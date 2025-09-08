Xây dựng hệ thống kiểm soát dòng tiền để ngăn tín dụng chảy vào “sân sau”

Tại công điện số 159/CĐ-TTg ban hành ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, kịp thời xử lý nghiêm tình trạng thao túng, sở hữu chéo ngân hàng; hoàn thiện hệ thống kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số ngay trong quý 4 năm 2025….

Công điện 159 nhấn mạnh định hướng điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3–8,5%, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ.

THU NGÂN SÁCH 2025 PHẢI TĂNG TỐI THIỂU 25% SO VỚI DỰ TOÁN

Công điện đặt ra nguyên tắc vận hành chính sách tài khóa: mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, nhưng luôn đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách thuế phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng cơ sở thu.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền hoàn thành trong năm 2025; đẩy mạnh thu ngân sách năm 2025 tăng tối thiểu 25% so với dự toán; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Bộ Tài chính tham mưu cho Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công; đánh giá nguyên nhân tốc độ giải ngân chậm tháng 8 và đề xuất giải pháp đột phá trong các tháng cuối năm.

Chủ trì hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về hoạt động của Ban Chỉ đạo 751 và giải pháp tháo gỡ các dự án vướng mắc, tồn đọng, báo cáo trước ngày 10/ 9/2025.

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính có chính sách đột phá thu hút các dự án FDI lớn, công nghệ cao, dẫn dắt chuỗi giá trị; giải quyết nhanh các khó khăn cho đầu tư nước ngoài; thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt nam.

Tận dụng dư địa về nợ công, bội chi ngân sách để huy động thêm nguồn lực (trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ) đầu tư cho các công trình trọng điểm; hoàn thiện đề án khung pháp lý huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025.

Triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh; hoàn thiện tiêu chí để nâng hạng thị trường chứng khoán.

Hoàn thành các nghị định hướng dẫn Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong tháng 9 năm 2025; có cơ chế thu hút các định chế tài chính lớn, quỹ đầu tư quốc tế vào TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp ứng phó chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong ngày 08 tháng 9 năm 2025.

ĐẨY MẠNH XỬ LÝ NỢ XẤU, KHÔNG ĐỂ TÍN DỤNG CHẢY VÀO “SÂN SAU”

Ngân hàng Nhà nước Việt điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng; chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, tuần hoàn.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho doanh nghiệp "sân sau". Hoàn thiện chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng để kiểm soát rủi ro, nhất là kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số… ngay trong quý 4 năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước xây dựng lộ trình, thí điểm gỡ bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ năm 2026. Điều hành tỷ giá linh hoạt, quản lý thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát giá vàng, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới; thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, buôn lậu, đầu cơ vàng. Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động tín dụng, ngân hàng và kinh doanh vàng theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ; tăng cường số hóa dữ liệu; bảo đảm điều hành đồng bộ, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% – 8,5% trong năm 2025.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện công điện; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo toàn diện. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.