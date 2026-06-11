Đối ngoại phải mở ra không gian phát triển mới cho đất nước
Hà Lê
11/06/2026, 16:31
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và khoảng 800 đại biểu trong hệ thống chính trị.
Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày các nội dung chính của Nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Trên cơ sở tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.
Nghị quyết khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; kiên định tự chủ chiến lược, tự cường; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi và yêu cầu thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế.
Nghị quyết cũng nêu các định hướng lớn, gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; mở rộng không gian phát triển mới; nâng cao trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; phát huy sức mạnh mềm văn hóa, nguồn lực kiều bào; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tham luận của đại diện Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, được định hình bởi các luận điểm lớn.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc; góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại thời gian tới cần tập trung 5 định hướng lớn. Trước hết là phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước.
Cùng với đó, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững.
Đối ngoại cũng cần chủ động tham gia, đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương; nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa và vị thế của đất nước.
Cuối cùng là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”; đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác; đồng thời đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương, phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị; nhanh chóng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với lộ trình, tiến độ cụ thể.
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