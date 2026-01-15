Quy mô tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,54%

Năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 817 nghìn lao động...

Ngày 14/1, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chủ trì phiên họp thường kỳ quý IV/2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao dù gặp không ít khó khăn khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Một số chỉ tiêu nổi bật năm 2025 của Ngân hàng Chính sách xã hội Tổng nguồn vốn: 426.262 tỷ đồng; Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương: 66.091 tỷ đồng (chiếm 15,5%); Tổng dư nợ tín dụng chính sách: 413.527 tỷ đồng; Số lượng hộ vay vốn còn dư nợ: Gần 6,7 triệu; Hỗ trợ tạo việc làm: Gần 817.000 lao động; Sinh viên được vay vốn: Hơn 68.000 người (gần 5.500 học ngành STEM); Công trình nước sạch và vệ sinh: Hơn 1,958 triệu công trình; Nhà ở xây mới: Gần 3.000 căn cho hộ nghèo, 10.400 căn nhà ở xã hội; Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh: 0,54% tổng dư nợ; Hỗ trợ lãi suất 2%: 1.460 tỷ đồng cho hơn 5 triệu khách hàng tại 26 địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, cho biết đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt 426.262 tỷ đồng, tăng 44.103 tỷ đồng (tương đương 11,54%) so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 66.091 tỷ đồng, tăng 15.410 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn – hoàn thành chỉ tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 817 nghìn lao động, trong đó có hơn 8.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và gần 5.500 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm. Hơn 68 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó có gần 5.500 học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách còn hỗ trợ xây dựng hơn 1,958 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 3.000 căn nhà cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; gần 10.400 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,54% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,25%, nợ khoanh chiếm 0,29%.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giảm lãi suất cho vay 2% tại 26 địa phương với tổng dư nợ được hỗ trợ là 1.460 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ kịp thời cho hơn 5 triệu khách hàng gặp khó khăn mà không làm tăng gánh nặng ngân sách nhà nước trong năm 2025.