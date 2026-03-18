Canada tăng cường hỗ trợ Việt Nam ứng phó ô nhiễm nhựa
An Chi
18/03/2026, 11:23
Với các khoản hỗ trợ tài chính và chia sẻ kinh nghiệm, Canada góp phần giúp Việt Nam kiểm soát ô nhiễm nhựa, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu...
Nhằm tăng cường hoạch định và cải cách chính sách dựa trên bằng chứng, Chương trình Đối tác Hành động Toàn cầu về Nhựa (GPAP) đã thực hiện một nghiên cứu bổ sung để hỗ trợ Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa Việt Nam (NPAP).
Với sự tài trợ của Chính phủ Canada, báo cáo Đánh giá Ô nhiễm Nhựa – Đa dạng sinh học phân tích tác động của ô nhiễm nhựa đối với đa dạng sinh học, các dịch vụ hệ sinh thái và sinh kế địa phương tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi công bố báo cáo ngày 17/3, bà Khadija Jarik, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Canada tại Việt Nam nhấn mạnh đây là một nghiên cứu kịp thời, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng gia tăng.
Theo bà, quan hệ đối tác giữa Canada và Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực hành động khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phản ánh rõ qua các hoạt động hợp tác và đối thoại song phương.
Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, việc bảo vệ hệ sinh thái được nhấn mạnh không chỉ là ưu tiên môi trường mà còn đóng vai trò thiết yếu đối với sinh kế, khả năng chống chịu và phát triển dài hạn. Bà Khadija Jarik cho rằng, giải quyết đồng thời ô nhiễm nhựa và suy giảm đa dạng sinh học sẽ tạo ra những lợi ích cộng hưởng cho hành động khí hậu, phù hợp với các khuyến nghị từ các báo cáo quốc tế gần đây.
Các thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi cách tiếp cận chính sách tích hợp và đồng bộ. Trong đó, việc tăng cường gắn kết giữa quản lý nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học được xem là cần thiết nhằm không chỉ bảo vệ hệ sinh thái mà còn mang lại lợi ích kinh tế - xã hội rộng lớn hơn.
Việt Nam được ghi nhận đã thể hiện vai trò chủ động trong giải quyết ô nhiễm nhựa, thông qua việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, cũng như hợp tác với các sáng kiến toàn cầu. Bản đánh giá lần này cung cấp những bằng chứng quan trọng về tác động của ô nhiễm nhựa đối với đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái và sinh kế địa phương, đồng thời đề xuất các khuyến nghị cụ thể, có thể triển khai.
Canada cho biết đã hỗ trợ quá trình xây dựng báo cáo, bao gồm khoản tài trợ gần 10 triệu đô la Canada cho các sáng kiến toàn cầu về nhựa, trong đó xác định mối liên hệ giữa nhựa và đa dạng sinh học là một ưu tiên. Song song, Canada cũng thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn, cải thiện quản lý chất thải nhằm giảm rò rỉ nhựa ra môi trường, đồng thời tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và các giải pháp dựa vào thiên nhiên.
Nhấn mạnh vai trò của các cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và sự tham gia của nhiều bên liên quan, đại diện Canada cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chính sách hiệu quả. Các kết quả của báo cáo được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện lộ trình quốc gia về quản lý nhựa, xác định các khoảng trống và ưu tiên hành động, đồng thời góp phần triển khai Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh – Montreal và định hướng cho Hiệp định toàn cầu về ô nhiễm nhựa trong tương lai.
Việt Nam cần tới 8,5 tỷ USD để giải quyết toàn diện ô nhiễm nhựa
1.531 tấn chất thải nhựa thất thoát ra môi trường mỗi ngày
Nghiên cứu cho thấy ô nhiễm nhựa tại Việt Nam đang diễn ra trên quy mô rộng, dòng chảy nhựa từ đất liền đang trở thành nguồn gây ô nhiễm chính tại các hệ sinh thái biển, làm gia tăng rủi ro cho đa dạng sinh học...
