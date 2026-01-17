Rà soát danh mục dự án JETP, thúc đẩy triển khai hiệu quả trong năm 2026

Cục Điện lực kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn, thúc đẩy triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng theo hướng hiệu quả và bền vững trong năm 2026...

Tại Phiên họp Ban Thư ký JETP với các đối tác quốc tế thúc đẩy triển khai Tuyên bố Chính trị về Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vừa diễn ra, ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), đã tổng hợp kết quả rà soát, sàng lọc danh mục đề xuất dự án JETP, đồng thời nêu rõ các kiến nghị nhằm thúc đẩy triển khai các dự án JETP trong năm 2026 theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững.

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng khác được ông Hùng nhấn mạnh là việc rà soát các đề xuất dự án từ danh mục trong Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP (RMP) được cập nhật đến ngày 31/12/2025.

Theo đó, có 51/80 đề xuất dự án được xây dựng trên cơ sở danh mục nêu trong RMP, bao gồm các đề xuất từ phụ lục dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật và danh mục tài trợ của các thành viên IPG. Tuy nhiên, cũng có 2 đề xuất dự án trong danh mục RMP được đánh giá là không phù hợp JETP do không đáp ứng tiêu chí cấp vốn hoặc các hoạt động cụ thể được đề xuất không liên quan trực tiếp tới JETP.

Bên cạnh đó, danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng phù hợp JETP cũng được tổng hợp trên cơ sở Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục này bao gồm các dự án thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi, hệ thống đường dây và trạm biến áp, cùng các trung tâm công nghiệp - dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho việc gắn JETP với các quy hoạch và dự án trọng điểm đã được phê duyệt.

Để thúc đẩy triển khai các dự án JETP trong năm 2026, ông Hùng kiến nghị các đối tác quốc tế cần chủ động hơn trong việc phối hợp với phía Việt Nam. Đối với các dự án do đối tác quốc tế IPG đề xuất công nhận là dự án JETP, các đối tác quốc tế cần làm việc sớm với đầu mối phía Việt Nam, cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ nội dung và đánh giá tính phù hợp trước khi đưa dự án vào danh mục đề xuất JETP.

Đồng thời, đối tác quốc tế gồm IPG và GFANZ được đề nghị thay đổi cách thức tiếp cận các nhà đầu tư nhằm hình thành danh mục dự án đầu tư khả thi trong năm 2026. Cách tiếp cận này bao gồm việc chủ động sàng lọc, lựa chọn các dự án phù hợp hoặc tự tìm kiếm, đề xuất các dự án mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ đăng ký gửi Ban Thư ký JETP.

Việc xây dựng khung hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư về vay vốn từ nguồn IPG và GFANZ, bao gồm quy trình và các yêu cầu liên quan, cũng được xem là cần thiết để tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Ngoài ra, ông Hùng cũng nhấn mạnh rằng IPG và GFANZ có thể độc lập hỗ trợ hoặc tài trợ dự án, không nhất thiết phải đồng hành trong cùng một dự án.

Liên quan đến các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong năm 2026, ông Hùng đưa ra bốn kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả.

Thứ nhất, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của Tiểu nhóm công tác số 1 về điện gió ngoài khơi và trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo.

Thứ hai, hỗ trợ thúc đẩy kết nối các đối tác và các dự án có tiềm năng phù hợp, các tiểu nhóm công tác và đầu mối liên quan chủ động lan tỏa thông tin, kết nối các bên quan tâm và có năng lực nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm, công nghệ, quản lý, phát triển dự án, tiếp cận các nguồn tài chính hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Thứ tư, thí điểm kết nối trao đổi giữa các ngân hàng thành viên nhóm GFANZ, ngân hàng trong nước, tổ chức tài chính có kinh nghiệm cho vay các dự án năng lượng nhằm sẻ kinh nghiệm, đề xuất khuyến nghị tăng cường thu hút nguồn tài chính xanh cho ngành năng lượng, hỗ trợ kết nối các tổ chức tài chính với các chủ dự án, nhà phát triển dự án và tạo cơ hội huy động nguồn lực cho các dự án JETP.