Quý 3/2025 đã có lãi, DQC nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thông báo giải trình, báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát.
Kết thúc quý 3/2025, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.
Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.
Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.
DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các dự án mới để tăng trưởng doanh thu hàng năm.
Ưu tiên các mảng kinh doanh có biên độ lãi cao nhằm tăng lợi nhuận bù đắp lỗ. Đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư trong các năm qua, cân nhắc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty liên kết, công ty con nhằm đảm bảo việc ghi chép số liệu sổ sách, đối chiếu công nợ đầy đủ đúng quy định.
Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.
Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: