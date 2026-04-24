Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng

Kim Phong

24/04/2026, 12:12

Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng, nhất là các ngân hàng có vốn nhà nước, đột ngột chững lại trong phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh 64% và toàn bộ các cổ phiếu nhóm này trên HoSE giảm 63% so với sáng hôm qua.

Các cổ phiếu dẫn dắt đã hụt hơi trong sáng nay.

VN-Index chốt phiên giảm 0,43% (-7,95 điểm) với độ rộng rất hẹp 92 mã tăng/195 mã giảm. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h03 tăng 0,62% (+8,56 điểm) nhưng độ rộng cũng chỉ có 120 mã tăng/125 mã giảm. Đà trượt giảm sau đó là do các cổ phiếu dẫn dắt hụt hơi.

Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước đã suy yếu khá nhanh. VCB trượt giảm tới 2,22% so với giá đỉnh chỉ trong nửa sau của phiên, chốt giảm 1,91% so với tham chiếu. BID trượt giảm 1,56%, thành giảm 1,44%. CTG trượt giảm 1,54%, thành giảm 0,99%.

Một trong những nguyên nhân khiến giá không duy trì được sức mạnh là dòng tiền vào giảm đột ngột. VCB sáng nay thanh khoản giảm tới 80% so với sáng hôm qua. BID giảm 86%, CTG giảm 88%. Hiện tượng giảm đột ngột thanh khoản như vậy chỉ có thể là do dòng tiền lớn chủ động dừng lại. Lực đỡ tới giá do đó cũng không đủ sức duy trì, trong khi áp lực bán không thực sự mạnh. Khoảng 30% thanh khoản của VCB tập trung trước 9h45, có thể là lực cầu hưng phấn nhất và theo quán tính phiên trước. BID, CTG thậm chí còn suy yếu sớm hơn.

Nhóm trụ dẫn còn lại cũng không mạnh: VHM lao dốc nặng -3,36% sau nỗ lực chinh phục đỉnh lịch sử thất bại hôm qua. Trong khi đó VIC bị ép mạnh từ khoảng sau 10h và chốt phiên còn tăng nhẹ 0,84%, trong khi tại đỉnh cao tăng tới 3,45% so với tham chiếu.

Hiện trong nhóm trụ chỉ có CTG tăng 2,55%, GAS tăng 1,42% là đáng kể. Tuy vậy Top 10 vốn hóa có tới 7 mã giảm giá khiến VN-Index mất đi lực đẩy quan trọng. Không chỉ vậy, thống kê rổ VN30 cho thấy toàn bộ đã lùi giá, trong đó 20 mã tụt từ 1% trở lên so với mức cao nhất. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,34% với 8 mã tăng/19 mã giảm, trong đó nhóm giảm mạnh khá nhiều khi có 8 mã rơi hơn 1%. Thanh khoản của rổ này cũng giảm mạnh 39% so với sáng hôm qua. Nếu không tính các giao dịch của cổ phiếu ngân hàng, phần còn lại của rổ tăng thanh khoản khoảng 5%. Như vậy dòng tiền đã trở lại trạng thái bình thường trước khi có đột biến của cổ phiếu ngân hàng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, thanh khoản có tín hiệu cải thiện nhẹ. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE nếu không tính các mã ngân hàng thì tăng khoảng 17% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên độ rộng tổng thể vẫn xác nhận áp lực bán mạnh hơn khi cứ 2,1 mã đỏ mới có 1 mã tăng. Mặt khác thống kê cũng tới 42,2% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch đã bị ép giá lùi xuống từ 1% trở lên. Phần lớn số này bị ép ngay cả trong tình trạng giá đỏ toàn thời gian.

Sàn HoSE đang có 88 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm vừa và nhỏ. Mặc dù giá giảm khá sâu nhưng mức thanh khoản cao cũng không xuất hiện nhiều: NVL giảm 2,34% khớp 214,9 tỷ; VIX giảm 1,48% với 120,1 tỷ; DCM giảm 3% với 89,8 tỷ; GEX giảm 1,64% với 77,6 tỷ; DPM giảm 2,04% với 70,1 tỷ là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất.

Ở phía tăng giá cũng rất ít cổ phiếu có khả năng duy trì biên độ tăng rõ ràng, một phần vì dòng tiền quá kém. Toàn sàn chỉ có 10 mã thanh khoản hơn 10 tỷ đồng với mức tăng giá trên 1%. Nhóm TCB, PLX, GAS, VRE, GVR dẫn đầu với lợi thế truyền thống của nhóm blue-chips. Còn lại GMD tăng 1,35%, CTR tăng 1,16%, DPG tăng 1,31%, VTP tăng 1,75%, DPR tăng 1,48%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng đột ngột giảm mua vào xuống mức thấp nhất 5 tuần chỉ với 698 tỷ đồng trên sàn HoSE. Vị thế ròng đạt -802,6 tỷ với loạt blue-chips bị xả đáng kể: FPT -177,9 tỷ, VHM -83,9 tỷ, VCB -83,5 tỷ, ACB -72,1 tỷ, VNM -67,4 tỷ, MWG -50,3 tỷ. Phía mua ròng có VIC +33,3 tỷ, TCB +32,8 tỷ, MBB +25,5 tỷ, VPI +25 tỷ.

Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

20:56, 23/04/2026

Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

Trụ kéo VN-Index tiến vào vùng đỉnh lịch sử

15:35, 23/04/2026

Trụ kéo VN-Index tiến vào vùng đỉnh lịch sử

Cho vay margin đang "căng" ở nhiều công ty chứng khoán

14:03, 23/04/2026

Cho vay margin đang “căng” ở nhiều công ty chứng khoán

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh khi giá dầu leo qua mốc 105 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/4), do một số cổ phiếu công nghệ sụt mạnh và giá dầu leo thang gây mối lo lạm phát...

Giá vàng tuột mốc 4.700 USD/oz vì mối lo lạm phát, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Phiên này, giá vàng tiếp tục bị chi phối bởi hai yếu tố chính là giá dầu và tỷ giá đồng USD...

VN-Index kỳ vọng hướng tới vùng đỉnh gần nhất quanh 1920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/4/2026

Khối ngoại bất ngờ mạnh tay bán ròng 1.700 tỷ

Ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt gần 31.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại bất ngờ xả ròng 1.715,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.651,9 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Xoay trụ?

3 cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước đột ngột tăng mạnh và nhận được dòng tiền rất lớn hôm nay đã hỗ trợ VIC đẩy VNI lên cao hơn. Tiếc rằng phần lớn cổ phiếu khác vẫn điều chỉnh khá mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

Huế thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Belarus

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú "bắt tay" SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy