Trang chủ Tài chính

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ

Kỳ Phong

25/09/2025, 07:08

Trong tháng 8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 295% so với tháng 7 và 202% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số lớn nhất so với các tháng trong năm…

Quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh trong tháng 8/2025
Quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh trong tháng 8/2025

Tại báo cáo vừa cập nhật, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại trong tháng 8, với tổng giá trị phát hành ước đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với tháng 7 nhưng vẫn giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, ngành bất động sản ghi nhận quy mô phát hành lớn nhất từ đầu năm, với tổng giá trị phát hành đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng (tăng 295% so với tháng 7 và 202% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 36,2% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Tỷ trọng này cao hơn nhiều so với mức bình quân từ đầu năm là 17,7%.

Một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có giá trị lớn trong tháng gồm: Công ty Cổ phần Vinhomes 15 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn từ 39–42 tháng, lãi suất 11%/năm; Becamex 3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn từ 36–48 tháng, lãi suất từ 10,3% đến 10,5%/năm; Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn 2,5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 84 tháng, lãi suất 9,2%/năm. 

Với mức lãi suất phát hành bình quân khoảng 10,6%/năm , hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm bất động sản trong tháng 8 đã góp phần đẩy lãi suất bình quân toàn thị trường lên mức 7,9% – cao nhất trong gần một năm qua.

Giá trị TPDN phát hành thành công của các nhóm ngành (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng)/Nguồn: HNX, FinProX, MBS
Giá trị TPDN phát hành thành công của các nhóm ngành (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng)/Nguồn: HNX, FinProX, MBS

Thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng trong tháng 8, với tổng giá trị hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, đến từ 3 ngân hàng và 1 doanh nghiệp hạ tầng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị phát hành ra công chúng đạt gần 47,8 nghìn tỷ đồng, tăng 43,4% so với cả năm 2024.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 380 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành hơn 272,6 nghìn tỷ đồng (chiếm 72% tổng giá trị phát hành toàn thị trường), tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 90,4% tổng giá trị phát hành của toàn ngành trong năm 2024. 

Nguồn: MBS
Nguồn: MBS

Ngành bất động sản đứng thứ hai với tổng giá trị phát hành hơn 69,7 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng (chiếm 18%), tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn trong tháng 8 ước đạt gần 46,9 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so với tháng trước và tăng 195,6% so với cùng kỳ. Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất (56%) với khoảng 26,2 nghìn tỷ đồng ( tăng 134% so với cùng kỳ).

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị mua lại trái phiếu trước hạn đạt gần 199 nghìn tỷ đồng ( tăng 60,6% so với cùng kỳ), trong đó ngân hàng chiếm 62% ( tăng 39%) và bất động sản chiếm 18% ( tăng 189%).

Tháng 8 ghi nhận 6 mã trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán gốc/lãi, với tổng giá trị gần 316 tỷ đồng. Trong số này, có một doanh nghiệp lần đầu công bố chậm trả là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát.

Tính đến hết tháng 8/2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ tài chính ước đạt 73,4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,4% dư nợ trái phiếu toàn thị trường. Nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 58,7%.

Từ khóa:

bất động sản lãi suất mua lại trái phiếu ngành ngân hàng phát hành trái phiếu thị trường tài chính Trái phiếu doanh nghiệp

