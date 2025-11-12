Ra mắt hệ sinh thái AI Camera “Make in Vietnam” với hơn 1.000 thuật toán AI

Nền tảng với hơn 1.000 thuật toán AI sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, đồng thời có thể kích hoạt và kết hợp linh hoạt nhiều bài toán AI cùng lúc...

Chiều 12/11 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ HANET (thuộc Tập đoàn G-Group) đã tổ chức sự kiện công nghệ AI VISION DAY 2025 với chủ đề “Kiến tạo cuộc sống an toàn”. Sự kiện đánh dấu bước phát triển đột phá của công nghệ Thị giác Máy tính (AI Vision) “Make in Vietnam”, ứng dụng trong an ninh và tối ưu vận hành...

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 chuyên gia đầu ngành về trí tuệ nhân tạo, an ninh và đô thị thông minh cùng đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đối tác và cơ quan báo chí.

Tại đây, HANET đã giới thiệu Hệ sinh thái AI Camera chuyên dụng với danh mục thiết bị đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ khu dân cư, nhà máy, bán lẻ đến giao thông, ngân hàng, trường học… tạo nền tảng thu nhận và xử lý hình ảnh với độ tin cậy cao với tốc độ nhận diện chưa đến 0,2 giây.

Trong đó, nổi bật là các giải pháp an ninh được giới thiệu là các thiết bị AI Camera “Make in Vietnam” ứng dụng trong quản lý an ninh giao thông và hành chính công.

Thiết bị AI Camera S200 PRO - ứng dụng trong quản lý giao thông với các tính năng vượt trội như phát hiện tốc độ và nhận diện biển số xe chính xác ngay cả khi phương tiện di chuyển với tốc độ lên đến 300 km/h. Hệ thống giúp phân loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe tải…) và phân tích mật độ giao thông trên từng làn đường, cung cấp dữ liệu hữu ích để các cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hơn. S200 PRO có thể bao phủ đồng thời 4 làn đường, giúp phân loại phương tiện và phân tích mật độ giao thông, tối ưu hóa chi phí đầu tư tại các tuyến đường lớn.

Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology, giới thiệu về các tính năng AI tại sự kiện.

Bên cạnh đó, thiết bị RAR-HANET là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Trung tâm RAR (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công An) và HANET Technology. Thiết bị ứng dụng căn cước công dân/VNeID và nhận diện khuôn mặt để quản lý ra vào và an ninh. Giải pháp này đã được triển khai và vận hành thành công tại các sự kiện trọng đại cấp quốc gia, yêu cầu bảo mật cao như Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I…

Đặc biệt, tại sự kiện, HANET Technology đã giới thiệu nền tảng AI Vision “Make in Vietnam” với hơn 1.000 thuật toán do HANET Technonlogy phát triển. Theo ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology, việc ra mắt nền tảng với hơn 1.000 thuật toán AI là một bước tiến đột phá trong công nghệ an ninh thông minh “Make in Vietnam”.

“Nếu trước đây phải mất hàng tháng cho các giai đoạn từ khảo sát, nhận đề bài, đào tạo mô hình đến thử nghiệm, thì nay nền tảng có thể đáp ứng tới 90% nhu cầu doanh nghiệp trong thời gian ngắn chỉ chưa đến một tuần”, ông Thọ chia sẻ. Điều này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, đồng thời có thể kích hoạt và kết hợp linh hoạt nhiều bài toán AI cùng lúc.

Đại diện HANET cũng cho biết, mục tiêu của công ty là đưa AI trở thành công cụ sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp nhanh hơn, thông minh hơn, với ba kết quả đo lường được: giảm rủi ro an toàn, nâng hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cũng tại sự kiện, HANET đã trình diễn trực tiếp các tình huống thực tế từ nhận diện – theo dõi – cảnh báo – tổng hợp dữ liệu vận hành, qua đó minh chứng khả năng hiểu – dự đoán – bảo vệ môi trường xung quanh của hệ sinh thái AI Camera khi kết hợp với nền tảng AI Vision.

HANET cũng giới thiệu dự án Trung tâm điều hành thông minh (Smart Operation Center) hợp tác cùng F88 nhằm kết nối dữ liệu từ gần 900 phòng giao dịch trên cả nước để biết chính xác từng phòng giao dịch đang có bao nhiêu khách hàng ra vào, bao nhiêu hợp đồng được ký, doanh thu, dư nợ ra sao…