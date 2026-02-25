Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội
Tuấn Sơn
25/02/2026, 10:50
Khu Nam Hà Nội đang bước vào thời kỳ tăng tốc với lực đẩy lớn từ hạ tầng, quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Rivea Residences nổi lên như một tọa độ chiến lược hiếm hoi của khu vực khi sở hữu vị trí đắc địa lõi nội đô và là tâm điểm giao thoa của những động lực tăng trưởng mới.
VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA KÍCH THÍCH ĐÀ TĂNG GIÁ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN
Rivea Residences tọa lạc tại khu vực giao thoa quan trọng, đóng vai trò dẫn luồng giao thông, kinh tế và dân cư từ lõi trung tâm ra các vành đai đô thị và ngược lại. Dự án nằm giáp ranh quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ) - khu vực được xem là “vành đai tiếp nối” trực tiếp của trung tâm lịch sử Hà Nội.
Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận đường vành đai 2, nhanh chóng kết nối tới khu vực Hồ Gươm chỉ trong 9 phút, phố cổ và các trục thương mại - hành chính trọng điểm của Thủ đô chỉ trong khoảng 10 phút di chuyển. Vị trí này cho phép Rivea Residences vừa giữ được sự gắn kết với trung tâm đô thị, vừa hưởng lợi từ dư địa phát triển của khu vực phía Nam Hà Nội.
Bên cạnh khả năng kết nối giao thông vượt trội, tọa độ mà Rivea Residences hiện hữu hưởng trọn hệ thống hạ tầng xã hội đã phát triển hoàn thiện. Trong bán kính 3-5 phút di chuyển, cư dân kết nối thuận tiện với các tiện ích thiết yếu như chợ dân sinh, UBND, hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế Vinmec, Vincom Mega Mall. Đặc biệt, dự án tọa lạc kế cận công viên sinh thái Vĩnh Hưng quy mô khoảng 15ha - “lá phổi xanh” của khu Nam, kiến tạo bầu không khí trong lành và đóng vai trò điều hòa vi khí hậu cho toàn khu vực.
HẠ TẦNG - QUY HOẠCH CỘNG HƯỞNG: “BỆ PHÓNG” CHO SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA KHU NAM
Động lực tăng trưởng của Rivea Residences không chỉ đến từ vị trí, mà còn được cộng hưởng mạnh mẽ bởi các dự án hạ tầng giao thông và định hướng quy hoạch đang được triển khai xung quanh. Đây là yếu tố đã trở thành quy luật trong đầu tư bất động sản, khi hạ tầng đóng vai trò “chìa khóa” mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.
Nổi bật trong tổng thể hạ tầng khu vực là hai tuyến đường trọng điểm do Chủ đầu tư Tân Á Đại Thành phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tuyến thứ nhất là tuyến đường rộng 13,5m tại phía Bắc nối với khu tập thể viện 108, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường tính liên thông và khả năng tiếp cận của khu vực.
Tuyến thứ hai có quy mô mặt cắt 21,5m, đóng vai trò trục xương sống, kết nối khu sinh thái Vĩnh Hưng với các tổ hợp nhà ở, thương mại, văn phòng và giáo dục thuộc khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi, một dự án quy mô gần 3 hecta tại khu Đồng Quan, từng bước hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại. Trong tương lai, khi cả hai tuyến đường 2 làn xe này được đưa vào khai thác sẽ tạo mặt cắt giao thông rộng rãi, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng gia tăng của khu vực.
Theo báo cáo Hạ tầng bất động sản của Viện Nghiên cứu Bất động sản, sự dẫn dắt của hạ tầng giao thông tạo nên những biến đổi lớn với diện mạo đô thị và thị trường bất động sản. Theo đó, tại Hà Nội, ở các khu vực xuất hiện các dự án giao thông mới, kết nối đồng bộ với đường vành đai, các dự án bất động sản chất lượng ghi nhận biên độ tăng giá cao, mức tăng trung bình đạt 8-35% tùy dự án trong 5 năm trở lại đây.
MỞ TÂM THẾ SỐNG ĐỈNH CAO, ĐÓN TRỌN NHỊP TĂNG TRƯỞNG
Trong đà phát triển mạnh mẽ của khu Nam Hà Nội, khi lực cầu đối với nhà ở chất lượng cao không ngừng gia tăng, Rivea Residences với bộ sưu tập duplex The Rey Edition nổi lên như một lựa chọn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. The Rey Edition không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của giới tinh hoa mà còn hội tụ các yếu tố bảo chứng cho giá trị dài hạn trong bối cảnh thị trường đang mở rộng dư địa phát triển.
Ở độ cao từ tầng 20 trở lên, các căn duplex thông tầng tựa biệt thự giữa tầng mây với tầm nhìn bao trọn sông Hồng và phố cổ, tạo nên trải nghiệm hiếm có: tĩnh lặng nhưng vẫn kết nối với trung tâm thành phố và không tách rời bản sắc, dòng chảy văn hóa của đô thị lõi.
Mỗi căn duplex The Rey Edition đều được bố trí bể bơi và sân vườn riêng tích hợp tại khu ban công rộng tới 2 m - một đặc quyền hiếm có trong không gian sống đô thị, vốn thường chỉ xuất hiện tại các villa, biệt thự mặt đất. Các căn duplex duplex thông tầng có diện tích gần 300 m2, trần cao lên tới 6,9 m, cho phép ánh sáng và không khí lưu chuyển tự nhiên xuyên suốt hai tầng.
Bên cạnh đó, chủ nhân các căn hộ duplex này còn được thụ hưởng hệ tiện ích riêng biệt dành cho bộ sưu tập duplex, từ chăm sóc sức khỏe đến hệ thống an ninh đa lớp và chỗ đỗ xe ô tô định danh, góp phần hoàn thiện một chuẩn sống khép kín, riêng tư và có chọn lọc.
Trong bối cảnh khu Nam Hà Nội được dự báo tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực với nhiều dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới, nhu cầu an cư của tầng lớp tinh hoa Hà thành cũng đang dịch chuyển rõ nét sang các không gian sống chất lượng cao, được quy hoạch bài bản. The Rey Edition nói riêng và Rivea Residences nói chung được định vị như một lựa chọn thức thời của giới tinh hoa, nơi giá trị không chỉ được xác lập bởi vị trí, mà bởi chuẩn mực sống tiên phong gắn với nhịp phát triển bền vững của khu vực phía Nam Thủ đô.
