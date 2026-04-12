Chủ Nhật, 12/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Hà Lê

12/04/2026, 15:38

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW, quy định toàn diện về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong công tác chính trị, tư tưởng đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Quy định số 19-QĐ/TW xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng; quy định cụ thể về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức tiến hành; trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng.

Quy định nêu rõ mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thông qua đó, tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chủ trương, đường lối; giữ gìn uy tín, tính tiên phong, gương mẫu, sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Quy định nhấn mạnh yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính trị, tư tưởng.

Quy định cũng nêu rõ các nguyên tắc thực hiện, trong đó yêu cầu mọi hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, người đứng đầu; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Về nội dung, Quy định xác định công tác chính trị tập trung giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và cấp uỷ các cấp; gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác tư tưởng được xác định là thống nhất nhận thức và hành động về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng văn hoá Đảng, chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực truyền thông chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Quy định số 19-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký, 8/4/2026.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Từ khóa:

nâng cao năng lực cán bộ Quy định số 19-QĐ/TW

Chủ đề:

Tổng Bí thư Tô Lâm

Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm công khai, thu hẹp không gian hạn chế quyền

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, công khai, minh bạch.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết.

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 khóa X nhằm thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Quốc hội sáng 12/4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng, đồng thời điều chỉnh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị quốc gia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nền tảng DataX: Bước tiến mới cho hạ tầng tài chính số tại Đà Nẵng

Kinh tế số

2

“Cơn sốt” pickleball đã lan đến đế chế kinh doanh của Tổng thống Trump

Giải trí

3

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/5

Tiêu điểm

4

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng

Đầu tư

5

Chuyên gia: Nhiều nhà đầu tư nhìn biểu đồ đánh T+ nhưng lại "mơ" về câu chuyện tăng trưởng dài hạn

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy