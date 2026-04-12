Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW, quy định toàn diện về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong công tác chính trị, tư tưởng đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Quy định số 19-QĐ/TW xác định rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng; quy định cụ thể về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức tiến hành; trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng.

Quy định nêu rõ mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong mọi hoạt động của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thông qua đó, tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chủ trương, đường lối; giữ gìn uy tín, tính tiên phong, gương mẫu, sự trong sạch, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Quy định nhấn mạnh yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chính trị, tư tưởng.

Quy định cũng nêu rõ các nguyên tắc thực hiện, trong đó yêu cầu mọi hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ, người đứng đầu; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Về nội dung, Quy định xác định công tác chính trị tập trung giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và cấp uỷ các cấp; gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác tư tưởng được xác định là thống nhất nhận thức và hành động về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng văn hoá Đảng, chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực truyền thông chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Quy định số 19-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký, 8/4/2026.