Tài chính

Quy mô gói tín dụng nông, lâm, thuỷ sản điều chỉnh lên mức 185.000 tỷ đồng

Mỹ Văn

25/09/2025, 12:34

Nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; trên cơ sở văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo 18 ngân hàng tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Các ngân hàng tham gia chương tình tín dụng này gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, TMCP Công thương Việt Nam, TMCP Ngoại thương Việt Nam, TMCP Lộc Phát, TMCP Sài Gòn Thương tín, TMCP Quân đội, TMCP Á Châu, TMCP Nam Á, TMCP Phương Đông, TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TMCP Bản Việt, TMCP Sài Gòn - Hà Nội, TMCP Việt Nam Thương Tín, TMCP Phát triển Hồ Chí Minh, TMCP Tiên Phong, TMCP Kiên Long, TMCP Bắc Á thực hiện theo dõi, thống kê kết quả triển khai Chương trình; đồng thời, chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện theo đúng cam kết của chương trình này (về đối tượng, lãi suất).

Ngoài các ngân hàng nêu trên, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng thương mại khác có nhu cầu tham gia Chương trình thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này, Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng vay vốn của chương trình là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam: Thấp hơn tối thiểu từ 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong tháng 8/2025, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3- 4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,8-7,3%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất cho vay VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,5-8,8%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4 -5%/năm.

Từ năm 2023 đến nay, Ngân hàng Nhà nước nhiều lần điều chỉnh mở rộng quy mô gói vay từ 15.000 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng, sau đó 60.000 tỷ đồng, 100.000 tỷ đồng và hiện nay là 185.000 tỷ đồng. Việc tăng quy mô và mở rộng phạm vi thực hiện không chỉ tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó, mà còn tạo động lực quan trọng để ngành nông, lâm, thủy sản phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

