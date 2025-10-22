Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tiếp tục khẳng định vị thế của ACB là ngân hàng tư nhân có năng lực quản trị rủi ro hàng đầu và chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp nhất ngành trong nhiều năm liên tiếp. Trên nền tảng đó, ACB vẫn đảm bảo đà tăng trưởng ổn định, hiệu quả và bền vững, hướng đến giai đoạn phát triển chiến lược mới…

Ngày 22/10/2025, Ngân hàng ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng ổn định.

TIÊN PHONG ĐỒNG HÀNH CÙNG KINH TẾ TƯ NHÂN, TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TĂNG 20%

Tính đến cuối quý 3/2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, chế biến chế tạo - những ngành chủ lực của nền kinh tế.

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

Là ngân hàng tiên phong đồng hành cùng khách hàng thực hiện Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ACB cho thấy sự nhạy bén trong chiến lược phát triển và khả năng đổi mới sản phẩm - dịch vụ. Nhờ chính sách cho vay có chọn lọc và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, ACB đảm bảo dòng vốn hướng vào các lĩnh vực sinh lời thực, rủi ro thấp. Chính vì thế tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành ổn định và quản trị rủi ro chủ động, giúp ACB duy trì an toàn vốn và thanh khoản cao.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của NHNN, giúp ACB có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn.

CASA TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG, SẢN PHẨM MỚI CỦNG CỐ NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU

Tỷ lệ CASA đạt 22,9%, tăng so với mức 22,1% trong quý 1 và 22,6% trong quý 2 nhờ chính sách huy động linh hoạt và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Các sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong như “Ngôi nhà đầu tiên”, gói giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh, giải pháp thanh toán Flex, thẻ hội viên tích hợp thanh toán mang tên Lotusmiles Pay,... đã giúp ACB mở rộng tệp khách hàng và củng cố niềm tin thương hiệu.

Mới đây, “Ngôi nhà đầu tiên” đã được vinh danh là “Giải pháp tín dụng Sáng tạo” tại Better Choice Awards 2025. Cùng với đó, hai giải thưởng “Đối tác tiên phong triển khai giải pháp số mới tại Việt Nam trong năm 2025” và “Ra mắt thẻ White Label ngành Hàng không đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 2025” của VISA đã khẳng định tầm nhìn đổi mới của ACB không chỉ đầu tư vào công nghệ, mà dùng công nghệ để giải quyết nhu cầu cảm xúc và hành vi của khách hàng hiện đại.

Tại Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025, ACB cũng đã xuất sắc nhận hai danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng có Sản phẩm dịch vụ Sáng tạo”. Đây là sự minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ACB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

LỢI NHUẬN VƯỢT 16.000 TỶ ĐỒNG, HIỆU QUẢ SINH LỜI CAO

Trong quý 3/2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 5%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36% và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ CIR giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Không chỉ ngân hàng mẹ, các công ty con trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể: ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kì, trong đó hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng. ACBL, ACBA, ACBC đều tăng trưởng tích cực, tổng cộng chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất. Mô hình hợp lực này giúp ACB dần tiến gần mục tiêu trở thành “Tập đoàn tài chính hiệu quả”, mô hình hoạt động đa năng, có khả năng tạo giá trị toàn diện cho khách hàng, cổ đông và thị trường.

Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông. Theo đó ACB liên tục củng cố và áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, không chỉ để tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững.

Vừa qua, ACB cũng công bố hoàn thành dự án xây dựng nền tảng tính vốn cho rủi ro tín dụng trên phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Ratings-Based - IRB), bao gồm cả hai cấp độ cơ bản (FIRB) và nâng cao (AIRB), thể hiện vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc triển khai các chuẩn mực tiên tiến Basel tại Việt Nam. ACB cũng đồng thời được Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam 2025 (Best Bank for Risk Management Vietnam)”.

Đây được coi là nền tảng giúp ngân hàng liên tục duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong nhiều năm cũng như có khả năng đóng góp ngược lại cho xã hội và cộng đồng.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, chia sẻ: “Ngân hàng chỉ thực sự phát triển bền vững khi có thể vừa quản trị tốt rủi ro, vừa tạo ra giá trị thực cho xã hội. Với ACB, tăng trưởng không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và trách nhiệm.”

Ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB.

Theo đó, ACB cũng là một trong những ngân hàng nổi bật góp mặt vào danh sách PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đồng thời ngân hàng cũng tiếp tục đồng hành cùng các nghị quyết lớn của Chính phủ như Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngân hàng đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tài trợ giáo dục và hợp tác đại học, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao tạo nền tảng cho một nền kinh tế bền vững và cạnh tranh hơn.

Kết quả kinh doanh ấn tượng, quản trị rủi ro vượt trội, cùng trách nhiệm xã hội bền bỉ đang tạo nên một ACB nhất quán với định hướng chiến lược: Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa toàn diện đến từng khách hàng, thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.