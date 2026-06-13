Khát vọng và thách thức của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số
Phạm Vinh
13/06/2026, 14:22
Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP. Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, tình hình triển khai xây dựng Dự án Luật Đô thị đặc biệt…
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc.
KHÁT VỌNG, GÓP SỨC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một thách thức lớn mà còn là cơ hội để Thành phố khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế quốc gia và khu vực. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành, hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới…
Trong cuộc họp với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh: tăng trưởng này không chỉ là những con số khô khan mà cần được xây dựng trên nền tảng thể chất, tinh thần và trí tuệ vững vàng. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là khát vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm của TP. Hồ Chí Minh trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ ra rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố cần tập trung vào việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện tại. Cụ thể bao gồm: việc giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, và phát triển nhà ở xã hội… Đặc biệt, việc xây dựng Dự án Luật Đô thị đặc biệt được xem là một bước đột phá quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững.
Một trong những thách thức lớn mà TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt là việc giải quyết các vấn đề về đất đai và chính sách tài chính. Thành phố hiện có hai nguồn lực chính là quỹ đất sạch của doanh nghiệp và quỹ đất công. Để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực này, Thành phố đã kiến nghị Chính phủ xem xét lại các quy định về đấu thầu, đấu giá để đảm bảo tính minh bạch và tránh lãng phí nguồn lực hiện tại.
Đồng thời, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đối với các dự án nhà ở xã hội cũng được đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê và lưu trú công nhân.
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Điều này không chỉ giúp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã thu hút được hơn 6,6 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 106,25% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP. Hồ Chí Minh cần phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau. Một trong số đó là việc giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu năm như ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân mà còn làm giảm sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy và Quốc lộ 50 cần được đẩy nhanh tiến độ để cải thiện hạ tầng giao thông và môi trường sống.
Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chiến lược và công nghệ cao. Việc xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh cũng là một trong những ưu tiên chiến lược, nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Thành phố và cả nước.
Thủ tướng giao UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, kiến nghị hướng xử lý, giải pháp sử dụng hiệu quả tối đa nhà đất công trên địa bàn, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6.
TP. HỒ CHÍ MINH CÙNG CẢ NƯỚC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN MỤC TIÊU
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã báo cáo kết quả kinh tế - xã hội nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2026 và thực hiện Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
Theo đó, TP. HCM là một siêu đô thị, một thực thể hành chính-kinh tế đặc biệt, trung tâm lớn nhất của cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng; diện tích tự nhiên hơn 6.718 km² (xếp thứ 23/34 tỉnh, thành phố), quy mô dân số gần 14 triệu người (thứ nhất cả nước), gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã và 1 đặc khu Côn Đảo), quy mô kinh tế chiếm 23,5% cả nước.
Thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong mô hình tăng trưởng. Thành phố xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước với quy mô khoảng 7-7,5 tỷ USD; có gần 30 nghìn doanh nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông đang hoạt động, chiếm khoảng 40% của cả nước;
Thành phố đã có phương án giải quyết toàn bộ 838 dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng tổng mức đầu tư hơn 206 nghìn tỷ đồng, diện tích 17 nghìn ha theo Công điện số 112/CĐ-TTg; xử lý dứt điểm 11/11 dự án theo Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15…
Thành phố đã xử lý 154/414 dự án trong Hệ thống 751, tương ứng gần 3,9 nghìn ha và tổng mức đầu tư gần 118 nghìn tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành phố đã triển khai 2 đợt khám sức khỏe, tầm soát miễn phí tại 168 xã, phường cho hơn 41 nghìn người dân,…
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới", Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng… đã phát biểu, giải đáp các kiến nghị của TP. Hồ Chí Minh và gợi ý các giải pháp để Thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Kết thức quý I/2026, GRDP của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,27% so với cùng kỳ (nếu không tính dầu khí, tăng 8,58%, là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua). Khu vực dịch vụ là động lực chính, tăng 8,91%, đóng góp khoảng 56% cho GRDP.
Ngoài ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) tăng 11%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ; Du lịch tiếp tục là điểm sáng với doanh thu đạt 193 nghìn tỷ đồng, bằng 58,5% kế hoạch, đón 5,6 triệu lượt khách quốc tế và 23 triệu lượt khách nội địa; Kim ngạch xuất khẩu đạt 39,5 tỷ USD, tăng 5,3%; nhập khẩu đạt 44,3 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Thành phố cũng huy động vốn đạt hơn 5.446 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3%; dư nợ tín dụng đạt 5.442 nghìn tỷ đồng, tăng 17,33%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 401,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 24,3% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 6,6 tỷ USD, bằng khoảng 60% kế hoạch năm và tăng 106,25% so với cùng kỳ; có gần 24,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,14% so với cùng kỳ và trên 9,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tạo năng lực sản xuất mới và động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 141,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%.
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