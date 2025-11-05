Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thống nhất kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương

Bạch Dương

05/11/2025, 07:43

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia thống nhất việc xây dựng và áp dụng kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu...

Sơ đồ tổng quát khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.
Sơ đồ tổng quát khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành theo Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 4/11/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và chia sẻ dữ liệu tại Việt Nam.

Khung kiến trúc không chỉ định hướng tổng thể về cấu trúc, phân tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn mô hình hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, địa phương và các hệ thống thông tin của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Mục tiêu chính là thống nhất việc xây dựng và áp dụng kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu.

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia mô tả chi tiết các lớp dữ liệu cơ bản như dữ liệu gốc, dữ liệu đặc tả, dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp, dữ liệu phân tích và dữ liệu mở. Các khối dữ liệu này được mô hình hóa theo chức năng, nghiệp vụ, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng chính sách.

Đặc biệt, khung kiến trúc xác định rõ các nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu, kết nối dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của khung kiến trúc là việc thu thập dữ liệu một lần duy nhất để hạn chế trùng lặp, giảm chi phí xử lý và tăng độ tin cậy.

Dữ liệu được quản lý bởi một chủ thể duy nhất, đảm bảo tính rõ ràng trong kiểm soát, bảo mật và chia sẻ giữa các hệ thống. Việc cập nhật và đồng bộ dữ liệu phải được thực hiện liên tục để duy trì tính chính xác và kịp thời. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia có chức năng quản lý thống nhất dữ liệu chủ quốc gia, đảm bảo thông tin có giá trị pháp lý.

Về lưu trữ và quản lý dữ liệu, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu ở mức tối thiểu cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu sử dụng. Chất lượng dữ liệu phải luôn được đảm bảo đúng, đầy đủ, sạch và cập nhật kịp thời.

Việc chia sẻ dữ liệu cần minh bạch về nguồn gốc, nội dung và phạm vi sử dụng, đồng thời tối thiểu hóa các khâu trung gian trong quá trình kết nối để đảm bảo dữ liệu được truyền tải nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí hạ tầng.

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia cũng đặt ra yêu cầu về an toàn, bảo mật và phân quyền, tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Khung kiến trúc này sẽ được đánh giá và cập nhật định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thực tiễn.

Sơ đồ tổng quát của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia bao gồm nhiều thành phần như người sử dụng, các kênh giao tiếp, các thành phần dữ liệu, nền tảng chia sẻ và điều phối dữ liệu, các hệ thống thông tin quốc gia tiêu biểu, các cơ quan trung ương và địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hạ tầng truyền dẫn và hạ tầng an toàn thông tin mạng. Tất cả các thành phần này được kết nối chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống dữ liệu quốc gia thống nhất và hiệu quả.

Việc ban hành khung kiến trúc dữ liệu quốc gia là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng dữ liệu mạnh mẽ, hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ công, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

10:26, 02/11/2025

Đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

Dữ liệu - “tài sản chiến lược thứ 5” của nền kinh tế hiện đại

21:11, 29/10/2025

Dữ liệu - “tài sản chiến lược thứ 5” của nền kinh tế hiện đại

Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

14:20, 23/10/2025

Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Từ khóa:

an toàn thông tin chia sẻ dữ liệu chuyển đổi số Việt Nam khung kiến trúc dữ liệu quốc gia kinh tế số Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng quản lý dữ liệu Quyết định số 2439/QĐ-TTg

Đọc thêm

L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

L2Pro Việt Nam tập trung vào đối tượng chính là sinh viên, các nhà nghiên cứu, các startup và doanh nghiệp Việt giúp cộng đồng bảo vệ và khai thác tối đa giá trị sáng tạo biến ý tưởng trở thành giá trị tài sản chiến lược.

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “thống trị” thị trường Đông Nam Á

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “thống trị” thị trường Đông Nam Á

Thị phần của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc hiện chiếm 44% tại Indonesia, 30% tại Việt Nam và 51% tại Philippines, theo báo cáo của Bain & Company…

Thị trường tiền điện tử tiếp tục

Thị trường tiền điện tử tiếp tục "bốc hơi" khoảng 139 tỷ USD trong 24 giờ qua

Áp lực bán gia tăng trên toàn thị trường, tập trung chủ yếu ở nhóm tiền tiền điện tử vốn hóa lớn...

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Với định hướng phát triển hạ tầng số gắn liền chuyển đổi số quốc gia, thành phố Huế đang triển khai kế hoạch cụ thể khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, dữ liệu, và công nghệ thông minh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

Gọi vốn thành công vòng Series C, startup thương mại điện tử Coolmate tham vọng

Gọi vốn thành công vòng Series C, startup thương mại điện tử Coolmate tham vọng "Go Global"

Coolmate, cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thời trang và thương mại điện tử, vừa thông báo thành công gọi vốn vòng Series C. Tuy nhiên, số tiền huy động được chưa được tiết lộ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về diễn biến đảo chiều bất ngờ từ đáy 1600 điểm?

Chứng khoán

2

Tháng 10/2025, thanh khoản trên HNX giảm 9,59% so với tháng trước

Chứng khoán

3

Khối ngoại bắt đáy mạnh, gom ròng 1.200 tỷ tập trung nhóm chứng khoán, bất động sản

Chứng khoán

4

BIDV và WMI hợp tác phát triển đội ngũ Private Banker tiêu chuẩn quốc tế

Tài chính

5

Hóa đơn sưởi ấm của người Đức tăng gần gấp đôi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy