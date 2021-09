Rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm plastic nhập khẩu

Ngày 27/09/2021, Cục Phòng vệ thương mại thông tin, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2201/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen được phân loại theo các mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.91 có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia (mã vụ việc AR01.AD07).

Theo đó, Cơ quan điều tra sẽ xem xét đánh giá các nội dung, bao gồm:

Rà soát mức thuế chống bán bán phá giá áp dụng đối với nhóm công ty Kunlene gồm Công ty Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. và Công ty Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.

Nhóm công ty Kinwin gồm Công ty Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.; Công ty Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. và công ty thương mại Ultra Fast Development Limited.

Rà soát điều chỉnh hoặc không điều chỉnh phạm vi hàng hóa áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Để đảm bảo lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát. Đồng thời hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Trước đó, ngày 20/07/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1900/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy ngành sản xuất sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen đã và đang chịu thiệt hại đáng kể trong thời gian vừa qua, thể hiện ở các yếu tố như sự sụt giảm nghiêm trọng của lượng hàng bán, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, công suất sản xuất.

Vụ việc được khởi xướng điều tra vào ngày 04/08/2019 trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành sản xuất trong nước. Việc điều tra được thực hiện theo đúng quy định của WTO, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan.

Để giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước do tác động từ lượng lớn các sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen nhập khẩu bán phá giá vào Việt Nam, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức dao động từ 9,05% đến 23,71%, có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày Quyết định 1900/QĐ-BCT có hiệu lực.

Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành điều tra, rà soát lại về vấn đề phạm vi sản phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài.