Thứ Bảy, 17/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Rà soát danh mục dự án JETP, thúc đẩy triển khai hiệu quả trong năm 2026

An Chi

17/01/2026, 09:45

Cục Điện lực kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế, hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn, thúc đẩy triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng theo hướng hiệu quả và bền vững trong năm 2026...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Unsplash
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Unsplash

Tại Phiên họp Ban Thư ký JETP với các đối tác quốc tế thúc đẩy triển khai Tuyên bố Chính trị về Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vừa diễn ra, ông Tăng Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), đã tổng hợp kết quả rà soát, sàng lọc danh mục đề xuất dự án JETP, đồng thời nêu rõ các kiến nghị nhằm thúc đẩy triển khai các dự án JETP trong năm 2026 theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững.

Đáng chú ý, một nội dung quan trọng khác được ông Hùng nhấn mạnh là việc rà soát các đề xuất dự án từ danh mục trong Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP (RMP) được cập nhật đến ngày 31/12/2025.

Theo đó, có 51/80 đề xuất dự án được xây dựng trên cơ sở danh mục nêu trong RMP, bao gồm các đề xuất từ phụ lục dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật và danh mục tài trợ của các thành viên IPG. Tuy nhiên, cũng có 2 đề xuất dự án trong danh mục RMP được đánh giá là không phù hợp JETP do không đáp ứng tiêu chí cấp vốn hoặc các hoạt động cụ thể được đề xuất không liên quan trực tiếp tới JETP.

Bên cạnh đó, danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng phù hợp JETP cũng được tổng hợp trên cơ sở Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục này bao gồm các dự án thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi, hệ thống đường dây và trạm biến áp, cùng các trung tâm công nghiệp - dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho việc gắn JETP với các quy hoạch và dự án trọng điểm đã được phê duyệt.

Để thúc đẩy triển khai các dự án JETP trong năm 2026, ông Hùng kiến nghị các đối tác quốc tế cần chủ động hơn trong việc phối hợp với phía Việt Nam. Đối với các dự án do đối tác quốc tế IPG đề xuất công nhận là dự án JETP, các đối tác quốc tế cần làm việc sớm với đầu mối phía Việt Nam, cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ nội dung và đánh giá tính phù hợp trước khi đưa dự án vào danh mục đề xuất JETP.

Đồng thời, đối tác quốc tế gồm IPG và GFANZ được đề nghị thay đổi cách thức tiếp cận các nhà đầu tư nhằm hình thành danh mục dự án đầu tư khả thi trong năm 2026. Cách tiếp cận này bao gồm việc chủ động sàng lọc, lựa chọn các dự án phù hợp hoặc tự tìm kiếm, đề xuất các dự án mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ đăng ký gửi Ban Thư ký JETP.

Việc xây dựng khung hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư về vay vốn từ nguồn IPG và GFANZ, bao gồm quy trình và các yêu cầu liên quan, cũng được xem là cần thiết để tăng tính minh bạch và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Ngoài ra, ông Hùng cũng nhấn mạnh rằng IPG và GFANZ có thể độc lập hỗ trợ hoặc tài trợ dự án, không nhất thiết phải đồng hành trong cùng một dự án.

Liên quan đến các đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong năm 2026, ông Hùng đưa ra bốn kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả.

Thứ nhất, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của Tiểu nhóm công tác số 1 về điện gió ngoài khơi và trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo.

Thứ hai, hỗ trợ thúc đẩy kết nối các đối tác và các dự án có tiềm năng phù hợp, các tiểu nhóm công tác và đầu mối liên quan chủ động lan tỏa thông tin, kết nối các bên quan tâm và có năng lực nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm, công nghệ, quản lý, phát triển dự án, tiếp cận các nguồn tài chính hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Thứ tư, thí điểm kết nối trao đổi giữa các ngân hàng thành viên nhóm GFANZ, ngân hàng trong nước, tổ chức tài chính có kinh nghiệm cho vay các dự án năng lượng nhằm sẻ kinh nghiệm, đề xuất khuyến nghị tăng cường thu hút nguồn tài chính xanh cho ngành năng lượng, hỗ trợ kết nối các tổ chức tài chính với các chủ dự án, nhà phát triển dự án và tạo cơ hội huy động nguồn lực cho các dự án JETP.

Việt Nam xác định 24 đề xuất dự án phù hợp mục tiêu của JETP với tổng đầu tư hơn 7 tỷ USD

12:03, 28/07/2025

Việt Nam xác định 24 đề xuất dự án phù hợp mục tiêu của JETP với tổng đầu tư hơn 7 tỷ USD

Cổng thông tin về tiến trình triển khai JETP, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

12:55, 09/04/2025

Cổng thông tin về tiến trình triển khai JETP, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP

13:23, 03/10/2024

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban Thư ký thực hiện Tuyên bố JETP

Từ khóa:

bền vững các đối tác quốc tế công trình trọng điểm ngành năng lượng đầu tư điện gió ngoài khơi dự án JETP 2026 dự án năng lượng tái tạo hỗ trợ kỹ thuật năm 2026 JETP Kế hoạch huy động nguồn lực JETP năng lượng năng lượng tái tạo Phó Cục trưởng Tăng Thế Hùng quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng

Đọc thêm

Ánh hào quang xe điện mờ dần tại Detroit Auto Show

Ánh hào quang xe điện mờ dần tại Detroit Auto Show

Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang khiến xe điện mất dần vị thế tại triển lãm ô tô lớn nhất nước Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành ô tô Mỹ trong cuộc đua điện hóa toàn cầu...

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành

Hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư khu công viên công nghệ số gần 200 ha, đưa Hà Nội thành "Silicon của Việt Nam"

Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...

Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân

Đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững gắn với điện hạt nhân

Ngành năng lượng Việt Nam đứng trước bước ngoặt chuyển dịch xanh trong bối cảnh phải đáp ứng đồng thời yêu cầu tăng trưởng cao và cam kết phát thải ròng bằng "0"...

Việt Nam xác định 37 đề xuất dự án phù hợp JETP với nhu cầu vốn 9,65 tỷ USD

Việt Nam xác định 37 đề xuất dự án phù hợp JETP với nhu cầu vốn 9,65 tỷ USD

Cuộc họp Ban Thư ký JETP tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2026, thúc đẩy huy động nguồn lực thực chất cho các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam...

Lãnh đạo và dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong kiến tạo môi trường làm việc bền vững

Lãnh đạo và dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong kiến tạo môi trường làm việc bền vững

Đa dạng và công bằng trong môi trường làm việc đang chuyển từ khẩu hiệu sang quản trị dựa trên dữ liệu và chuẩn ESG. Trong đó, vai trò của lãnh đạo được đặt ở trung tâm, quyết định việc biến cam kết thành hiệu quả quản trị và lợi thế cạnh tranh…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tiêu điểm

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 11-17/1/2026: Địa chính trị âm ỉ nóng, Fed đương đầu sức ép lớn

Thế giới

3

Ánh hào quang xe điện mờ dần tại Detroit Auto Show

Kinh tế xanh

4

Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Thị trường

5

Tác động của hệ thống hạ tầng chiến lược đến cấu trúc phát triển đô thị Đông Bắc Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy