Quý 3/2024, KDC lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu KBCH2426001.

Theo đó, KBC đã thông qua phương án phát hành lô trái phiếu KBCH2426001 trị giá 1.000 tỷ đồng trong quý III/2024. Trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Trước đó, trong tháng 6 vừa qua HĐQT KBC đã thông qua chủ trương vay 500 tỷ đồng từ công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát theo hình thức vay tín chấp trong thời hạn 2 năm.

Số tiền trên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. KBC cho biết lãi suất của khoản vay được thoả thuận theo từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Được biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của KBC trong nửa đầu năm 2024 lần lượt đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-77% so với cùng kỳ) và 151 tỷ đồng (-92% so với cùng kỳ). Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ chủ yếu là do lượng bàn giao đất KCN giảm đáng kể xuống 15 ha trong nửa đầu năm 2024 (so với 132 ha trong nửa đầu năm 2023 và so với 111 ha trong dự báo năm 2024 của VCSC) vì KBC có quỹ đất có thể sẵn sàng cho thuê hạn chế, trong khi các dự án KCN sắp tới của công ty vẫn chưa được khởi công.

VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2024 của VCSC khi tiến độ cho thuê đất tính tới hiện tại chậm hơn kỳ vọng của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong nửa đầu năm 2024, KBC ghi nhận doanh số bất động sản mới vào khoảng 17 ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL), trong đó có 14 ha từ Foxconn và 3 ha từ Talway.



VCSC ước tính backlog chưa thanh toán vào cuối quý 2/2024 là 39 ha, trong đó có 33 ha từ KCN NSHL và 6 ha từ KCN Quang Châu. Trong khi đó, quỹ đất công nghiệp có thể cho thuê còn lại của KBC trong số các KCN đang hoạt động, bao gồm KCN NSHL & Tân Phú Trung, là khoảng 167 ha tính đến cuối quý 2/2024.

Đối với mảng KDC, KBC đã bàn giao khoảng 16.000 m2 diện tích sàn tại dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh (Bắc Giang, diện tích 12,6 ha với tổng số căn hộ là 7.000; bắt đầu mở bán vào tháng 8/2023).

Các dự án KĐT trọng điểm của KBC, bao gồm KĐT Tràng Cát và Phúc Ninh, không có tiến triển nào mới trong quý 2/2024. Trong khi đó, KCN Tràng Duệ 3 vẫn đang chờ Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.