Trang chủ Kinh tế xanh

Quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh"

Phạm Hồng Vinh

07/10/2025, 10:19

Đối tượng xét chọn “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh” bao gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động sản xuất, kinh doanh và có trụ sở chính hoặc đăng ký chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh" - Ảnh minh họa.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh" - Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”. 

Theo đó, quy chế quy định về đối tượng, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa của danh hiệu; tiêu chí, quy trình xét chọn doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”, quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp được xét chọn, cấp Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh nhằm tôn vinh, chứng nhận, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh; xanh hóa sản xuất; có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, nâng cao tính cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh nhằm tôn vinh, chứng nhận, khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ tốt các quy định bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh; xanh hóa sản xuất; có nhiều nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, hướng mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh...

Quy chế xét chọn phải đảm bảo công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử; đảm bảo khách quan, trung thực và chính xác của việc xét chọn; các tiêu chuẩn xét chọn phải được thẩm định trong thời gian quy định.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, có tư cách pháp nhân Việt Nam, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính hoặc có đăng ký chi nhánh hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nguyên tắc xét chọn doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục từ đủ 12 (mười hai) tháng tính đến thời điểm đăng ký xét chọn (đối với doanh nghiệp mới).

Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn phải chấp hành tốt mọi quy định trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật trong vòng 03 năm kể từ thời điểm tham gia xét chọn trở về trước; tự nguyện đăng ký xét chọn, nộp hồ sơ đăng ký tham gia phù hợp với quy định và cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn về môi trường trong suốt thời gian danh hiệu có giá trị.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia xét chọn khi nộp hồ sơ phải đáp ứng các điều kiện: chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (căn cứ loại hình doanh nghiệp); hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước (thuế, bảo hiểm); doanh thu, lợi nhuận đạt hoặc vượt so với năm trước liền kề hoặc so với kế hoạch đã đề ra...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/10/2025, thay thế Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND Thành phố về ban hành Quy chế xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh TP. Hồ Chí Minh”.

Từ khóa:

bảo vệ môi trường doanh nghiệp xanh Kính tế xanh phát triển bền vững quy chế Tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh Vneconomy

