạm sử dụng rừng và chặt hạ cây rừng
trong phạm vi diện tích được tạm sử dụng;
Diện tích tạm sử dụng rừng phải được điều tra, đánh giá về
hiện trạng, trữ lượng, tác động của việc tạm sử dụng rừng đối với hệ sinh thái
rừng. Nội dung tác động vào rừng, trồng lại rừng, phục hồi rừng phải được thể
hiện đầy đủ, chi tiết trong Phương án tạm sử dụng rừng;
Cũng theo Nghị định này, thời gian tạm sử dụng rừng phải được
xác định rõ trong văn bản đề nghị quyết định phê duyệt Phương án tạm sử dụng rừng;
không vượt quá thời gian thực hiện dự án;
Đáng chú ý, quy định nêu rõ: Không tạm sử dụng rừng trong
khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, phạm vi diện tích rừng có các loài thực
vật rừng nguy cấp, quý hiếm; không lợi dụng việc tạm sử dụng rừng để chặt, phá
rừng, săn bắt động vật rừng, khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản trái quy định,
hợp thức hóa gỗ và lâm sản khai thác trái pháp luật; không đưa chất thải, hóa
chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái
quy định; không xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt
động khác làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên, hủy hoại tài nguyên rừng, hệ
sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng;
Về việc trồng lại rừng được thực hiện ngay trong mùa vụ trồng
rừng gần nhất tại địa phương nhưng không quá 12 tháng từ thời gian kết thúc tạm
sử dụng rừng đã được xác định trong Phương án tạm sử dụng rừng được cấp có thẩm
quyền phê duyệt; bảo đảm diện tích rừng được phục hồi đáp ứng tiêu chí thành rừng
theo quy định về lâm nghiệp.
Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công
