Quỹ NAFOSTED phân bổ 2.500 tỷ đồng ngân sách cho hơn 2.000 đề tài nghiên cứu/năm
Hạ Chi
06/09/2025, 20:09
Trung bình mỗi năm, quỹ NAFOSTED mở mới khoảng 500 đề tài, duy trì 1.500 đề tài chuyển tiếp với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước lên tới 2.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, NAFOSTED đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chất lượng cao, đưa Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN về công bố quốc tế/tỷ USD…
PGS.TS. Đào Ngọc Chiến, Giám đốc quỹ NAFOSTED (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông tin tại Hội thảo khoa học “Hỗ trợ nâng cao chất lượng hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ” mới đây.
Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng quỹ NAFOSTED đã và đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng khoa học cũng như doanh nghiệp tích cực tham gia nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.
Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp và tổ chức vẫn gặp khó khăn trong trình bày hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ.
Không ít hồ sơ thiếu thông tin, chưa làm rõ tính mới, tính khả thi hoặc chưa đáp ứng chuẩn mực đánh giá của hội đồng khoa học... Điều này khiến cơ hội tiếp cận nguồn vốn tài trợ bị hạn chế, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ sau khi được phê duyệt.
ĐƯA VIỆT NAM VÀO TOP BA NƯỚC ASEAN DẪN ĐẦU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ/TỶ USD
Ông Chiến kỳ vọng sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, doanh nghiệp vào các chương trình tài trợ của NAFOSTED sẽ góp phần hình thành nhiều đề xuất chất lượng cao, khẳng định vai trò "cầu nối" của Quỹ trong việc đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước.
Quỹ NAFOSTED hiện đang triển khai ba loại hình nhiệm vụ hợp tác quốc tế gồm: Nhiệm vụ Nghị định thư, Hợp tác song phương và Hợp tác đa phương.
Trung bình mỗi năm, Quỹ mở mới khoảng 500 đề tài, duy trì 1.500 đề tài chuyển tiếp với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước lên tới 2.500 tỷ đồng.
Trong giai đoạn tới, NAFOSTED đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chất lượng cao, đưa Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN về công bố quốc tế/tỷ USD, nhóm bốn nước đứng đầu về chỉ số H-index; gia tăng tối thiểu 15% mỗi năm số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ; hỗ trợ 40 - 50 tổ chức khoa học công nghệ đạt xếp hạng quốc tế...
Để đạt mục tiêu, Quỹ đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp mạnh mẽ, áp dụng đăng ký, đánh giá và quản lý nhiệm vụ trực tuyến.
Về tài chính, ngoài tăng cường ngân sách nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp với cơ cấu vốn dự kiến 20 - 30% từ ngân sách, 70 - 80% từ doanh nghiệp; áp dụng cơ chế khoán chi, chấp nhận rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
NHIỀU ƯU ĐÃI THÚC ĐẨY TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết Chương trình công nghệ chiến lược được triển khai theo Quyết định số 1131, với danh mục gồm 11 nhóm công nghệ và 35 nhóm sản phẩm chiến lược, trải rộng từ trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, blockchain cho tới robot... nhằm làm chủ thiết kế, tích hợp thành sản phẩm từ các công nghệ lõi, qua đó nâng giá trị Việt Nam trong sản phẩm công nghệ chiến lược lên trên 50%.
Để triển khai, Chương trình sẽ bao gồm các chương trình thành phần ứng với 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những chương trình, nhiệm vụ đặc biệt, trong trường hợp cần thiết có thể được giao cho "Tổng công trình sư" trực tiếp chủ trì.
Nhà nước cũng áp dụng cơ chế linh hoạt như chỉ định thuê chuyên gia, mua công nghệ hoặc sản phẩm theo kinh phí thỏa thuận; đồng thời ưu tiên giao trực tiếp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho những tổ chức, doanh nghiệp có khả năng thu hút nhân tài và nguồn lực.
Song song, Chương trình dành nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ: Tài trợ và đặt hàng nghiên cứu; phòng thí nghiệm; cơ chế sandbox; sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn; hỗ trợ lãi suất vay; thúc đẩy hợp tác quốc tế; truyền thông và mở rộng thị trường. Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cũng sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế và đất đai.
Từ góc độ học thuật, PGS.TS. Lâm Quang Vinh, ĐHQG TP.HCM, kiến nghị cần thống nhất xây dựng Chương trình công nghệ chiến lược gắn với chủ trương, chính sách phát triển khoa học công nghệ và thương mại hóa sản phẩm; đồng thời, Nhà nước cần sớm có cơ chế đột phá, bố trí kinh phí cho các trường đại học thu hút nhân tài và phát triển công nghệ chiến lược.
Ông cũng đề xuất thí điểm cơ chế hòa dòng vốn Trung ương, địa phương và doanh nghiệp vào Quỹ, tăng phân cấp, phân quyền để các trường linh hoạt hơn trong sử dụng quỹ, hướng tới hợp tác hiệu quả giữa "3 nhà".
Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ
13:12, 16/08/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ và Google dự định hợp tác phát triển công nghệ lượng tử
08:29, 18/07/2025
3 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới
Anthropic chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận Claude AI bất chấp thiệt hại hàng trăm triệu USD
Đây là lần đầu tiên một nhà cung cấp AI của Mỹ áp dụng biện pháp cấm truy cập dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp, thay vì giới hạn theo địa lý hoặc mục đích sử dụng như hạn chế của các công ty AI trước đây...
Một nhà máy Samsung tại Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu
Nửa đầu năm 2025, nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), xếp thứ ba trong số các nhà máy sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu…
AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ
Nhu cầu về AI gia tăng đã kéo theo yêu cầu cao hơn đối với GPU, TPU và các bộ xử lý. Nhưng AI cũng là lời giải cho nhiều bài toán trong sản xuất bán dẫn…
Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam
Trung tâm sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ, cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông...
OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026
OpenAI dự kiến sẽ giới thiệu chip AI đầu tiên vào năm 2026, hợp tác cùng tập đoàn bán dẫn Mỹ Broadcom, theo Financial Times…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: