Cổ phiếu ngân hàng hụt hơi, thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng

Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng, nhất là các ngân hàng có vốn nhà nước, đột ngột chững lại trong phiên sáng nay. Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh 64% và toàn bộ các cổ phiếu nhóm này trên HoSE giảm 63% so với sáng hôm qua.

VN-Index chốt phiên giảm 0,43% (-7,95 điểm) với độ rộng rất hẹp 92 mã tăng/195 mã giảm. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h03 tăng 0,62% (+8,56 điểm) nhưng độ rộng cũng chỉ có 120 mã tăng/125 mã giảm. Đà trượt giảm sau đó là do các cổ phiếu dẫn dắt hụt hơi.

Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước đã suy yếu khá nhanh. VCB trượt giảm tới 2,22% so với giá đỉnh chỉ trong nửa sau của phiên, chốt giảm 1,91% so với tham chiếu. BID trượt giảm 1,56%, thành giảm 1,44%. CTG trượt giảm 1,54%, thành giảm 0,99%.

Một trong những nguyên nhân khiến giá không duy trì được sức mạnh là dòng tiền vào giảm đột ngột. VCB sáng nay thanh khoản giảm tới 80% so với sáng hôm qua. BID giảm 86%, CTG giảm 88%. Hiện tượng giảm đột ngột thanh khoản như vậy chỉ có thể là do dòng tiền lớn chủ động dừng lại. Lực đỡ tới giá do đó cũng không đủ sức duy trì, trong khi áp lực bán không thực sự mạnh. Khoảng 30% thanh khoản của VCB tập trung trước 9h45, có thể là lực cầu hưng phấn nhất và theo quán tính phiên trước. BID, CTG thậm chí còn suy yếu sớm hơn.

Nhóm trụ dẫn còn lại cũng không mạnh: VHM lao dốc nặng -3,36% sau nỗ lực chinh phục đỉnh lịch sử thất bại hôm qua. Trong khi đó VIC bị ép mạnh từ khoảng sau 10h và chốt phiên còn tăng nhẹ 0,84%, trong khi tại đỉnh cao tăng tới 3,45% so với tham chiếu.

Hiện trong nhóm trụ chỉ có CTG tăng 2,55%, GAS tăng 1,42% là đáng kể. Tuy vậy Top 10 vốn hóa có tới 7 mã giảm giá khiến VN-Index mất đi lực đẩy quan trọng. Không chỉ vậy, thống kê rổ VN30 cho thấy toàn bộ đã lùi giá, trong đó 20 mã tụt từ 1% trở lên so với mức cao nhất. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,34% với 8 mã tăng/19 mã giảm, trong đó nhóm giảm mạnh khá nhiều khi có 8 mã rơi hơn 1%. Thanh khoản của rổ này cũng giảm mạnh 39% so với sáng hôm qua. Nếu không tính các giao dịch của cổ phiếu ngân hàng, phần còn lại của rổ tăng thanh khoản khoảng 5%. Như vậy dòng tiền đã trở lại trạng thái bình thường trước khi có đột biến của cổ phiếu ngân hàng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, thanh khoản có tín hiệu cải thiện nhẹ. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE nếu không tính các mã ngân hàng thì tăng khoảng 17% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên độ rộng tổng thể vẫn xác nhận áp lực bán mạnh hơn khi cứ 2,1 mã đỏ mới có 1 mã tăng. Mặt khác thống kê cũng tới 42,2% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch đã bị ép giá lùi xuống từ 1% trở lên. Phần lớn số này bị ép ngay cả trong tình trạng giá đỏ toàn thời gian.

Sàn HoSE đang có 88 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm vừa và nhỏ. Mặc dù giá giảm khá sâu nhưng mức thanh khoản cao cũng không xuất hiện nhiều: NVL giảm 2,34% khớp 214,9 tỷ; VIX giảm 1,48% với 120,1 tỷ; DCM giảm 3% với 89,8 tỷ; GEX giảm 1,64% với 77,6 tỷ; DPM giảm 2,04% với 70,1 tỷ là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất.

Ở phía tăng giá cũng rất ít cổ phiếu có khả năng duy trì biên độ tăng rõ ràng, một phần vì dòng tiền quá kém. Toàn sàn chỉ có 10 mã thanh khoản hơn 10 tỷ đồng với mức tăng giá trên 1%. Nhóm TCB, PLX, GAS, VRE, GVR dẫn đầu với lợi thế truyền thống của nhóm blue-chips. Còn lại GMD tăng 1,35%, CTR tăng 1,16%, DPG tăng 1,31%, VTP tăng 1,75%, DPR tăng 1,48%.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng đột ngột giảm mua vào xuống mức thấp nhất 5 tuần chỉ với 698 tỷ đồng trên sàn HoSE. Vị thế ròng đạt -802,6 tỷ với loạt blue-chips bị xả đáng kể: FPT -177,9 tỷ, VHM -83,9 tỷ, VCB -83,5 tỷ, ACB -72,1 tỷ, VNM -67,4 tỷ, MWG -50,3 tỷ. Phía mua ròng có VIC +33,3 tỷ, TCB +32,8 tỷ, MBB +25,5 tỷ, VPI +25 tỷ.