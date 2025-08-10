Quy luật chu kỳ Bitcoin đang lung lay

Chu kỳ Bitcoin diễn ra 4 năm một lần, từng được xem là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư Bitcoin, nay đang cho thấy nhiều dấu hiệu lệch nhịp so với thực tế thị trường…
Nếu chu kỳ này bị phá vỡ, nó sẽ khiến các nhà đầu tư phải nhìn nhận lại cách đánh giá giá trị cũng như thời điểm xuống tiền với Bitcoin.
CHU KỲ BITCOIN LÀ GÌ?
Chu kỳ Bitcoin là cách gọi quen thuộc chỉ quy luật biến động giá của Bitcoin theo chu kỳ 4 năm, xoay quanh một sự kiện đặc biệt “halving” nghĩa là giảm một nửa phần thưởng đào Bitcoin.
Lần gần nhất diễn ra vào tháng 4/2024, và trước đó là vào tháng 5/2020. Khi phần thưởng dành cho các "thợ đào" – những người vận hành hệ thống và xác thực giao dịch bị cắt giảm, lượng Bitcoin mới được tạo ra sẽ ít đi, khiến nguồn cung giảm. Điều này góp phần giữ cho tổng số Bitcoin không vượt quá giới hạn 21 triệu đồng.
Theo quan sát trong quá khứ, sau mỗi lần halving, giá Bitcoin thường tăng mạnh trong vài tháng, có khi lập đỉnh cao mới. Nhưng ngay sau đó, đồng tiền này lại bước vào một giai đoạn giảm sâu, có thể mất tới 70–80% giá trị, kéo theo toàn thị trường tiền mã hóa lao dốc.
Đây là thời kỳ được gọi là “mùa đông tiền số”, nơi nhiều đồng coin mất giá nghiêm trọng, thị trường ảm đạm, giao dịch giảm mạnh.
Sau giai đoạn đó, Bitcoin thường đi vào vùng giá ổn định trong một thời gian dài, trước khi bắt đầu một chu kỳ mới. Mô hình này đã lặp lại nhiều lần, trở thành cơ sở để nhiều nhà đầu tư dựa vào đó tính toán thời điểm mua bán.
Trong quá khứ, giá Bitcoin thường chỉ lập đỉnh cao nhất mọi thời đại (ATH) từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần halving (sự kiện giảm một nửa phần thưởng cho thợ đào). Tuy nhiên, chu kỳ mới nhất lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác: Bitcoin đã đạt đỉnh hơn 73.000 USD vào tháng 3/2024, tức trước khi halving diễn ra vào tháng 4. Điều chưa từng xảy ra trong các chu kỳ trước.
NHỮNG YẾU TỐ KHIẾN CHU KỲ BITCOIN THAY ĐỔI
Theo báo cáo của CNBC, Quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (ETF) là yếu tố đầu tiên phá vỡ nhịp điệu bốn năm của chu kỳ này.
Đây là sản phẩm tài chính giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận Bitcoin mà không cần trực tiếp nắm giữ hoặc quản lý ví điện tử. ETF ra đời đã mở đường cho dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức lớn vốn từng e dè với tiền mã hóa đổ vào thị trường.
“Lần này, nhu cầu về ETF đã khiến giá tăng sớm, đi trước chu kỳ halving truyền thống. Đây là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy dòng tiền tổ chức có thể thay đổi hoàn toàn cách Bitcoin vận động theo chu kỳ”, ông Saksham Diwan, nhà phân tích tại CoinDesk Data, cho biết.
Không chỉ ETF, nhiều yếu tố khác cũng đang góp phần làm chệch hướng chu kỳ quen thuộc của Bitcoin:
Thứ nhất, các vụ sụp đổ đình đám như bong bóng ICO năm 2018 hay cú phá sản của sàn FTX năm 2022 đã khiến nhà đầu tư cẩn trọng hơn. Thị trường hiện giờ không còn lao theo các cơn sóng tăng nóng như trước, mà điềm tĩnh và có chọn lọc hơn.
Thứ hai, triển vọng lãi suất tại Mỹ đang nghiêng về hướng giảm, giúp tăng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như Bitcoin.
