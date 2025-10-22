Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2330/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025 (một số điều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025).

Để triển khai thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật này.

Thứ nhất, kế hoạch yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thứ ba, Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Bộ và các cơ quan liên qua rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.