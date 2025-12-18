Blog chứng khoán: Thanh khoản cực thấp là tốt

Với lượng hợp đồng mở khá thấp trong phiên đáo hạn, không có gì bất ngờ khi thị trường cơ sở kết thúc bình yên. Điểm tốt là với lực cầu mua rất kém nhưng bên bán cũng không tạo được sức ép lên giá, nên thanh khoản giảm mạnh hôm có nét tích cực nhiều hơn. Nốt đợt tái cơ cấu ngày mai, thị trường sẽ bước vào tuần Noel với kỳ vọng hiệu ứng cuối năm.

Phiên tăng mạnh hôm 16/12 giúp lượng hàng bắt đáy có lời tốt trong ngắn hạn và nếu quan điểm lướt sóng chiếm ưu thế, những phiên hàng về thường sẽ chịu áp lực tăng dần. Vì vậy thanh khoản trong những phiên này sẽ giúp đánh giá phần nào quan điểm của các giao dịch bắt đáy. Một diễn biến cân bằng với bên bán không xả hàng là kết quả tích cực.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay chỉ hơn 14,3k tỷ chưa tính thỏa thuận. Nếu trừ đi 5 giao dịch lớn nhất thì chỉ đạt gần 10,7k tỷ, mức thấp kỷ lục từ đầu tháng 2/2025. Thanh khoản thấp dĩ nhiên có tính hai mặt, một bên là dòng tiền vào không hưng phấn nên không chấp nhận mua giá cao. Phía còn lại là bên bán giữ giá không chịu xả xuống các lệnh mua thấp. Khi kết hợp với biên độ dao động hẹp, đây là hệ quả của việc cân bằng tạm thời và mức độ biến động danh mục cũng không lớn.

Nhìn từ góc độ tổng cung cầu (tổng khối lượng mua bán được đặt vào hệ thống) thì thị trường không thiếu tiền cũng như không thiếu hàng. Chỉ là không bên nào có ý chí giao dịch đủ quyết liệt để lấn át. Với một phiên bật lên mạnh như ngày 16/12, thị trường đang trong nhịp “bull-trap” ngắn hạn hay thực sự đã “tới đáy” vẫn là yếu tố tạo mâu thuẫn trong quan điểm và không đồng thuận. Nếu nhìn lại giai đoạn nảy lên cuối tháng 10 vừa qua, nhịp bull-trap vẫn dẫn tới một đợt giảm nữa đến tầm giữa tháng 11 mới tạo đáy nhờ trụ. Do đó về mặt kỹ thuật kịch bản VNI trượt thêm nhịp nữa xuống quanh 1600 điểm cũng có thể xảy ra. Dòng tiền có lý do để thận trọng lúc này.

Ở phía ngược lại, thị trường đã trải qua gần 2 tháng “vắt kiệt” nguồn cung với trạng thái lình xình giảm ở đa số cổ phiếu (VNI hồi lại lên gần 180 điểm hầu hết nhờ trụ). Các cổ phiếu không có hình mẫu kỹ thuật giống như VNI. Cụ thể, điểm số VNI hôm nay tương đương với đỉnh của nhịp bull-trap cuối tháng 10 nhưng 66% số cổ phiếu có giá thấp hơn, thậm chí 35% thấp hơn từ 5% trở lên. Thậm chí nếu so với giá ngày 10/11 (ngày VNI tạo đáy) thì khoảng 20% cổ phiếu vẫn có giá thấp hơn.

Các thống kê này cho thấy nhà đầu tư đã chịu sự “tra tấn” rất dài, đặc biệt trong khoảng thời gian VNI hồi lại lên gần 1800 điểm lần thứ 2. Quá trình này hoặc sẽ dẫn đến sự chán nản bán tháo cắt lỗ, hoặc sẽ dẫn tới sự buông xuôi. Từ góc độ này khả năng duy trì mức thanh khoản thấp và biên độ dao động nhỏ đã là một thành công.

Vẫn giữ quan điểm cổ phiếu đang tìm vùng cân bằng, còn điểm số thì tùy. Những biến động lúc này chỉ mang tính ngắn hạn, không làm thay đổi triển vọng dài hạn. Sự ức chế vẫn có gốc rễ từ kỳ vọng nôn nóng và các giao dịch vội vã kiếm lời trong từng biên độ nhỏ.

Thị trường phái sinh hôm nay đáo hạn F1. F2 bất ngờ xuất hiện chiết khấu trong nửa đầu phiên sáng. Tuy nhiên sau đó kỳ vọng quay lại, nhất là trong buổi chiều. F2 phản ứng rất chậm với các nhịp dao động liên tục của VN30 nhưng càng về cuối càng lên rõ nét hơn. Điểm khó giao dịch ở F2 hôm nay là VN30 quá nhiễu. Khoảng biên độ duy nhất an toàn là từ 1890.xx tới 1900.xx.

Ngày mai thị trường sẽ có phiên tái cơ cấu ETF và có thể thanh khoản sẽ phục hồi. Hiện sức ép bán ra không lớn, không đủ để đẩy dao động nhưng các quỹ thì có thể. Thị trường tuần tới sẽ bước vào giai đoạn cuối năm, thường xuất hiện những biến động tích cực hơn dù thanh khoản khó thay đổi lớn. Chiến lược vẫn là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1903.47. Cản gần nhất ngày mai là 1914; 1920; 1929; 1947; 1959; 1973. Hỗ trợ 1901; 1890; 1880; 1871; 1858.