Thứ ba, một số vụ kiện trong ngành đã được rút lại, Quốc hội Mỹ thậm chí còn cân nhắc chuyện xây dựng dự trữ chiến lược bằng Bitcoin.
Thư tư, không chỉ nhà đầu tư cá nhân, mà cả các công ty đại chúng cũng đang tích trữ Bitcoin như một phần trong chiến lược tài chính dài hạn.
Ông Ryan Chow, đồng sáng lập Solv Protocol, cho rằng: “Thị trường giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều. Khi ngày càng có nhiều người giữ Bitcoin lâu dài, biến động giá cũng giảm dần. Chu kỳ 4 năm truyền thống đang bị thay thế bằng một xu hướng mới phụ thuộc nhiều hơn vào thanh khoản và các yếu tố kinh tế vĩ mô”.
CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU TRONG CHU KỲ BITCOIN?
Theo phân tích của ông Saksham Diwan từ CoinDesk Data, trong các chu kỳ trước, Bitcoin thường tăng giá mạnh nhất trong khoảng từ ngày thứ 500 đến ngày thứ 720 sau sự kiện halving, từng diễn ra trong các giai đoạn năm 2016 và 2020. Nếu mô hình này tiếp tục lặp lại, thì từ quý 3/2025 đến đầu quý 1/2026 có thể là thời điểm Bitcoin bước vào giai đoạn tăng tốc mới.
Tuy vậy, ông Diwan cũng chỉ ra rằng đà tăng giá của Bitcoin trong chu kỳ hiện tại đang yếu hơn rõ rệt so với các giai đoạn tương tự trước đây.
Trong khi đó, ông Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise Asset Management, cho rằng chu kỳ 4 năm truyền thống về cơ bản đã không còn phù hợp.
“Tôi tin rằng chúng ta vẫn sẽ còn thấy biến động, nhưng các yếu tố từng định hình chu kỳ 4 năm giờ đã suy yếu. Đồng thời, thị trường hiện tại đang bị chi phối bởi những động lực mới, diễn ra theo cách riêng của nó”, ông Hougan chia sẻ qua email. Theo ông, để khẳng định chu kỳ cũ thực sự đã kết thúc, Bitcoin cần có một năm 2026 đầy tích cực - điều mà ông hoàn toàn tin tưởng sẽ xảy ra.
Đáng chú ý, Bitcoin đã thiết lập mức đỉnh mới hơn 123.000 USD vào ngày 14/7, một dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn đang rất sôi động.
Trước đây, một đặc điểm quen thuộc của Bitcoin là sau mỗi đợt tăng nóng, giá lại lao dốc mạnh, mất khoảng 70–80% giá trị. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hiện cho rằng kịch bản này khó có khả năng lặp lại.
“Chúng tôi tin rằng thời kỳ sụt giảm 70–80% đã kết thúc”, ông Ryan Chow nhận định. Theo ông, đợt điều chỉnh sâu nhất trong chu kỳ hiện tại mới chỉ là khoảng 26%, thấp hơn rất nhiều so với mức giảm 84% sau năm 2017 hay 77% sau đỉnh năm 2021.
Bởi hiện nay thị trường có thêm lực đỡ quan trọng đến từ: các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ Bitcoin không bán tháo, và dòng tiền ổn định từ các tổ chức lớn, giúp thị trường không còn dễ hoảng loạn như trước.
Dù vậy, ông Ryan Chow thừa nhận vẫn có thể xảy ra các đợt điều chỉnh 30–50% nếu thị trường bị ảnh hưởng bởi các cú sốc vĩ mô hoặc thay đổi chính sách bất ngờ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các đợt điều chỉnh này có khả năng ngắn hạn hơn, ít khốc liệt hơn so với quá khứ.
Một chuyên gia khác cũng đồng quan điểm mức giảm 30–50% vẫn có thể xảy ra trong thị trường hiện tại, nhưng ông cho rằng những cú lao dốc 70% như trước đây sẽ không còn nữa.
Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm
Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.
Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc
Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…
Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?
Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng
Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…
Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025
Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: