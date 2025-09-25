Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ
Kỳ Phong
25/09/2025, 07:08
Trong tháng 8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 295% so với tháng 7 và 202% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số lớn nhất so với các tháng trong năm…
Tại báo cáo vừa cập nhật, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8, với tổng giá trị phát hành ước đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với tháng 7 nhưng vẫn giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, ngành bất động sản ghi nhận quy mô phát hành lớn nhất từ đầu năm, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng (tăng 295% so với tháng 7 và 202% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 36,2% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Tỷ trọng này cao hơn nhiều so với mức bình quân từ đầu năm là 17,7%.
Một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có giá trị lớn trong tháng gồm: Công ty Cổ phần Vinhomes 15 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn từ 39–42 tháng, lãi suất 11%/năm; Becamex 3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn từ 36–48 tháng, lãi suất từ 10,3% đến 10,5%/năm; Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn 2,5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất 9,2%/năm.
Với mức lãi suất phát hành bình quân khoảng 10,6%/năm , hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm bất động sản trong tháng 8 đã góp phần đẩy lãi suất bình quân toàn thị trường lên mức 7,9% – cao nhất trong gần một năm qua.
Thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng trong tháng 8, với tổng giá trị hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, đến từ 3 ngân hàng và 1 doanh nghiệp hạ tầng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành ra công chúng đạt gần 47,8 nghìn tỷ đồng, tăng 43,4% so với cả năm 2024.
Lũy kế 8 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 380 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành hơn 272,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 72% tổng giá trị phát hành toàn thị trường), tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 90,4% tổng giá trị phát hành của toàn ngành trong năm 2024.
Ngành bất động sản đứng thứ hai với tổng giá trị phát hành hơn 69,7 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng (chiếm 18%), tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 ước đạt gần 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so với tháng trước và tăng 195,6% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất (56%) với khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng ( tăng 134% so với cùng kỳ).
Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị mua lại trái phiếu trước hạn đạt gần 199 nghìn tỷ đồng ( tăng 60,6% so với cùng kỳ), trong đó ngân hàng chiếm 62% ( tăng 39%) và bất động sản chiếm 18% ( tăng 189%).
Tháng 8 ghi nhận 6 mã trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán gốc/lãi, với tổng giá trị gần 316 tỷ đồng. Trong số này, có một doanh nghiệp lần đầu công bố chậm trả là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát.
Tính đến hết tháng 8/2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ tài chính ước đạt 73,4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,4% dư nợ trái phiếu toàn thị trường. Nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 58,7%.
Trái phiếu doanh nghiệp đổ dồn về ngân hàng và bất động sản
16:14, 10/09/2025
Ngân hàng tăng tốc phát hành trái phiếu để đáp ứng tăng trưởng tín dụng cao
18:00, 14/07/2025
Mở rộng quyền phát hành trái phiếu, VAMC có thêm công cụ mạnh để xử lý nợ xấu
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi
Ngày 24/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành trên thị trường đạt 133.647,05 tỷ đồng…
Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF
Bộ Tài chính và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…
8 tháng đầu năm, thu bảo hiểm vượt 388 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17%
Trong 8 tháng năm 2025, tổng thu các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đạt 388.420 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó là áp lực chi trả ngày càng lớn khi số người thụ hưởng chế độ tăng mạnh…
Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu đối với 7 dự án BOT điện trước nguy cơ nộp thêm thuế
Tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho 7 dự án BOT điện nhằm giữ ổn định dòng vốn đầu tư...
Chặn biệt thự tiền tỷ “núp bóng” nhà ở duy nhất để né quy định thu giữ tài sản bảo đảm
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng dự thảo Nghị định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chưa bao quát thực tế, khi “nhà ở duy nhất” có thể là biệt thự, nhà cao tầng trị giá hàng chục tỷ đồng gắn với quyền sử dụng đất. Nếu không siết chặt, quy định này có nguy cơ trở thành “lá chắn” hợp pháp để bên bảo đảm lợi dụng nhằm né tránh việc thu giữ tài sản…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: