Quý 3/2025 đã có lãi, DQC nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thông báo giải trình, báo cáo khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát.

Kết thúc quý 3/2025, DQC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 11 triệu đồng; cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 4,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của DQC đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 836 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 6,4 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty tinh gọn bộ máy theo lộ trình, giảm chi phí quản lý và giảm chi phí lãi vay, thanh lý tài sản.

Do đó, căn cứ BCTC hợp nhất quý 3/2025, DQC cho biết lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt gần 8,3 tỷ đồng, đã khắc phục giảm bớt lỗ lũy kế hiện tại của công ty.

DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí. Tập trung nguồn lực tìm kiếm khách hàng, đối tác cũng như các dự án mới để tăng trưởng doanh thu hàng năm.

Ưu tiên các mảng kinh doanh có biên độ lãi cao nhằm tăng lợi nhuận bù đắp lỗ. Đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư trong các năm qua, cân nhắc thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty liên kết, công ty con nhằm đảm bảo việc ghi chép số liệu sổ sách, đối chiếu công nợ đầy đủ đúng quy định.