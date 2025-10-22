Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Quỳnh Anh

22/10/2025, 20:27

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tiếp tục khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới…

ACB tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý 3, nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất ngành.
ACB tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý 3, nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Ngày 22/10/2025, Ngân hàng ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ổn định.

TIÊN PHONG ĐỒNG HÀNH CÙNG KINH TẾ TƯ NHÂN, TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TĂNG 20%

Tính đến cuối quý 3/2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, chế biến chế tạo - những ngành chủ lực của nền kinh tế.

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

Là ngân hàng tiên phong đồng hành cùng khách hàng thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ACB cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược phát triển và khả năng đổi mới sản phẩm - dịch vụ. Nhờ chính sách cho vay có chọn lọc và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, ACB đảm bảo dòng vốn hướng vào các lĩnh vực sinh lời thực, rủi ro thấp. Chính vì thế tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành ổn định và quản trị rủi ro chủ động, giúp ACB duy trì an toàn vốn và thanh khoản cao.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của NHNN, giúp ACB có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn.

CASA TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG, SẢN PHẨM MỚI CỦNG CỐ NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU

Tỷ lệ CASA đạt 22,9%, tăng so với mức 22,1% trong quý 1 và 22,6% trong quý 2 nhờ chính sách huy động linh hoạt và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Các sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong như “Ngôi nhà đầu tiên”, gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh, giải pháp thanh toán Flex, thẻ hội viên tích hợp thanh toán mang tên Lotusmiles Pay,... đã giúp ACB mở rộng tệp khách hàng và củng cố niềm tin thương hiệu.

Mới đây, “Ngôi nhà đầu tiên” đã được vinh danh là “Giải pháp tín dụng Sáng tạo” tại Better Choice Awards 2025. Cùng với đó, hai giải thưởng “Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam trong năm 2025” và “Ra mắt thẻ White Label ngành Hàng không đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 2025” của VISA đã khẳng định tầm nhìn đổi mới của ACB không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà dùng công nghệ để giải quyết nhu cầu cảm xúc và hành vi của khách hàng hiện đại.

Tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025, ACB cũng đã xuất sắc nhận hai danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng có Sản phẩm dịch vụ Sáng tạo”. Đây là sự minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ACB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

LỢI NHUẬN VƯỢT 16.000 TỶ ĐỒNG, HIỆU QUẢ SINH LỜI CAO

Trong quý 3/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36% và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ CIR giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Không chỉ ngân hàng mẹ, các công ty con trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể: ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kì, trong đó hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng. ACBL, ACBA, ACBC đều tăng trưởng tích cực, tổng cộng chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất. Mô hình hợp lực này giúp ACB dần tiến gần mục tiêu trở thành “Tập đoàn tài chính hiệu quả”, mô hình hoạt động đa năng, có khả năng tạo giá trị toàn diện cho khách hàng, cổ đông và thị trường.

Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông. Theo đó ACB liên tục củng cố và áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, không chỉ để tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững.

VnEconomy

Vừa qua, ACB cũng công bố hoàn thành dự án xây dựng nền tảng tính vốn cho rủi ro tín dụng trên phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Ratings-Based - IRB), bao gồm cả hai cấp độ cơ bản (FIRB) và nâng cao (AIRB), thể hiện vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc triển khai các chuẩn mực tiên tiến Basel tại Việt Nam. ACB cũng đồng thời được Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2025 (Best Bank for Risk Management Vietnam)”.

Đây được coi là nền tảng giúp ngân hàng liên tục duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong nhiều năm cũng như có khả năng đóng góp ngược lại cho xã hội và cộng đồng.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, chia sẻ: “Ngân hàng chỉ thực sự phát triển bền vững khi có thể vừa quản trị tốt rủi ro, vừa tạo ra giá trị thực cho xã hội. Với ACB, tăng trưởng không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và trách nhiệm.”

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB.
Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB.

Theo đó, ACB cũng là một trong những ngân hàng nổi bật góp mặt vào danh sách PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời ngân hàng cũng tiếp tục đồng hành cùng các nghị quyết lớn của Chính phủ như Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngân hàng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tài trợ giáo dục và hợp tác đại học, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng cho một nền kinh tế bền vững và cạnh tranh hơn.

Kết quả kinh doanh ấn tượng, quản trị rủi ro vượt trội, cùng trách nhiệm xã hội bền bỉ đang tạo nên một ACB nhất quán với định hướng chiến lược: Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa toàn diện đến từng khách hàng, thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Từ khóa:

ACB

Đọc thêm

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 6,28%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng

Ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 46.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (reverse repo), đánh dấu phiên bơm ròng lớn thứ ba trong năm 2025. Đáng chú ý, kỳ hạn 91 ngày thường "ế" đã ghi nhận sự tham gia của 9 tổ chức tín dụng, phản ánh nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài bắt đầu tăng lên trong hệ thống…

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Siết chặt thẩm định nguồn vốn và tăng quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…

Nợ công năm 2025 thấp xa ngưỡng trần, nhu cầu vay năm 2026 tăng gần 19%

Nợ công năm 2025 thấp xa ngưỡng trần, nhu cầu vay năm 2026 tăng gần 19%

Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...

LynkiD hợp tác Lotusmiles liên thông điểm thưởng, mở rộng đặc quyền tới 16 triệu khách hàng

LynkiD hợp tác Lotusmiles liên thông điểm thưởng, mở rộng đặc quyền tới 16 triệu khách hàng

LynkiD - đối tác chính thức cung cấp dịch vụ Loyalty của VPBank - vừa công bố hợp tác với chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng (Lotusmiles) của Vietnam Airlines.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Tài chính

2

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Chứng khoán

3

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Chứng khoán

4

Khắc phục tình trạng sản phẩm khoa học công nghệ “nghiên cứu xong để đó”

Thị trường

5

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy