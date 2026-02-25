Đẩy nhanh tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
Nguyễn Thuấn
25/02/2026, 09:55
Với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục quan trọng, trong đó bến số 1 và số 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026...
Ngày 24/02, ông Nguyễn Văn
Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự
án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Tại công trường, đại diện chủ đầu tư báo cáo tổng thể
tiến độ thực hiện các giai đoạn của dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc hiện
nay.
Theo báo cáo, Khu bến cảng Mỹ Thủy
có quy mô khoảng 685 ha, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Dự án được thiết
kế gồm 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 DWT.
Dự án được chia thành ba giai đoạn.
Giai đoạn 1 (đến năm 2026) sẽ xây dựng 4 bến, với công suất khoảng 12 triệu tấn
mỗi năm. Giai đoạn 2 (2027 – 2031) tiếp tục đầu tư thêm 3 bến, nâng tổng công
suất và quy mô khai thác. Giai đoạn 3 (đến năm 2036) hoàn thiện 3 bến còn lại,
đưa tổng công suất toàn khu bến đạt khoảng 30 triệu tấn mỗi năm.
Đến nay, tại khu bến số 1 và số
2, các hạng mục cọc khoan nhồi và hệ dầm đã hoàn thành; bê tông sàn bến đạt khoảng
70% khối lượng. Theo kế hoạch, thi công bến số 1 và số 2 sẽ hoàn thành trong
tháng 3/2026; trong đó, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác một bến từ tháng
4/2026.
Đối với hạng mục đê chắn sóng dài
khoảng 1.735 m, hiện đã thi công đạt trên 1.200 m, dự kiến hoàn thành trong
tháng 12/2026. Hạng mục vũng quay tàu cũng đang được triển khai theo đúng kế hoạch
đề ra.
Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết vẫn
còn một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, khu vực
vũng quay tàu có diện tích 20,02 ha và khoảng 15 ha bãi chứa hiện chưa hoàn tất
giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan sớm
ban hành bảng giá đất để có cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục tiếp theo.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đề
xuất mở rộng quy hoạch khu bến cảng và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối
nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác khi dự án đi vào vận hành.
Sau khi kiểm tra thực tế tại công
trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự
chủ động của nhà đầu tư cùng các đơn vị thi công trong việc huy động nhân lực,
máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến
độ theo kế hoạch.
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng
Trị đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ
thi công các hạng mục quan trọng như đê chắn sóng, các khu bến và vũng quay
tàu; bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian đã cam kết. Đồng thời, các sở,
ngành và địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó
khăn, xử lý dứt điểm các thủ tục còn tồn đọng, nhất là công tác giải phóng mặt
bằng và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được
triển khai đúng tiến độ đề ra.
