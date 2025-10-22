Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Năm, 23/10/2025
Hạ Chi
22/10/2025, 16:31
Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 2330/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025 (một số điều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025).
Để triển khai thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật này.
Thứ nhất, kế hoạch yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thứ hai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.
Thứ ba, Bộ Khoa học và công nghệ phối hợp với Bộ và các cơ quan liên qua rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.
Kết quả xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các địa phương vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Thành phố Huế xếp thứ hai toàn quốc, tăng một bậc so với năm 2023, khẳng định vị thế trong tiến trình chuyển đổi số...
Trong kỷ nguyên số, nơi trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng mạng và điện toán đám mây trở thành nền tảng cho đổi mới và tăng trưởng, an ninh mạng không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết.
Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy trong 10 doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc thì chỉ có 3 doanh nghiệp tin rằng công ty mình có lợi thế công nghệ so với các đối thủ Trung Quốc…
Để đáp ứng nhu cầu tính toán cao từ công nghệ AI, trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức về tiêu thụ điện năng công suất lớn và nguồn nước làm mát thiết bị, đòi hỏi các giải pháp bền vững để giải quyết…
Samsung khẳng định quyết tâm lấy lại vị thế trong ngành bán dẫn, thông qua việc phát triển quy trình sản xuất chip thế hệ mới 2nm. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ áp dụng quy trình 2nm cho bộ vi xử lý ứng dụng di động thế hệ mới Exynos 2600 vào cuối năm nay...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: