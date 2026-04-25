Trang chủ Chứng khoán

Quỹ ngoại: Thị trường đối diện nhiều thách thức trong ngắn hạn

Thu Minh

25/04/2026, 08:26

Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn, quỹ đạo phát triển của Việt Nam cho thấy nền kinh tế không hoàn toàn miễn nhiễm với các cú sốc bên ngoài, nhưng ngày càng ít bị chi phối bởi chúng...

Ảnh minh họa.

Quỹ đầu tư Vietnam Holding vừa có báo cáo cập nhật thị trường trong ngắn hạn trong đó nhấn mạnh: Tháng 3 ghi nhận bối cảnh các thông tin tích cực gần như bị lấn át bởi xung đột tại Iran và tình trạng gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, đằng sau biến động địa chính trị và sự rung lắc của thị trường, một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được xác lập.

FTSE Russell chính thức xác nhận việc nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9. Sự kiện này phản ánh những cải thiện mang tính nền tảng về hạ tầng thị trường, khuôn khổ pháp lý và mức độ tiếp cận của nhà đầu tư, đồng thời mở ra triển vọng thu hút thêm dòng vốn cả thụ động lẫn chủ động trong dài hạn.

Dù phản ứng ngắn hạn của thị trường phần nào bị chi phối bởi các diễn biến địa chính trị toàn cầu, ý nghĩa dài hạn của việc nâng hạng vẫn được đánh giá là rất đáng kể.

Trong suốt tháng, căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư. Diễn biến này làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, qua đó kéo theo những tác động lan tỏa đến lạm phát, thương mại và kỳ vọng tăng trưởng trên phạm vi rộng.

Là quốc gia nhập khẩu ròng dầu thô, Việt Nam không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Lạm phát trong tháng tăng nhẹ, phản ánh chi phí năng lượng gia tăng cùng áp lực từ môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, nền kinh tế vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt. Cơ cấu tiêu dùng ít phụ thuộc vào năng lượng hơn so với nhiều quốc gia, cùng với các “bộ đệm” quan trọng như năng lực sản xuất nội địa trong lĩnh vực thủy điện, dầu khí, sự gia tăng đóng góp của năng lượng tái tạo và mức độ tự chủ đối với các đầu vào nông nghiệp thiết yếu, tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì xu hướng tích cực, củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Dữ liệu thương mại quý I phản ánh quy luật quen thuộc, khi nhập khẩu – đặc biệt là máy móc và hàng hóa trung gian – tăng mạnh, dẫn đến thâm hụt nhẹ.

Tuy nhiên, đây là tín hiệu tích cực, bởi xu hướng “nhập khẩu phục vụ sản xuất” thường đi trước sự cải thiện của xuất khẩu trong các quý tiếp theo, qua đó tạo nền tảng cho triển vọng quý II.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán trải qua một tháng kém thuận lợi hơn. Tâm lý thận trọng gia tăng trong bối cảnh rủi ro toàn cầu leo thang và kỳ vọng chính sách có sự thay đổi, đặc biệt tại Mỹ, đã tạo áp lực lên thị trường. Giá trị tài sản ròng (NAV) của VNH giảm 10,0% trong tháng 3.

Tuy vậy, tính từ đầu năm, quỹ vẫn duy trì mức sinh lời vượt trội so với chỉ số, nhờ chiến lược phân bổ danh mục hợp lý và tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận bền vững. Trong các giai đoạn biến động, việc duy trì kỷ luật định giá và ưu tiên chất lượng tài sản tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát rủi ro và bảo toàn dư địa tăng trưởng.

Nền tảng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam vẫn được giữ vững. Việc được FTSE nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình cải cách kéo dài, đồng thời đóng vai trò chất xúc tác cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường. Dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì động lực, nhu cầu nội địa mở rộng và các biện pháp chủ động ứng phó với rủi ro bên ngoài đang được triển khai.

"Tháng 3 tiếp tục là một phép thử đối với thị trường. Không phải về tăng trưởng – vốn vẫn duy trì tích cực – mà là về khả năng chống chịu trước môi trường toàn cầu ngày càng khó lường.

Với nhà đầu tư dài hạn, yếu tố then chốt không nằm ở những biến động ngắn hạn, mà là khả năng duy trì quỹ đạo phát triển trong bối cảnh phức tạp. Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn, quỹ đạo phát triển của Việt Nam cho thấy nền kinh tế không hoàn toàn miễn nhiễm với các cú sốc bên ngoài, nhưng ngày càng ít bị chi phối bởi chúng", quỹ này nhấn mạnh. 

Tăng trưởng lợi nhuận nhóm Tài chính chậm lại, nhóm Phi Tài chính trỗi dậy

Cổ phiếu thép: Rủi ro dư cung trong dài hạn là điều cần theo dõi

Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy