Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tình trạng hỗn loạn khí hậu đang viết lại các quy luật thời tiết
Hằng Anh
17/03/2026, 10:09
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thông điệp của Ngày Khí tượng Thế giới năm 2026 nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm trong giảm mức độ thiệt hại về kinh tế, bảo vệ tính mạng, sinh kế và khả năng chống chịu của cộng đồng...
Ngày 16/3, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
cho biết nhân Ngày Khí tượng Thế giới năm 2026, Tổng Thư ký Liên hợp quốc
António Guterres gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế, trong đó cảnh báo “tình
trạng hỗn loạn khí hậu đang viết lại các quy luật thời tiết, với những đợt nắng
nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài hơn, mực nước biển dâng cao cùng các thảm họa cực
đoan diễn ra ngày càng thường xuyên hơn”.
Theo nhận định của các chuyên gia khí hậu, rủi ro đang gia tăng khi nhiệt độ tăng cao làm gia tăng các đợt nắng nóng, mưa cực đoan và xoáy thuận nhiệt đới tăng cường nhanh.
Báo cáo tình trạng khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới chỉ rõ, năm 2025 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Nồng độ khí nhà kính ở mức kỷ lục sẽ tiếp tục dẫn tới nhiệt độ cao hơn trong nhiều năm tới.
Với chủ đề “Quan trắc hôm nay, Bảo vệ ngày mai”, Ngày Khí tượng
Thế giới năm nay được xem như lời kêu gọi hành động đối với cộng đồng quốc tế.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các chính phủ, các ngân hàng phát triển và
khu vực tư nhân tăng cường đầu tư cho hệ thống quan trắc toàn cầu - từ các trạm
quan trắc bề mặt đến hệ thống vệ tinh - đồng thời bảo đảm việc chia sẻ dữ liệu
một cách công khai và công bằng.
Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng kêu gọi đẩy nhanh sáng kiến
“Cảnh báo sớm cho tất cả”, với mục tiêu đến năm 2027 mọi người dân trên thế giới
đều được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm trước thiên tai.
Trong thông điệp của mình, ông António Guterres cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học khí tượng với những dữ liệu chính xác và tin cậy chính là “tuyến phòng thủ đầu tiên” giúp nhân loại ứng phó với những rủi ro từ thời tiết và khí hậu.
Hệ thống quan trắc toàn cầu do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cùng các cơ quan khí tượng quốc gia xây dựng đã tạo nên một mạng lưới dữ liệu rộng khắp toàn cầu, bao gồm các trạm quan trắc trên đất liền, đại dương, khí quyển và cả ngoài không gian. Từ những dữ liệu đo đạc, thu thập được, các nhà khoa học chuyển đổi thành dự báo và các cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc đầu tư vào hệ thống
quan trắc khí tượng không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản mà
còn mang lại nhiều lợi ích cho hòa bình, an ninh, khả năng chống chịu, phục hồi
và và phát triển bền vững.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc cảnh báo sớm không phải là
điều xa xỉ mà là một nhu cầu thiết yếu, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế rõ
rệt.
Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa
Châu Âu chỉ rõ: việc thu hẹp khoảng cách dữ liệu thời tiết và khí hậu thiết yếu
có thể giảm sai số dự báo thời tiết tới 30% tại châu Phi và 20% tại khu vực
Thái Bình Dương.
Còn theo Ngân hàng Thế
giới, những cải thiện này có thể tạo ra 5 tỷ USD lợi ích trực tiếp hàng năm và
gián tiếp 160 tỷ USD lợi ích kinh tế rộng lớn hơn trong các lĩnh vực như nông
nghiệp, năng lượng, nước và giao thông.
Chia sẻ thông điệp nhân ngày khí tượng thế giới năm nay, GS.
Celeste Saulo, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới khẳng định, hệ thống quan
trắc khí tượng toàn cầu hiện là nền tảng cho nhiều quyết định quan trọng trị
giá hàng tỷ USD, từ điều hành các chuyến bay hàng không, phòng chống lũ lụt,
quy hoạch năng lượng, quản lý y tế, đến lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp và đầu
tư cơ sở hạ tầng... Hệ thống này cũng tạo ra các bản tin dự báo và cảnh báo sớm,
giúp bảo vệ mạng sống của hàng nghìn con người.
