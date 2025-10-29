Thứ Tư, 29/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quý 3/2025 đã có lãi, DQC nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát

Hà Anh

29/10/2025, 07:12

DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí.

Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thông báo giải trình, báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát.

Kết thúc quý 3/2025, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.

Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.

DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các dự án mới để tăng trưởng doanh thu hàng năm.

Ưu tiên các mảng kinh doanh có biên độ lãi cao nhằm tăng lợi nhuận bù đắp lỗ. Đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư trong các năm qua, cân nhắc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty liên kết, công ty con nhằm đảm bảo việc ghi chép số liệu sổ sách, đối chiếu công nợ đầy đủ đúng quy định.

Công ty liên quan Chủ tịch DQC nâng sở hữu tại DQC lên hơn 10%

08:46, 28/07/2025

Cổ phiếu DQC vào diện cảnh báo và kiểm soát từ ngày 17/04

09:46, 12/04/2025

DQC và MDG bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

09:52, 31/03/2024

DQC và MDG bị HOSE đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Từ khóa:

chứng khoán DQC khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát lỗ lũy kế

SCIC chuyển nhượng 370.7 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…

SMC bị xử phạt và truy thu thuế hơn 26 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).

VIX tiếp tục muốn nâng chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng lên 433%

VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Tài chính

2

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

Đầu tư

3

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Thế giới

4

Đề xuất xây dựng tuyến đường 10.000 tỷ kết nối sân bay Cam Ranh và khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Đầu tư

5

Văn Phú đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam

Bất động sản

