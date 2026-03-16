Quỹ GrabForGood dành 3,2 triệu USD hỗ trợ giáo dục và chăm sóc cộng đồng

Grab vừa công bố cam kết dành một khoản ngân sách 3,2 triệu USD trong năm 2026 cho Quỹ GrabForGood, quỹ được Grab thành lập từ năm 2021 để hỗ trợ đối tác Grab và cộng đồng. Khoản ngân sách mới nhất này sẽ được dùng để tài trợ cho các chương trình trên khắp Đông Nam Á, tập trung vào 3 lĩnh vực chính - hỗ trợ giáo dục, chăm sóc cộng đồng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lộ trình năm 2026 sẽ bao gồm chương trình học bổng GrabScholar, tiếp tục cung cấp các khoản hỗ trợ học tập cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng học bổng toàn phần cho sinh viên vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Quỹ GrabForGood cũng sẽ tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng học đường.

Quỹ GrabForGood được Grab thành lập để đảm bảo rằng sự phát triển của nền tảng Grab luôn gắn liền với sự phát triển của các cộng đồng mà Grab phục vụ. Quỹ được khởi xướng từ đóng góp cá nhân hơn 16 triệu USD của ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Grab, như một minh chứng cho trách nhiệm của ban lãnh đạo đối với sứ mệnh dài hạn của Quỹ, cùng với các khoản đóng góp bổ sung từ các nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác.

“Chúng tôi khởi động Quỹ GrabForGood với mong muốn mang đến một nền tảng giúp người dân Đông Nam Á xây dựng nên tương lai mà họ mong muốn. Tôi đã tận mắt chứng kiến sức chống chịu và sự kiên cường phi thường của đối tác Grab và cộng đồng nói chung, song vẫn còn đó những rào cản mang tính hệ thống mà họ khó có thể vượt qua nếu chỉ dựa vào sức mình. Trong năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu đưa các chương trình của Quỹ GrabForGood trở thành bệ phóng mở ra cơ hội tốt hơn cho cộng đồng - giúp một em nhỏ có bữa ăn đủ dinh dưỡng để học tập tốt hơn, hay trao học bổng toàn phần giúp một sinh viên bước vào ngưỡng cửa đại học và tạo ra những khả năng mới cho tương lai của gia đình mình", ông Anthony Tan, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Grab, cho biết.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2025

Cam kết của Quỹ GrabForGood cho năm 2026 được xây dựng dựa trên những kết quả tích cực đạt được trong năm trước. Trong năm 2025, Quỹ đã dành hơn 2 triệu USD để trực tiếp hỗ trợ hơn 3.600 học sinh, sinh viên trong khuôn khổ chương trình GrabScholar trên khắp Đông Nam Á, với các khoản hỗ trợ học tập và học bổng toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc. Quỹ cũng hỗ trợ nhiều sáng kiến dành cho cộng đồng nhằm tăng cường các mạng lưới hỗ trợ chăm sóc cộng đồng, cải thiện dinh dưỡng học đường để góp phần nâng cao kết quả học tập, đồng thời thúc đẩy các hoạt động học tập và phát triển đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, chương trình GrabScholar đã hỗ trợ 8.238 học sinh, sinh viên trên khắp Đông Nam Á, bao gồm các đối tác tài xế và đối tác thương nhân, thành viên gia đình của họ, cũng như các cá nhân trong cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, 3.486 học sinh đã nhận được các khoản hỗ trợ từ GrabScholar, và 117 sinh viên đại học được trao học bổng toàn phần. Trong đó, tại Việt Nam, với sự phối hợp của VietHope, GrabScholar đã trao tặng 300 suất hỗ trợ học tập và 06 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho học sinh, sinh viên, trong đó bao gồm con của đối tác tài xế và đối tác thương nhân của Grab.

Đặng Phương Ngân - một trong những sinh viên đầu tiên tại Việt Nam nhận học bổng GrabScholar vào năm 2025. Ảnh: Grab.

Đặng Phương Ngân là một trong những sinh viên đầu tiên tại Việt Nam nhận học bổng GrabScholar vào năm 2025. Hiện Ngân đang theo học ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Ba của Ngân là đối tác tài xế Grab, còn mẹ làm công nhân vệ sinh tại một nhà máy. Ngân chia sẻ: “Đối với em, việc trở thành một trong những sinh viên nhận học bổng GrabScholar là một sự tiếp nối rất ý nghĩa. Khi ba em trở thành đối tác tài xế Grab, một cánh cửa cơ hội đã mở ra cho gia đình. Giờ đây, Grab lại tiếp tục hỗ trợ việc học của em. Em hy vọng có thể tận dụng cơ hội này không chỉ để xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, mà còn tạo nền tảng để sau này có thể giúp đỡ những người vẫn đang chờ đợi cơ hội của mình.”

Tại Philippines, tổ chức Rise Against Hunger Philippines đã triển khai Chương trình Bổ sung Dinh dưỡng Học đường với sự hỗ trợ từ Quỹ GrabForGood. Sáng kiến này cung cấp bữa ăn dinh dưỡng từ gạo và đậu nành mỗi ngày cho hơn 2.600 trẻ em, góp phần cải thiện dinh dưỡng và tạo môi trường học tập lành mạnh.

CÁC SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG KHÁC

Bên cạnh Quỹ GrabForGood, Grab cũng triển khai nhiều chương trình cộng đồng dài hạn khác như một phần trong nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi - vừa đảm bảo kết quả tài chính kinh doanh, vừa đóng góp tích cực cho xã hội, và góp phần bảo vệ môi trường một cách bền vững.

Tại Singapore, Grab triển khai Emerald Circle Scholarships - chương trình học bổng không kèm điều kiện ràng buộc sau tốt nghiệp dành cho con em của các đối tác tài xế đủ điều kiện để học tại các trường đại học trong nước. Grab cũng cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ học phí khác dành cho sinh viên.

Để hỗ trợ các đối tác gia tăng thu nhập và nâng cao năng lực thích ứng, GrabAcademy cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục, giúp đối tác tài xế Grab tăng cơ hội thu nhập. Trong năm 2025, hơn 1,5 triệu đối tác tài xế đã hoàn thành ít nhất một khóa học trên GrabAcademy. Ngoài ra, Grab cũng triển khai các chương trình như chương trình Grab Chị Em dành cho đối tác tài xế nữ và GrabAccess dành cho người khuyết tật, hướng đến việc giảm bớt rào cản tiếp cận cơ hội tạo thu nhập của những nhóm người yếu thế.

Trong năm 2025, Grab cũng hỗ trợ 17 dự án môi trường nhằm góp phần bảo tồn thiên nhiên tại địa phương và khuyến khích người dùng lựa chọn các giải pháp bền vững hơn. Những sáng kiến này được triển khai thông qua tính năng “Chương trình Vững - Xanh” trên ứng dụng Grab. Khi người dùng lựa chọn bật tính năng này, các khoản đóng góp của họ sẽ được gửi đến những dự án môi trường đã được các tổ chức độc lập thẩm định trên khắp Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng.