Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

25/02/2026, 09:55

Với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục quan trọng, trong đó bến số 1 và số 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026...

Toàn cảnh khu vực thi công bến số 1 và số 2 của Khu bến cảng Mỹ Thủy
Toàn cảnh khu vực thi công bến số 1 và số 2 của Khu bến cảng Mỹ Thủy

Ngày 24/02, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Tại công trường, đại diện chủ đầu tư báo cáo tổng thể tiến độ thực hiện các giai đoạn của dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Theo báo cáo, Khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô khoảng 685 ha, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế gồm 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT.

Dự án được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến năm 2026) sẽ xây dựng 4 bến, với công suất khoảng 12 triệu tấn mỗi năm. Giai đoạn 2 (2027 – 2031) tiếp tục đầu tư thêm 3 bến, nâng tổng công suất và quy mô khai thác. Giai đoạn 3 (đến năm 2036) hoàn thiện 3 bến còn lại, đưa tổng công suất toàn khu bến đạt khoảng 30 triệu tấn mỗi năm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực địa tại công trường Khu bến cảng Mỹ Thủy ngày 24/02.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra thực địa tại công trường Khu bến cảng Mỹ Thủy ngày 24/02.

Đến nay, tại khu bến số 1 và số 2, các hạng mục cọc khoan nhồi và hệ dầm đã hoàn thành; bê tông sàn bến đạt khoảng 70% khối lượng. Theo kế hoạch, thi công bến số 1 và số 2 sẽ hoàn thành trong tháng 3/2026; trong đó, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác một bến từ tháng 4/2026.

Đối với hạng mục đê chắn sóng dài khoảng 1.735 m, hiện đã thi công đạt trên 1.200 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Hạng mục vũng quay tàu cũng đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Khu bến cảng Mỹ Thủy từng bước hình thành với quy mô 10 bến theo quy hoạch
Khu bến cảng Mỹ Thủy từng bước hình thành với quy mô 10 bến theo quy hoạch

Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, khu vực vũng quay tàu có diện tích 20,02 ha và khoảng 15 ha bãi chứa hiện chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan sớm ban hành bảng giá đất để có cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục tiếp theo.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đề xuất mở rộng quy hoạch khu bến cảng và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác khi dự án đi vào vận hành.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của nhà đầu tư cùng các đơn vị thi công trong việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công trên công trường
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tặng quà, động viên các kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công trên công trường

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục quan trọng như đê chắn sóng, các khu bến và vũng quay tàu; bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian đã cam kết. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các thủ tục còn tồn đọng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

đầu tư Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy hạ tầng khu bến cảng 685 ha quảng trị tiến độ thi công bến cảng tổng mức đầu tư 15000 tỷ đồng

