Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Phạm Hồng Vinh
07/10/2025, 10:19
Đối tượng xét chọn “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh” bao gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động sản xuất, kinh doanh và có trụ sở chính hoặc đăng ký chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”.
Theo đó, quy chế quy định về đối tượng, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của danh hiệu; tiêu chí, quy trình xét chọn doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”, quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp được xét chọn, cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh.
Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh nhằm tôn vinh, chứng nhận, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh; xanh hóa sản xuất; có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.
Quy chế xét chọn phải đảm bảo công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử; đảm bảo khách quan, trung thực và chính xác của việc xét chọn; các tiêu chuẩn xét chọn phải được thẩm định trong thời gian quy định.
Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, có tư cách pháp nhân Việt Nam, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính hoặc có đăng ký chi nhánh hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Nguyên tắc xét chọn doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục từ đủ 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm đăng ký xét chọn (đối với doanh nghiệp mới).
Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn phải chấp hành tốt mọi quy định trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật trong vòng 03 năm kể từ thời điểm tham gia xét chọn trở về trước; tự nguyện đăng ký xét chọn, nộp hồ sơ đăng ký tham gia phù hợp với quy định và cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về môi trường trong suốt thời gian danh hiệu có giá trị.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia xét chọn khi nộp hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện: chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (căn cứ loại hình doanh nghiệp); hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước (thuế, bảo hiểm); doanh thu, lợi nhuận đạt hoặc vượt so với năm trước liền kề hoặc so với kế hoạch đã đề ra...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2025, thay thế Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”.
Khi tình hình biến đổi khí hậu gia tăng, rủi ro với hệ thống lương thực Việt Nam cũng lớn dần. Nhiệt độ tăng, xâm nhập mặn và thời tiết khắc nghiệt... đang đe dọa cây trồng, vật nuôi và hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trước bối cảnh đó, an ninh lương thực sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển hệ thống nông- lương thực bền vững, an toàn và công bằng...
Nghiên cứu, phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo phục vụ kinh tế biển; công nghệ kiểm soát và xử lý ô nhiễm biển; Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đột phá (như AI, dữ liệu lớn, IoT) hỗ trợ công tác phục hồi, tái tạo, quan trắc và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo, quan trắc và cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu...
Phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường; không để phát sinh điểm nóng về môi trường, tập trung xử lý dứt điểm các khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…
Quyết định rút khỏi, sau đó quay lại, rồi tiếp tục rút khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu của Mỹ đã tạo ra khoảng trống “lãnh đạo” ở thời điểm then chốt, xói mòn niềm tin và gây hoang mang cho cộng đồng quốc tế. Khoảng trống ấy càng hiện rõ tại Diễn đàn Khí hậu Toàn cầu 2025 vừa diễn ra, nơi Mỹ không đưa ra bất kỳ cam kết mới nào, trong khi châu Âu và Trung Quốc lại khẳng định quyết tâm nâng tầm mục tiêu khí hậu, cho thấy trục hợp tác mới đang dần hình thành...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: