VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Chứng khoán

Quỹ ngoại: Nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành, rất sôi động

Thu Minh

22/08/2025, 16:14

Theo đánh giá của quỹ Vietnam Holding, nhịp tăng tháng 7 đánh dấu mốc cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tăng trưởng bền bỉ, thặng dư thương mại và thanh khoản trên thị trường lập kỷ lục đều cho thấy nền kinh tế và thị trường chứng khoán đang bước vào một giai đoạn trưởng thành mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Báo cáo hiệu suất đầu tư trong tháng 7 vừa qua của quỹ ngoại Vietnam Holding (VHH) cho thấy, hiệu suất của quỹ đã tăng 6,5% mặc dù vậy vẫn thấp hơn chỉ số VN-Index chủ yếu do tỷ lệ sở hữu thấp trong cổ phiếu Vingroup.

VNH nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7, bất chấp những cản trở từ thuế quan và những biến động địa chính trị toàn cầu. VN-Index đã tăng khoảng 9% trong tháng, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,557 điểm.

Giá trị giao dịch bình quân một phiên ghi nhận kỷ lục đã củng cố động lực, cùng với lợi nhuận mạnh mẽ và tâm lý cải thiện tích cực giữ cho định giá vẫn hấp dẫn.

Tăng trưởng kinh tế đạt 7,52% trong nửa đầu năm 2025, tốc độ cao nhất trong 15 năm qua, giữ vững mục tiêu tăng trưởng 8% của Chính phủ cho cả năm. Thêm vào đó, Việt Nam đã chứng kiến thặng dư thương mại tích lũy tăng thêm trong tháng 7, đạt 10,2 tỷ USD. Cùng với mức tăng 27,3% vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài lên 24,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2025 đã giảm thiểu rủi ro tỷ giá và cung cấp sự tự tin rằng vị thế của Việt Nam trên bức tranh toàn cầu vẫn vững chắc.

Tâm lý và tình hình sản xuất cũng cải thiện ấn tượng trong tháng 7, với PMI phục hồi ở mức 52,4, là chỉ số tích cực đầu tiên sau suốt 4 tháng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định chương trình chi tiêu công 36 tỷ USD của Chính phủ, là một trong động lực then chốt đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Kết hợp với việc nới lỏng tài khóa và tiền tệ, những cam kết này đã tạo động lực cho tăng trưởng nội địa bền vững.

Môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp. Chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang là mối e ngại của kinh tế toàn cầu, mặc dù thỏa thuận gần đây giảm thuế đối ứng xuống mức 20%, làm giảm những lo ngại. Mặc dù vậy, việc tập trung vào nội địa và đầu tư cơ sở hạ tầng đang giảm thiểu tác động từ bất ổn bên ngoài.

Đối với thị trường chứng khoán, triển vọng về các quỹ ETF niêm yết trong nước và việc tái cân bằng trong rổ MSCI, cùng với tiềm năng dài hạn cho việc nâng cấp lên trạng thái thị trường mới nổi, đã cung cấp thêm các yếu tố kích thích cho việc tái định giá thị trường.

Trong bối cảnh này, quỹ phân bổ mạnh mẽ với trên 60% NAV trong 10 khoản đầu tư hàng đầu, dẫn đầu bởi các ngân hàng hàng đầu như STB, MBB và ACB, cũng như các công ty tiêu dùng như MWG, HPG. Tăng trưởng EPS vẫn là động lực chính của danh mục. Đồng thời, việc tăng nhẹ tỷ trọng vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và có tính thanh khoản cao giúp quỹ có lợi từ dòng vốn theo dõi chỉ số dự kiến sẽ theo sau việc ra mắt ETF và nâng cấp FTSE.

Trong tháng 7, hiệu suất của quỹ đã tăng 6,5% mặc dù vậy vẫn thấp hơn chỉ số VN-Index chủ yếu do tỷ lệ sở hữu thấp trong cổ phiếu Vingroup.

Về lâu dài, kết quả vẫn rất hấp dẫn. Quỹ đã đạt được tăng trưởng hàng năm gần 20% trong năm năm qua, vượt trội so với thị trường khoảng 500 điểm cơ bản. 

'Tháng 7 là một tháng đánh dấu mốc cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tăng trưởng bền bỉ, thặng dư thương mại và thanh khoản trên thị trường lập kỷ lục đều cho thấy nền kinh tế và thị trường chứng khoán đang bước vào một giai đoạn trưởng thành mới. Việt Nam tiếp tục tiến bước và, đối với các nhà đầu tư, thị trường đã trở lại rất sôi động", đại diện quỹ nhấn mạnh 

thị trường chứng khoán Việt Nam

