Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Hồng Minh

23/10/2025, 14:20

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo - Ảnh minh họa.
Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo - Ảnh minh họa.

Thông tư quy định, căn cứ theo nội dung thông tin, thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo; thống kê, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin khác về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được tích hợp, kết nối, chia sẻ từ các nguồn sau: Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; cơ sở dữ liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ; cơ sở dữ liệu phục vụ lãnh đạo, quản lý; cơ sở dữ liệu mở về khoa học và công nghệ; danh mục dùng chung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có các chức năng như: Thu thập và cập nhật dữ liệu. Theo đó, dữ liệu được thu thập và cập nhật theo 2 phương thức bao gồm trực tuyến, tự động qua giao thức lập trình ứng dụng (API) hoặc nhập trực tiếp thông qua tài khoản người dùng.

Ngoài ra, Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chính xác, kịp thời của dữ liệu.

Bên cạnh đó, dữ liệu trên hệ thống được lưu trữ tập trung và sử dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật, an toàn, có cơ chế cấp tài khoản theo phân quyền; cho phép tìm kiếm, tra cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước; Phổ biến thông tin về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần tuân thủ quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; an toàn thông tin theo cấp độ; quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác liên quan; Chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng thực trạng, có khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu;

Đồng thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc, định dạng, giao thức kết nối và yêu cầu liên thông dữ liệu; tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung theo quy định; Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại…

bảo mật thông tin đổi mới sáng tạo dữ liệu quốc gia hệ thống thông tin khoa học công nghệ quản lý dữ liệu Sở hữu trí tuệ

