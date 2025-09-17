Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Theo Báo cáo số 776/BC-CP, trong giai đoạn 2021–2025, tín dụng chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Xếp thứ hai về tốc độ mở rộng dư nợ là nhóm tín dụng bất động sản...

Chính phủ vừa có báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021–2024, tín dụng tăng bình quân 14,17%/năm; đến ngày 18/8/2025, dư nợ tín dụng đã tăng 10,65% so với cuối năm 2024, cho thấy hệ thống ngân hàng vẫn là kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế. Ước cả năm 2025, tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 16%.

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều chương trình tín dụng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, nhà ở xã hội, công nghệ cao. Chương trình tín dụng cho nông, lâm, thủy sản được mở rộng đối tượng và tăng quy mô lên 100.000 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2025, đã giải ngân 106.000 tỷ đồng cho 28.333 lượt khách hàng, vượt mục tiêu đề ra.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cũng ghi nhận sự bứt tốc, với tổng giải ngân đến tháng 7/2025 đạt 4.578 tỷ đồng (tăng 60,9% so với cuối 2024), gồm 3.853 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 725 tỷ đồng cho người mua nhà tại tổng cộng 55 dự án.

VnEconomy cập nhật từ Báo cáo số 776/BC-CP.

Song song đó, Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số được 21 ngân hàng thương mại cam kết sẵn sàng nguồn vốn theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg. Đến cuối tháng 6/2025, các ngân hàng thí điểm đã giải ngân khoảng 5.200 tỷ đồng.

Xét tăng trưởng tín dụng theo ngành kinh tế, bình quân giai đoạn 2021-2025 tín dụng (1) nông, lâm, thủy sản tăng 7,15%/năm; (2) công nghiệp và xây dựng tăng 10,63%/năm; (3) thương mại và dịch vụ tăng 16,46%/năm.

Trong giai đoạn 2021-2025, ín dụng theo lĩnh vực ưu tiên tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Nông nghiệp, nông thôn bình quân tăng 12,64%/năm; doanh nghiệp nhỏ và vừa 10,88%/năm; xuất khẩu 5,63%/năm; công nghiệp hỗ trợ 19,91%/năm; công nghệ cao 17,51%/năm.

Cũng theo báo cáo, trong giai đoạn này tín dụng bất động sản tăng bình quân khoảng 18,05% trong đó chiếm tỷ trọng lớn là tín dụng tiêu dùng bất động sản. Tính đến 30/6/2025, dư nợ bất động sản tăng 14,58% so với cuối năm 2024.

Tín dụng chứng khoán có mức tăng trưởng bình quân 57,26%/năm, cao nhất trong các lĩnh vực, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ nền kinh tế. Đến 30/6/2025, dư nợ chứng khoán tăng 44,26% so với cuối 2024.

VnEconomy cập nhật từ Báo cáo số 776/BC-CP

Trong khi đó, tín dụng cho các dự án BOT, BT giao thông tiếp tục co hẹp, giảm liên tục nhiều năm liền. Riêng trong nửa đầu năm 2025, dư nợ nhóm này giảm 17,25%.

Chính phủ đã chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, nhằm giảm bớt chi phí vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gặp khó khăn.

Đồng thời, ngành ngân hàng đã thực hiện hàng loạt biện pháp hỗ trợ tín dụng đối với các nhóm khách hàng chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi.

Cụ thể, với nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đến cuối tháng 6/2022, hệ thống tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 1,09 triệu khách hàng, với tổng dư nợ được điều chỉnh lên tới 722.334 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã miễn, giảm lãi và phí cho 562.000 khách hàng, tương đương với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 92.425 tỷ đồng.

Đối với nhóm khách hàng gặp khó khăn khác, trong giai đoạn từ 24/4/2023 đến 31/12/2024, có 72 tổ chức tín dụng tham gia cơ cấu nợ cho 300.173 khách hàng, với tổng dư nợ gốc và lãi được cơ cấu là 269.603 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2025, vẫn còn 12.233 khách hàng đang được cơ cấu nợ, với dư nợ còn lại là 40.772 tỷ đồng.

Riêng với thiệt hại do bão Yagi xảy ra vào tháng 9/2024, có 17 tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 244 khách hàng, với tổng dư nợ được cơ cấu lũy kế đạt 4.510 tỷ đồng.

Về thể chế, từ 2021 đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua loạt luật quan trọng và ban hành 17 nghị định, 7 quyết định, 166 thông tư nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý ngành ngân hàng. Chuyển đổi số tiếp tục là một trụ cột với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng vận hành ổn định, an toàn, thông suốt.